W piątek rano Chiny wysłały w przestrzeń kosmiczną niezwykle ciekawy ładunek. Według skąpych informacji był to statek kosmiczny wielokrotnego użytku - być może samolot kosmiczny - który według ekspertów może przypominać amerykański samolot kosmiczny X-37B, który aktualnie znajduje się na orbicie.

Nie wiadomo jednak, jak wygląda wyniesiony przez Chiny pojazd, bowiem nie ma ani żadnych grafik, ani zdjęć go przedstawiających. Co prawda już na początku roku pojawiały się pojedyncze informacje, że Chiny jeszcze w tym roku planują misję samolotu kosmicznego, który idealnie pasuje do chińskich planów podboju przestrzeni kosmicznej. Z kolei w 2017 r. oficjalne media rządowe informowały, że jeden z podwykonawców chińskiego programu kosmicznego pracuje nad eksperymentalnym statkiem kosmicznym zdolnym do poziomego lądowania.

Jak zauważają eksperci, przedstawiciele chińskiej agencji kosmicznej w ogóle nie informowali o misji statku. Obserwatorzy co prawda zauważyli prace wykonywane na wieży startowej, które mogły wskazywać na to, że tym razem w przestrzeń kosmiczną poleci coś innego, ale oficjalnych informacji nie było. W czwartek natomiast bez ostrzeżenia pojawiła się informacja dla pilotów ograniczająca ruch statków powietrznych w pobliżu kosmodromu.

Po starcie rakiety Długi Marsz chińska agencja Xinhua poinformowała, że start przebiegł pomyślnie, a na pokładzie rakiety znajdował się testowy statek wielokrotnego użytku, który przetestuje technologię wielokrotnych lotów kosmicznych, która będzie wykorzystywana do pokojowej eksploracji przestrzeni kosmicznej.

Misja samolotu kosmicznego trwała dwa dni.

Po dwóch dniach na orbicie pierwszy chiński statek kosmiczny wielokrotnego użytku wylądował na kosmodromie Jiuquan.

Jak na razie chińskie media nie opublikowały żadnego zdjęcia samego statku, ani z momentu lądowania.

Ten lot stanowi ważny przełom w chińskich pracach nad pojazdami kosmicznymi wielokrotnego użytku, które stanowią wygodny i tani sposób transportu na orbitę - informuje agencja Xinhua.