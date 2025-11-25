REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Black Weeks w pełni. Allegro ma promocje, które trudno przebić

Allegro właśnie wzbogaciło wybór okazji Black Weeks o kolejne mocne propozycje - od sprzętu audio po gadżety do domu. Wybraliśmy te, które naszym zdaniem najbardziej zasługują na waszą uwagę.

Malwina Kuśmierek
Allegro Black Weeks super okazje
REKLAMA

Black Weeks w pełni, a Allegro konsekwentnie dorzuca kolejne promocje, które mają podgrzać atmosferę przed finałem w Black Friday. Dziś rano wystartowały świetne okazje na urządzenia i zestawy, które w tej cenie mogą nie doczekać weekendu - zwłaszcza że wiele z nich idealnie nada się na świąteczne prezenty.

REKLAMA

Telewizor LED Metz 32MQF7000Z 32" HD Ready czarny za 639,90 zł (taniej o 12,99 proc.)

Ten 32-calowy telewizor METZ to idealna propozycja dla osób szukających taniego, małego i dobrego ekranu do sypialni czy kuchni, gdzie większy model po prostu się nie zmieści. Jakość QLED i HDR10 gwarantują wyraźny, żywy obraz, który w tej cenie zwyczajnie zaskakuje poziomem detali. Smart TV z Google TV oferuje dostęp do pełnej biblioteki aplikacji, więc nawet bez dodatkowych urządzeń masz od razu dostęp do wszystkich platform VOD. Obecna promocja sprawia, że to jeden z najbardziej opłacalnych telewizorów do mniejszych pomieszczeń - w tej cenie nie ma nad czym się zastanawiać.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Telewizor LED Metz 32MQF7000Z 32" HD Ready czarny
Allegro

Dysk SSD Samsung 990 PRO 2TB M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280 7450/6900 MB/s za 569 zł (taniej o 19,75 proc.)

Samsung 990 Pro to świetny wybór dla graczy i osób budujących nowy komputer, którzy chcą maksymalnej wydajności PCIe 4.0 bez niszczenia portfela. Ten model oferuje błyskawiczne prędkości odczytu i zapisu, które pozwalają skrócić czasy ładowania gier praktycznie do zera. Producent zadbał też o skuteczne chłodzenie i wysoką efektywność energetyczną. Wobec szalejących cen pamięci obecna promocja to jedna z ostatnich okazji, by wyrwać topowy dysk SSD w cenie, która nie rujnuje nastroju.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Dysk SSD Samsung 990 PRO 2TB M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280 7450/6900 MB/s
Allegro

Słuchawki bezprzewodowe nauszne JBL Tune 510BT różowe za 109 zł (taniej o 21,58 proc.)

JBL Tune 510BT to przystępne cenowo słuchawki, które zachwycają nie tylko brzmieniem Pure Bass, ale też obudową w pastelowym odcieniem różu. Dzięki 40 godzinom pracy na jednym ładowaniu świetnie sprawdzą się w codziennych dojazdach i pracy zdalnej. Są lekkie, składane i bardzo wygodne, więc łatwo wrzucić je do torby i zabrać w drogę. Obecnie trwająca promocja na Allegro sprawia, że to idealny moment na zakup - w tej cenie trudno znaleźć lepiej brzmiące słuchawki w tak modnym wariancie kolorystycznym.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Słuchawki bezprzewodowe nauszne JBL Tune 510BT różowe
Allegro

Głośnik przenośny JBL Flip 6 30 W niebieski za 329 zł (taniej o 19,56 proc.)

JBL Flip 6 to mobilny głośnik, który potrafi rozkręcić każdą domową imprezę dzięki mocnemu, czystemu dźwiękowi z potężnym basem. Dwudrożny system audio zapewnia lepszą klarowność i głośność niż większość głośników w podobnej cenie. Dzięki klasie wodoodporności IP67 i 12 godzinom pracy możesz zabrać go praktycznie wszędzie, od kuchennego blatu po weekendowe wypady. W aktualnej promocji to świetny wybór dla osób, które chcą poprawić brzmienie swoich spotkań - w tej cenie szkoda byłoby go sobie odmówić.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Głośnik przenośny JBL Flip 6 30 W niebieski
Allegro

Kamera IP Imou Cruiser Dual 5MP + 5MP IPC-S7XP-10M0WED za 279 zł (taniej o 26,19 proc.)

