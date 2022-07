Na pierwszy rzut oka X-37B wygląda jak zmodernizowana wersja promu kosmicznego. Wrażenie to jednak znika, jeżeli zestawi się rozmiary jednego i drugiego pojazdu. X-37B rozmiarami przypomina co najwyżej model wykonany w mniejszej skali. Długość wojskowego samolotu kosmicznego to zaledwie 8,8 metra, wysokość 2,9 metra a rozpiętość skrzydeł to 4,6 m. Można zatem powiedzieć, że jest to samolot kosmiczny, który zmieści się w dużym pokoju przeciętnego M-3.