Podwodny potwór z alg. Tak wygląda brytyjski okręt z głowicami nuklearnymi po półrocznej misji

Vanguard to jeden z czterech brytyjskich okrętów podwodnych klasy Vanguard, które są wyposażone w pociski balistyczne z głowicami nuklearnymi. To największe i najbardziej zaawansowane okręty podwodne w historii Royal Navy. Każdy z nich ma 149,9 metra długości, 15,9 tysiąca ton wyporności i może płynąć z prędkością ponad 25 węzłów (46 km/h) pod wodą.



Na pokładzie znajdują się cztery wyrzutnie torpedowe i 16 silosów na pociski typu Trident II D5, które mogą przenosić do 48 głowic nuklearnych o mocy 100 kiloton każda. To wystarczy, aby zniszczyć kilka dużych miast jednym uderzeniem.