Imou Cruiser Dual to niezwykle popularna wśród Allegrowiczów kamera z dwoma obiektywami 5 MP, znana ze świetnego stosunku jakości do ceny. Obracany obiektyw z funkcją śledzenia, wykrywanie ludzi i pojazdów oraz błyskawiczne powiadomienia sprawiają, że monitoring domu z Imou Cruiser staje się naprawdę skuteczny. Jakość obrazu jest bardzo dobra zarówno w dzień, jak i w nocy, choć zoom optyczny pozostawia trochę do życzenia - mimo to w tej cenie trudno o bardziej kompletny zestaw. Obecna promocja czyni z niej idealną propozycję dla osób, które chcą poprawić bezpieczeństwo domu bez rozbijania skarbonki.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Kamera IP Imou Cruiser Dual 5MP + 5MP IPC-S7XP-10M0WED
Allegro

Zestaw LEGO Icons 10313 Bukiet z polnych kwiatów za 149,90 zł (taniej o 20,69 proc.)

Bukiet z klocków LEGO to współczesna alternatywa dla klasycznych kwiatów, która nie więdnie, nie stanowi zagrożenia dla dzieci i zwierząt i świetnie sprawdzi się jako prezent. Zestaw oferuje aż 16 regulowanych łodyg, pozwalając tworzyć własne kompozycje i bawić się florystyczną kreatywnością. To również piękna dekoracja do domu, zwłaszcza że część elementów wykonano z tworzyw pochodzenia roślinnego. W promocji na Black Weeks zestaw staje się doskonałym pomysłem na świąteczny upominek - oryginalnym i trwałym, a przede wszystkim przystępnym cenowo.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
LEGO Icons 10313 Bukiet z polnych kwiatów
Allegro

Gra PlayStation 5 Kingdom Come: Deliverance II PL - pudełkowa za 109,99 zł (taniej o 64,52 proc.)

Kingdom Come: Deliverance II to wymagająca gra RPG, która zachwyci fanów średniowiecza i realistycznych historii. Kontynuacja jest bardziej widowiskowa, bogatsza i lepiej opowiedziana niż pierwsza część, dzięki czemu nawet osoby, które kiedyś się od niej odbiły, mogą dać serii drugą szansę. Gra oferuje piętnastowieczny świat pełen intryg, surowej walki i konsekwencji wynikających z decyzji gracza. Dzięki limitowanej czasowo okazji na Allegro to świetny moment, by sięgnąć po jedną z najbardziej unikatowych produkcji ostatnich lat. Albo sprezentować ją twojemu bliskiemu fanowi gier i historii.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Kingdom Come: Deliverance II PL PlayStation 5
Allegro
REKLAMA

