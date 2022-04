Na firmę z Cupertino od lat spadają nomen omen gromy za to, że korzysta ze złącza Lightning w urządzeniach mobilnych oraz akcesoriach. Z tego powodu klienci muszą korzystać z różnych kabli do ładowania swoich sprzętów, a przewody z dwoma końcówkami USB-C sprzedawane z telefonami z Androidem nie pasują do iPhone'ów. Nic nie wskazuje też na to, by się to zmieniło.