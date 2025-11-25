REKLAMA
Kula, która widzi duchy. Neutrina podają pierwsze sekrety

JUNO to największy detektor neutrin nowej generacji. Pierwsze zebrane przy jego pomocy dane mogą rewolucjonizować fizykę cząstek elementarnych.

Marcin Kusz
Kula zanurzona w ciemności widzi to, czego nie widzimy
W głębi chińskiego laboratorium w Jiangmen rozpoczęła się właśnie nowa era badań nad neutrinami. Po latach budowy i testów detektor JUNO – jedno z najczulszych urządzeń do badania cząstek elementarnych na świecie – działa już pełną parą i właśnie dostarczył pierwszych wyników.

To naprawdę wielki krok dla międzynarodowego zespołu składającego się z ponad 700 naukowców z 74 instytucji w 17 krajach, który od ponad dekady pracował nad stworzeniem tego podziemnego obserwatorium. Zaledwie po 59 dniach działania JUNO wykazał, że jest w stanie mierzyć właściwości neutrin z precyzją, jakiej nie osiągnął dotąd żaden inny eksperyment.

Najczulsza kula świata rusza do pracy

W samym sercu eksperymentu znajduje się akrylowa kula o średnicy 35 m, wypełniona 20 tys. ton ciekłego scyntylatora – substancji, która emituje światło po zderzeniu z cząstkami. Tę ogromną kapsułę otacza ponad 45 tys. fotopowielaczy, które rejestrują nawet najsłabsze błyski powstające w wyniku oddziaływania neutrin z cząstkami materii.  Całość zanurzona jest w basenie z wodnym o głębokości 44 m, chroniącej przed zakłóceniami z zewnątrz i pozwalającej wychwytywać przechodzące miony kosmiczne.

Duchy fizyki na celowniku

Neutrina, zwane często cząstkami widmo, to niemal pozbawione masy i ładunku cząstki, które praktycznie nie wchodzą w interakcje z materią. Codziennie biliony z nich przelatują przez nasze ciała, a my nawet tego nie zauważamy. Mimo że ich istnienie zostało potwierdzone, wciąż wiemy o nich zaskakująco niewiele. JUNO został zaprojektowany tak, by z niespotykaną dotąd precyzją mierzyć te oscylacje i odpowiedzieć na fundamentalne pytania o strukturę materii.

Już na podstawie danych z zaledwie 59 dni działania, naukowcy zmierzyli dwa kluczowe parametry oscylacji neutrin – θ₁₂ i Δm²₂₁ – z dokładnością 1,6 razy większą niż wszystkie dotychczasowe eksperymenty razem wzięte. To niesamowite osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że poprzednie badania opierały się głównie na neutrinach słonecznych, podczas gdy JUNO używał antyneutrin z reaktorów jądrowych.

Potwierdzony konflikt danych

Osiągnięta przez JUNO precyzja umożliwiła również potwierdzenie znanej już rozbieżności pomiarowej między wynikami eksperymentów słonecznych a reaktorowych na poziomie 1,5 sigma. Choć wcześniej traktowano ją jako możliwy przypadek statystyczny, teraz zyskuje ona na znaczeniu jako potencjalny sygnał nieznanej jeszcze fizyki.

Jak zapowiedzieli badacze z zespołu JUNO, detektor już niebawem umożliwi rozstrzygnięcie, jak uporządkowane są masy neutrin – czy najlżejsze z nich to to, które powstaje w Słońcu, czy raczej w reaktorach. To niezwykle ważna kwestia dla teorii unifikujących prawa fizyki i dla kosmologii.

Przyszłość wypełniona światłem

Detektor JUNO nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, a raczej dopiero pierwsze. Obecnie projekt zakłada się, że eksperyment będzie prowadzony przez co najmniej 30 lat, z możliwością dalszych modernizacji. W tym czasie obserwatorium ma badać nie tylko neutrina reaktorowe, ale również te pochodzące z wnętrza Ziemi (geoneutrina), atmosfery, a nawet z odległych eksplozji supernowych. Dzięki odpowiednim modyfikacjom JUNO może też stać się jednym z najczulszych urządzeń do poszukiwania tzw. neutrin Majorany – hipotetycznych cząstek, które są jednocześnie swoimi własnymi antycząstkami.

Współtwórcy eksperymentu, m.in. zespoły z Niemiec, Francji i Włoch, podkreślają, że sukces JUNO to efekt synergii międzynarodowej wiedzy, doświadczenia i nieustępliwości. Dzięki precyzji i skali, jaką oferuje, może dostarczyć odpowiedzi na pytania, które dotąd pozostawały poza zasięgiem nauki. I być może ujawnić, że neutrina, skrywają jeszcze więcej niespodzianek, niż sądzimy.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: JUNO Collaboration

Marcin Kusz
25.11.2025 06:09
Tagi: badania naukoweChinyFizykafizyka cząsteknaukowcy
