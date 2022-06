Tylko iPhone 14 Pro dostanie czip Apple A16 Bionic. I bardzo dobrze

W tym roku zastosowanie dwóch różnych procesorów ma zaś więcej sensu niż kiedykolwiek. Przede wszystkim, Apple chce w ten sposób do minimum ograniczyć ryzyko paraliżu logistycznego. Linie produkcyjne czipu A15 Bionic pracują pełną parą od ponad roku, więc można zakładać, że Apple ma spory zapas tych układów i nie ma też problemu z ich wytwarzaniem. Z kolei nowy układ prawdopodobnie dopiero co zaczął zjeżdżać z taśm przed wrześniową premierą iPhone’a, a to oznacza, że jest bardziej podatny na możliwe utrudnienia na linii produkcji i dostaw, które trapią całą branżę. Nie byłbym zresztą zdziwiony, gdyby na skutek ostatnich przestojów w działaniu fabryk Apple przesunął start sprzedaży modeli Pro, jak miało to miejsce przy okazji premiery iPhone’ów 12, gdzie modele Pro trafiły na rynek ponad miesiąc później niż podstawowe warianty.