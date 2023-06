Amerykanie i Sowieci pojechali po bandzie. Historia z zimnej wojny mrozi krew w żyłach

Po tym kontakcie, amerykańskie okręty kontynuowały swój kurs ze stałą prędkością wokół Krymu przez mniej więcej dwie godziny, aż opuściły wody ZSRR około południa. Wspomniałem we wstępie, że takie incydenty nie należą do rzadkości. Dwa lata wcześniej te same dwa okręty US Navy, dokonały podobnego przejścia w tym samym miejscu. Wtedy jednak Sowieci jedynie obserwowali ich ruch, a jedyną ich reakcję była złożona później nota protestacyjna.