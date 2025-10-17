REKLAMA
Tunel pod Łodzią powstanie na ludzkiej krzywdzie? Mieszkańcy się boją

Prace związane z budową tunelu pod Łodzią mocno się skomplikowały, a przyszłość niepokoi mieszkańców, którzy musieli opuścić swoje domy.

Adam Bednarek
Prace stanęły po tym, jak w ubiegłym roku doszło do częściowego zawalenia się kamienicy. Tarcza drążąca tunel stoi i nie wiadomo, kiedy wróci do pracy. A nawet czy w ogóle wróci. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak nie wykluczał, że może trzeba będzie zmienić koncepcję i jednak drążyć metodą górniczą.

Najważniejszym problemem, jeśli chodzi o tunel pod Łodzią, jest kwestia, żeby technicznie poradzić sobie z ostatnim kilometrem, żeby przejść pod miastem. Jest spore zagrożenie, że dalsze drążenie może spowodować zawalenie się kamienic. Nie chcemy tego ryzyka – wyjaśniał w rozmowie z PAP.

Mieszkańcy z apelem do Donalda Tuska

Sytuacja niepokoi mieszkańców żyjących w kamienicach, pod którymi tunel powstaje.

- My, właściciele i lokatorzy kamienic przy Alei 1 Maja 19, 21 i Próchnika 44 w Łodzi, zwracamy się do Pana z pilnym apelem o osobiste zaangażowanie i podjęcie konkretnych działań w sprawie tunelu średnicowego, realizowanego w naszym mieście przez spółkę Skarbu Państwa – PKP PLK S.A – piszą w liście opublikowanym przez portal transport-publiczny.pl.

Autorzy apelu podkreślają, że żyją w zawieszeniu. Są pozbawieni "własnych domów, pewności, bezpieczeństwa i podstawowej ochrony ze strony instytucji państwowych". Tymczasowa relokacja w hotelach przeciąga się, a pobyt jest "wyczerpujący psychicznie i organizacyjnie". Ci, którzy wynajmują mieszkania, skarżą się na opóźnienia w wypłatach ekwiwalentów.

Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie posiadają żadnych realnych gwarancji naprawy szkód ani zabezpieczenia ich roszczeń.

Jak piszą, poddawani są presji, aby podpisać zgodę na wykonanie belki wzmacniającej w fundamentach budynków. Konstrukcja ma sprawić, że kamienice nie zawalą się, kiedy prace zostaną wznowione. Jednak łodzianie uważają, że nie dostali od wykonawcy zapewnień, że montaż belki wzmacniającej skutecznie ochroni budynek przed dalszą degradacją techniczną lub katastrofą budowlaną.

Jako właściciele nieruchomości uszkodzonych w wyniku pracy tarczy, pragniemy przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa - jednak jest także oczywiste, że dostrzegamy zależność między opinią publiczną a przebiegiem inwestycji. Prosimy o wyrozumiałość w zrozumieniu naszych intencji - nasze mienie zostało uszkodzone i ponieśliśmy realne straty. Wierzymy, że skuteczna interwencja Pana Premiera ułatwi dalszy, mniej problemowy przebieg inwestycji, uprości negocjacje z właścicielami mieszkań w kolejnych kamienicach, a także umożliwi doprowadzenie działań do końca – piszą w liście do Donalda Tuska.

Mieszkańcy apelują m.in. o zabezpieczenie środków publicznych lub utworzenie funduszu celowego na rzecz wypłaty odszkodowań i rekompensat dla właścicieli mieszkań oraz o stworzenie funduszu na rzecz wykupu mieszkań na zasadach podobnych do wywłaszczenia dla właścicieli zamieszkujących budynki i obawiających się o własne życie w związku z poważnymi uszkodzeniami nieruchomości.

"Nie można dopuścić, by ta inwestycja odbywała się kosztem obywateli, którzy – mimo braku winy – zostali wysiedleni i pozbawieni poczucia bezpieczeństwa" – dodali tłumacząc, że nie chcą być ofiarami postępu.

Dwa duże dworce zostaną połączone

Właśnie dlatego tunel jest ważną inwestycją nie tylko dla samego miasta, które będzie mogło chwalić się mini-metrem, ale też dla całego kraju, bo przyspieszy przejazd pociągów przez Łódź.

W Łodzi szykowany jest również… kolejny tunel. Tym razem dla kolei dużych prędkości. Kto wie – być może ten drugi, choć wystartuje później, paradoksalnie zostanie wydrążony szybciej.

Adam Bednarek
17.10.2025 11:01
