Chcą wykorzystać paczkowy armagedon. Wystarczy chwila nieuwagi

Zakupowy szał trwa, zamówienia spływają do Polaków i jeszcze długi czas będą – dla oszustów to wyjątkowa okazja.

Adam Bednarek
Liczne promocje sprawiają, że zapewne wielu Polaków zdecydowało się na zakupy w ostatnich dniach. Obniżki stały się szansą, żeby zaplanować prezenty dla najbliższych, a niektórzy skorzystali z okazji, aby obdarować samych siebie. Paczka do jednego automatu, do drugiego, kurier w drodze – to w najbliższym czasie standard. I nieprędko sytuacja się zmieni, bo epicentrum świątecznego szału jeszcze przed nami.

Z jednej strony lawina przesyłek, z drugiej – zmęczenie, przebodźcowanie, jesień dająca w kość i kończący się rok. Mamy prawo być rozkojarzeni i jeszcze mniej uważni niż zwykle. A dla cyberprzestępców to świetna wiadomość.

Oszuści podszywają się pod DHL

CERT Polska donosi o nowej kampanii oszustów. Jak czytamy, w mailowych wiadomościach przestępcy informują o rzekomej konieczności przejścia zamówienia przez odprawę celną i uiszczenia niewielkiej opłaty, aby przesyłka mogła zostać dostarczona. Biorąc pod uwagę fakt, ile paczek zamawianych jest z dalekich krajów, taka informacja mogłaby nieco zaskoczyć - "hm, nigdy tak nie było!" - ale jednocześnie wydawać się wystarczająco prawdopodobna.

Po kliknięciu w link ofiara trafia na fałszywy formularz, który służy do wyłudzenia danych karty płatniczej. Przestępcy mogą następnie dokonywać nieautoryzowanych transakcji na rachunkach poszkodowanych – opisują przekręt specjaliści.

Chociaż ostatnie ataki polegają na podszywaniu się pod DHL, warto mieć świadomość, że zagrożeni są też klienci innych firm. Bardzo szybko może pojawić się wariant z wykorzystaniem innych marek.  

Cyberprzestępcy doskonale wiedzą, że klientom zależy na tym, aby paczka dotarła jak najszybciej. Drobna dopłata to nie przeszkoda – liczy się to, by przesyłka w końcu znalazła się w naszych rękach. Dlatego też niektórzy mogą nie zwrócić uwagi na to, że adres strony, na której się znaleźli, by dokonać opłaty, różni się od znanych im witryn. Czujność słabnie, bo istotne jest przede wszystkim wyeliminowanie problemu.

Oszustwo "za pobraniem" - na to też trzeba uważać

Policja coraz częściej informuje o próbach wyłudzenia pieniędzy perfidną metodą. Oszuści wysyłają bezwartościowe przedmioty na adresy ofiar. Haczyk polega na tym, że to przesyłki za pobraniem.

Odbierający przesyłki nie zamawiali ich, lecz byli przekonani, że paczki zostały zamówione przez kogoś z domowników, więc zapłacili za nie po 199 złotych. Po otwarciu paczek okazało się, że w środku znajdują się bezwartościowe przedmioty, których nikt z rodziny nie zamawiał – wyjaśniała przekręt policja w Oświęcimiu.

To niestety sprytne oszustwo, bo bardzo łatwo stać się nieświadomą ofiarą. Śmiało można założyć, że domownik spodziewa się paczki. Nawet czasami weryfikacja nie pomoże. W końcu może się zdarzyć tak, że ktoś rzeczywiście czeka na przesyłkę o wartości ok. 200 zł. Wprawdzie przy takim scenariuszu trzeba mieć wyjątkowego pecha i musiałoby dojść do niefortunnego zbiegu okoliczności, ale lawina zamówień może pomóc oszustom. W końcu teraz niemal każdy na coś czeka, więc wizyta kuriera z prośbą o opłacenie transakcji nie będzie podejrzana - szczególnie, jeśli ktoś często korzysta z takich metod płatności.

Trzeba więc przy takich zamówieniach sprawdzać nie tylko, czy ktoś z bliskich czeka na kuriera i ile powinien zapłacić, ale także na to, kto jest nadawcą. Tylko kto ma na to czas w tym gorącym okresie? I właśnie dlatego nowe przekręty są tak niebezpieczne.

Adam Bednarek
04.12.2025 21:34
Tagi: oszustwo
