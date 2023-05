Tajemniczy chiński wahadłowiec powrócił na Ziemię po najdłuższym locie w historii

Zaletą promów kosmicznych jest to, że mogą być wielokrotnie używane i lądować na zwykłych lotniskach, co obniża koszty i zwiększa elastyczność operacji kosmicznych. Mogą one również służyć do przewożenia ładunków lub załóg na orbitę i z powrotem, a także do wykonywania różnych eksperymentów naukowych lub wojskowych w przestrzeni kosmicznej.