Więcej na temat Allegro:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
25.11.2025 07:00
Tagi: AllegroBlack FridaypromocjeZakupy online
Najnowsze
6:09
Kula, która widzi duchy. Neutrina podają pierwsze sekrety
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:42+01:00
6:09
Mózg ma wgrany BIOS. Ogromny potencjał dla medycyny i neurologii
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:14+01:00
6:00
Niewidzialna burza uderzyła w Ziemię. Ciche erupcje mieszają w pogodzie
Aktualizacja: 2025-11-25T06:00:00+01:00
5:46
Grawitacja nie działa jak trzeba. Mają odważną teorię
Aktualizacja: 2025-11-25T05:46:00+01:00
21:57
Google ze świetną nowością. Osiem razy szybsze prognozy
Aktualizacja: 2025-11-24T21:57:08+01:00
21:51
Valve gasi entuzjazm graczy. Steam Machine będzie drogi
Aktualizacja: 2025-11-24T21:51:27+01:00
18:52
Twórcy ChatGPT z pierwszym urządzeniem. Jest prototyp
Aktualizacja: 2025-11-24T18:52:49+01:00
18:26
Będziesz chciał kupić tablet. W końcu dogoniły smartfony
Aktualizacja: 2025-11-24T18:26:33+01:00
17:55
Europa buduje armię robotów. Polska będzie w tym pomagać
Aktualizacja: 2025-11-24T17:55:19+01:00
17:47
Zegarki Mibro GS są niedrogie nie tylko w czarny piątek. A zaskakują
Aktualizacja: 2025-11-24T17:47:12+01:00
17:41
Nie czekaj na nowego taniego iPhone'a. Już teraz jest coś lepszego
Aktualizacja: 2025-11-24T17:41:54+01:00
17:16
Kartę graficzną kup teraz. Producent zapowiada podwyżki
Aktualizacja: 2025-11-24T17:16:14+01:00
16:55
Widziałem narodziny centrum danych. Tym razem sieć wytrzymała
Aktualizacja: 2025-11-24T16:55:32+01:00
16:26
OnePlus 15R to smartfon, na który czekasz. Lepszego nie potrzebujesz
Aktualizacja: 2025-11-24T16:26:05+01:00
15:53
OLED z przełomowymi nowościami. TCL rzuca wyzwanie
Aktualizacja: 2025-11-24T15:53:59+01:00
15:34
Najlepsze telewizory do 3500 zł - ranking na listopad 2025
Aktualizacja: 2025-11-24T15:34:44+01:00
15:22
Polska zbrojeniówka z wielkim sukcesem. Nowa rakieta poleciała na wysokość 65 km
Aktualizacja: 2025-11-24T15:22:04+01:00
14:51
Windows 11 jest zepsuty od miesięcy. Microsoft potwierdza
Aktualizacja: 2025-11-24T14:51:43+01:00
14:23
Black Week 2025. Najlepsze promocje na smartfony i inne gadżety
Aktualizacja: 2025-11-24T14:23:54+01:00
13:53
Black Friday: najlepsze promocje na produkty Apple. Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-24T13:53:53+01:00
13:40
Lidl z promocją jakiej nie było. Konkurent Thermomixa w świetnej cenie
Aktualizacja: 2025-11-24T13:40:24+01:00
13:22
W Polsce powstaje podziemny szpital na wypadek wojny. Szykujemy się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-11-24T13:22:48+01:00
12:28
PKP Intercity mówi, czy bilety zdrożeją. Nowy rok, nowe podwyżki?
Aktualizacja: 2025-11-24T12:28:28+01:00
11:53
Postawili paczkomat na Polanie Jakuszyckiej. W internecie furia
Aktualizacja: 2025-11-24T11:53:42+01:00
11:28
Znaleźli sposób na zagłuszanie Starlinka. Elon Musk ma potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-24T11:28:23+01:00
10:49
Kometa 3l/Atlas - o co chodzi z gościem spoza Układu Słonecznego? Cała wiedza
Aktualizacja: 2025-11-24T10:49:01+01:00
9:21
iPhone przestaje być ekskluzywny. Android wjeżdża na pełnej
Aktualizacja: 2025-11-24T09:21:08+01:00
9:03
MediaMarkt odpala Black Week. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-24T09:03:15+01:00
9:01
Test SodaStream Mix. Pierwszy saturator, który gazuje wszystko. Nawet sok i drinki
Aktualizacja: 2025-11-24T09:01:43+01:00
8:40
Huawei Pura 80 Pro - recenzja. Może i tańszy, ale nie gorszy
Aktualizacja: 2025-11-24T08:40:41+01:00
8:03
Meta ukrywała dowody. Grube ustalenia z procesu pogrążają Facebooka i Instagrama
Aktualizacja: 2025-11-24T08:03:20+01:00
7:42
Najlepsze oferty VPN na Black Friday 2025. Sprawdzamy, gdzie jest najtaniej
Aktualizacja: 2025-11-24T07:42:30+01:00
6:24
Apple kuli ogon. Nowy system naprawi szkody iOS-a 26
Aktualizacja: 2025-11-24T06:24:06+01:00
6:21
Księżyc poszedł w odstawkę, teraz rządzi niebo. Kolejna taka akcja w 2043 roku
Aktualizacja: 2025-11-24T06:21:54+01:00
6:16
Widziałem, jak w Chinach rozwiązali problem rozładowanych smartfonów. Szokująco proste
Aktualizacja: 2025-11-24T06:16:52+01:00
6:15
ESA tnie koszty i czas. Europejski sprint na Księżyc właśnie się rozpoczął
Aktualizacja: 2025-11-24T06:15:00+01:00
6:00
Polowanie na wybuchające czarne dziury. LHAASO szykuje kolejną rundę
Aktualizacja: 2025-11-24T06:00:00+01:00
16:40
Robimy za dużo zdjęć, więc stają się bezwartościowe. A co, jeśli jest odwrotnie?
Aktualizacja: 2025-11-23T16:40:00+01:00
16:30
Czy kaucja na małpki ma sens? Wyszedłem z domu i od razu poznałem odpowiedź 
Aktualizacja: 2025-11-23T16:30:00+01:00
16:20
Część do robota za 60 tys. zł? Wojsko wydrukuje ją sobie za 3 zł. Rewolucja w armii jest faktem
Aktualizacja: 2025-11-23T16:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA