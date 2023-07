Sterowiec zestrzelony przez okręt podwodny. Najdziwniejsze starcie w czasie II wojny światowej

Po wejściu do wojny w 1941 roku Stany Zjednoczone również rzuciły do walki swoją potęgę przemysłową, dostarczając bombowce Liberator RAF-owi i lotniskowce eskortowe Royal Navy. Jak opowiada Mark Lardas w swojej książce "Battle of the Atlantic 1942–45. The climax of World War II’s greatest naval campaign", US Navy również szeroko wykorzystywała sterowce w bitwie o Atlantyk, zwykle w regionach, gdzie zima nie była problemem: wschodnie wybrzeże na południe od Nowego Jorku, Zatoka Meksykańska, Karaiby, środkowy Atlantyk i Morze Śródziemne. Głównym typem używanym na Atlantyku były sterowce klasy K, z których zbudowano 134 sztuki.