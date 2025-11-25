Tarcza drążąca tunel stoi, a ściany pękają. Jest tak źle, że Łódź prosi o pomoc

Ładowanie...

Tunel przechodzący pod centrum miasta miał połączyć łódzkie dworce, by pociągi nie musiały nadrabiać drogi, jak miało to miejsce dotychczas. Chociaż w linii prostej od dworca Fabrycznego do Kaliskiego jest ok. 3 km, to pokonanie tej trasy po kolejowych torach oznacza okrążenie niemal całego miasta. Dla przewoźników to problem. Podziemna droga przypominająca metro miała zrewolucjonizować poruszanie się po Łodzi, ale tunel rodzi się w bólach. I to ogromnych.

Tarcza stoi po tym, jak w ub. r. doszło do uszkodzeń jednej z kamienic. Mieszkańcy ciągle nie wrócili do swoich domów. I nadal nie wiedzą, co dalej. Niedawno zwrócili się z apelem do premiera Donalda Tuska. Teraz, jak donosi łódzka "Wyborcza", proszą o pomoc Hannę Zdanowską, prezydentkę Łodzi.

Szanowna Pani Prezydent, apelujemy o wsparcie w rozmowach z przedstawicielami rządu, z inwestorem i mediami, o wyrażenie solidarności z mieszkańcami, którzy od miesięcy żyją w niepewności co do przyszłości swoich domów - piszą.

W swoim liście podkreślili, że "o kluczowych decyzjach dotyczących inwestycji mieszkańcy dowiadują się głównie z mediów", a "brak stosownych ubezpieczeń, brak gwarancji finansowych i nieprzejrzystość działań inwestora doprowadziły do ogromnego stresu i poczucia zagrożenia wśród właścicieli".

Miasto nie chce siedzieć z założonymi rękami

Swój apel do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka wystosował wiceprezydent Tomasz Piotrowski. "Nie możemy pozostać obojętni na sytuację, w której mieszkańcy naszego miasta czują się pozostawieni sami sobie w obliczu problemów wywołanych przez inwestycję o znaczeniu ogólnokrajowym" – podkreślił.

Bardzo proszę o podjęcie działań, które zobligują inwestora do przedstawienia poszkodowanym mieszkańcom realnych i bezpiecznych rozwiązań, takich jak przejęcie pełnej odpowiedzialności za ewentualne remonty mieszkań przez stabilnego finansowo partnera, jakim jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, lub stworzenie programu gwarantującego zabezpieczenie ich interesów na wzór sprawdzonych mechanizmów, np. Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć.

Na razie tarcza stoi. Kiedy wróci do pracy? Niby wstępne, niezbyt dokładne terminy padają, ale bez zielonego światła mieszkańców impasu nie uda się przełamać. Ci mówią wprost: "albo nas wykupią, albo ten tunel prawdopodobnie nie powstanie" - przekazał łódzkiej "Wyborczej" właściciel jednego z mieszkań przy 1 Maja 21.

Według informacji money.pl negocjacje już się toczą.

W październiku pełnomocnik reprezentujący wszystkich właścicieli lokali spod adresu al. 1 Maja 21 poinformował, że ma komplet zgód na rozmowy o sprzedaży nieruchomości. W listopadzie odbędą się rozmowy między PKP PLK a mieszkańcami w tej sprawie. Jedynie zgoda wszystkich właścicieli lokali umożliwi ich odkup przez PKP PLK - informowała w odpowiedzi na pytania money.pl Anna Szumańska, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Infrastruktury.

Chociaż tarcza stoi, to efekty jej działań są coraz bardziej widoczne – i mowa tu nie tylko o sporach, a bardziej dosłownych konsekwencjach wcześniej prowadzonych prac. Łódzka "Wyborcza" donosiła o szkodach, które zauważono w Muzeum Sztuki, położonym nieopodal feralnej kamienicy. Już wcześniej spodziewano się możliwych wstrząsów. Gorzej, że czarny scenariusz w pałacu Maurycego Poznańskiego się spełnił.

- Spękania zostały wykryte przede wszystkim wewnątrz budynku, zwłaszcza na ścianach. Widoczne są w piwnicy i na parterze - mówił Daniel Muzyczuk, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi.

Problem w tym, że to muzeum ma ponosić koszty napraw i zabezpieczeń. Wykonawca tunelu zapewniał jednak, że szkody zostały zgłoszone do firmy ubezpieczeniowej.

Pozostaje mieć nadzieję, że problemy skończą się, gdy tarcza wróci do pracy. Tyle że wciąż nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Światełka w tunelu póki co nie widać.

Adam Bednarek 25.11.2025 09:22

