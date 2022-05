Tak ma wyglądać iPhone 14 Pro. Różnic trzeba szukać pod mikroskopem

Wyspa aparatów urosła. I to sporo. Już iPhone 13 Pro miał kolosalnej wielkości obudowy aparatów, jednak w iPhonie 14 Pro będą one jeszcze większe, by zmieścić wysokiej jakości tor optyczny, którego sercem mają być nowe matryce o rozdzielczości 48 Mpix z technologią pixel-binningu, pozwalające na nagrywanie wideo 8K. Mają być one nie tylko większe pod względem liczby Megapikseli, ale także fizycznie większe, o całe 57 proc.