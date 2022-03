Apple'owi ta sztuka, czyli zmniejszenie gabarytów opakowania urządzenia o tych samych wymiarach, co wcześniej, udała się ze względu na to, że producent od 2020 r. nie dorzuca do swoich produktów ładowarek oraz słuchawek. Firma oczywiście liczy na to, że sprzeda takowe później osobno, ale jeśli ktoś już ładowarkę albo słuchawki ma, to jego zakup nie wygeneruje kolejnych elektrośmieci.