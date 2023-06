Rekrutacja zachodnich pilotów przez Chiny jest kolejnym przejawem rosnącej rywalizacji między Pekinem a krajami zachodnimi, zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi, w dziedzinie wojskowej. Chiny rozwijają swoją technologię i uzbrojenie, aby zwiększyć swoją siłę i wpływy na arenie międzynarodowej. Niektórzy analitycy uważają, że Chiny mogą próbować zająć Tajwan siłą do 2027 roku, co mogłoby doprowadzić do konfrontacji z USA i ich sojusznikami. Dlatego też współpraca zachodnich pilotów z chińskim wojskiem może być postrzegana jako zagrożenie dla stabilności i pokoju w regionie.