Wielki dzień Marynarki Wojennej. Polska kupuje trzy okręty podwodne

Po 30 latach oczekiwań, miesiącach spekulacji i analiz, w końcu mamy to! Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosił historyczną decyzję: Polska kupi trzy nowe okręty podwodne od Szwecji. To element kluczowego dla Marynarki Wojennej programu Orka.

Spośród siedmiu ofert, które wpłynęły od czołowych światowych stoczni m.in. z Niemiec (thyssenkrupp Marine Systems), Włoch (Fincantieri), Francji (Naval Group) czy Korei Południowej (Hanwha Ocean i Hyundai Heavy Industries), to właśnie szwedzki Saab z projektem A26 zaoferował najbardziej kuszące warunki.

Szkolenia polskich marynarzy na okrętach klasy A26 Blekinge mają rozpocząć się w 2026 r., a w 2027 r. Polska ma otrzymać od Szwecji okręt przejściowy tak zwany gap-filler, na którym doskonalić będą się nasi podwodniacy. Szczegóły, w tym harmonogram i koszty zakupu poznać mamy jeszcze w tym roku, po podpisaniu umowy wykonawczej z producentem.

Szwedzka Orka zwycięża

Klasa Blekinge ma być pokazem najbardziej zaawansowanych technologii i sumą doświadczeń zbieranych na morzu przez lata. To duma szwedzkiej marynarki oraz przemysłu.

Szwedzi, mający ponad stuletnie doświadczenie w operowaniu pod wodami Bałtyku, doskonale wiedzą, jak specyficzne i trudne jest to morze. Bałtyk jest płytki, a woda w nim charakteryzuje się dużymi różnicami w zasoleniu i gęstości, co niezwykle utrudnia skryte działanie okrętów podwodnych. Oferowany okręt A26, budowany przez stocznię Saab Kockums, jest niemalże stworzony pod te warunki.

A26 Blekinge

To konstrukcja nowoczesna i niezwykle cicha. Przy długości 66,1 m i wyporności nawodnej około 1800 t, jest obsługiwana przez załogę liczącą zaledwie 26 osób. Najważniejszy jest jednak system napędowy. A26 to jednostka diesel-elektryczna, która oprócz tradycyjnych baterii kwasowo-ołowiowych, wykorzystuje technologię AIP (Air Independent Propulsion), opartą na silnikach Stirlinga.

Dzięki AIP okręt może przebywać w zanurzeniu znacznie dłużej niż konwencjonalne jednostki bez konieczności wynurzenia się w celu ładowania baterii silnikami diesla, co czyni go praktycznie niewykrywalnym przez długie okresy. To kluczowa przewaga w ciasnym i płytkim Bałtyku.

Niewidzialny jak ninja

Szwedzi postawili na "niewidzialność" jednostki i stosują przy jej budowie najnowsze technologie stealth, materiały pochłaniające i rozpraszające fale sonarów i radarów. Kształt okrętu został tak wyprofilowany by minimalizować możliwość wykrycia.

Okręt będzie wyposażony w technologię GHOST (Genuine HOlistic Stealth), dzięki czemu jednostka jest wyjątkowo cicha. Niewiarygodnie niska sygnatura akustyczna jest osiągana na różne sposoby. Klasa Blekinge ma gumowane przegrody i wiele innych elementów, aby zmniejszyć hałas powodowany przez maszyny pokładowe lub załogę. Zastosowano też płyty tłumiące, które pochłaniają dźwięki z wnętrza łodzi podwodnej.

Ponadto Saab twierdzi, że wszystkie powierzchnie wewnętrzne są zoptymalizowane w celu zminimalizowania hałasu. Dotyczyć ma to nawet kształtu gięcia rur.

Saab poinformował, że klasa Blekinge wykorzystuje nowy kształt kadłuba i konstrukcję płetw, które zmniejszają hałas hydrodynamiczny powodowany przez wodę przepływającą wzdłuż powierzchni kadłuba.

Uzbrojenie i asymetryczne możliwości

Nowe okręty będą stanowić poważne wzmocnienie polskiego oręża. Zostaną wyposażone w cztery wyrzutnie kalibru 533 mm, zdolne do przenoszenia łącznie 15 środków bojowych, w tym najpewniej nowoczesnych torped i pocisków manewrujących.

Jednak to, co naprawdę wyróżnia A26, to nietypowe rozwiązanie: duża dziobowa śluza. Ta innowacja umożliwia szybkie i bezpieczne wykorzystanie UUV (Unmanned Underwater Vehicles), czyli bezzałogowych pojazdów podwodnych, a także wspieranie działań nurków bojowych. W praktyce oznacza to, że okręty te mogą służyć nie tylko do zwalczania celów morskich, ale i do cichego prowadzenia rozpoznania, operacji specjalnych czy podkładania min. To czyni je niezwykle elastycznym narzędziem w domenie działań asymetrycznych.

Wybór Szwecji ma również silny wymiar gospodarczy i geopolityczny. Szwedzi zaproponowali szeroką współpracę obronną, przemysłową i polityczną. W ramach zobowiązań offsetowych Szwecja zadeklarowała chęć zakupów uzbrojenia w Polsce, w tym m.in. kluczowego okrętu ratowniczego, który miałby powstać w polskich stoczniach.

Bogdan Stech 26.11.2025 16:30

