Amerykanie budują okręt podwodny z napędem jak w "Polowaniu na Czerwony Październik"

Przy wyższych prędkościach podwodne śruby napędowe lub wirniki pomp strumieniowych powodują powstawanie pęcherzyków gazu, które podążają za statkiem, a następnie pękają i co powoduje powstanie znacznego hałasu. To zjawisko znane jest pod nazwą kawitacji. Istnieją sposoby na to, by zminimalizować jego skalę, jednak dzieje się to kosztem ogólnej wydajności i prędkości okrętu.