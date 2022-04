iPhone 14 Pro? Im więcej o nim wiem, tym bardziej nie zamierzam go kupić

iPhone 14 Pro nie będzie miał notcha. Super, co z tego? Proponowane przez Apple’a podwójne wcięcie w ekranie wygląda tragicznie; notch przynajmniej zdążył się już opatrzyć i stanowi nieodłączny element designu iPhone’ów od kilku lat. Nie mam z nim problemu, a skoro tak, to po co zmieniać telefon, w którym wcięcie w ekranie zastąpiono czymś jeszcze gorszym? Wolę poczekać do momentu, w którym otwór w wyświetlaczu zniknie do reszty.