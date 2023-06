Zaraz będziemy mieli powtórkę zimnej wojny. Chiny chcą zbudować bazę na Kubie

Dodał, że nie może skomentować konkretnie pytania o to, czy Chiny i Kuba zawarły - lub negocjują - takie porozumienie. "Mamy realne obawy co do relacji Chin z Kubą i jesteśmy zaniepokojeni działaniami Chin na naszej półkuli i na całym świecie" - powiedział Kirby. "Śledzimy to uważnie i podejmujemy kroki, aby temu przeciwdziałać. Pozostajemy przekonani, że jesteśmy w stanie spełnić wszystkie nasze zobowiązania bezpieczeństwa w kraju i w regionie".