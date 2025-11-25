Black Weeks w pełni. Allegro ma promocje, które trudno przebić
Allegro właśnie wzbogaciło wybór okazji Black Weeks o kolejne mocne propozycje - od sprzętu audio po gadżety do domu. Wybraliśmy te, które naszym zdaniem najbardziej zasługują na waszą uwagę.
Black Weeks w pełni, a Allegro konsekwentnie dorzuca kolejne promocje, które mają podgrzać atmosferę przed finałem w Black Friday. Dziś rano wystartowały świetne okazje na urządzenia i zestawy, które w tej cenie mogą nie doczekać weekendu - zwłaszcza że wiele z nich idealnie nada się na świąteczne prezenty.
Telewizor LED Metz 32MQF7000Z 32" HD Ready czarny za 639,90 zł (taniej o 12,99 proc.)
Ten 32-calowy telewizor METZ to idealna propozycja dla osób szukających taniego, małego i dobrego ekranu do sypialni czy kuchni, gdzie większy model po prostu się nie zmieści. Jakość QLED i HDR10 gwarantują wyraźny, żywy obraz, który w tej cenie zwyczajnie zaskakuje poziomem detali. Smart TV z Google TV oferuje dostęp do pełnej biblioteki aplikacji, więc nawet bez dodatkowych urządzeń masz od razu dostęp do wszystkich platform VOD. Obecna promocja sprawia, że to jeden z najbardziej opłacalnych telewizorów do mniejszych pomieszczeń - w tej cenie nie ma nad czym się zastanawiać.
Dysk SSD Samsung 990 PRO 2TB M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280 7450/6900 MB/s za 569 zł (taniej o 19,75 proc.)
Samsung 990 Pro to świetny wybór dla graczy i osób budujących nowy komputer, którzy chcą maksymalnej wydajności PCIe 4.0 bez niszczenia portfela. Ten model oferuje błyskawiczne prędkości odczytu i zapisu, które pozwalają skrócić czasy ładowania gier praktycznie do zera. Producent zadbał też o skuteczne chłodzenie i wysoką efektywność energetyczną. Wobec szalejących cen pamięci obecna promocja to jedna z ostatnich okazji, by wyrwać topowy dysk SSD w cenie, która nie rujnuje nastroju.
Słuchawki bezprzewodowe nauszne JBL Tune 510BT różowe za 109 zł (taniej o 21,58 proc.)
JBL Tune 510BT to przystępne cenowo słuchawki, które zachwycają nie tylko brzmieniem Pure Bass, ale też obudową w pastelowym odcieniem różu. Dzięki 40 godzinom pracy na jednym ładowaniu świetnie sprawdzą się w codziennych dojazdach i pracy zdalnej. Są lekkie, składane i bardzo wygodne, więc łatwo wrzucić je do torby i zabrać w drogę. Obecnie trwająca promocja na Allegro sprawia, że to idealny moment na zakup - w tej cenie trudno znaleźć lepiej brzmiące słuchawki w tak modnym wariancie kolorystycznym.
Głośnik przenośny JBL Flip 6 30 W niebieski za 329 zł (taniej o 19,56 proc.)
JBL Flip 6 to mobilny głośnik, który potrafi rozkręcić każdą domową imprezę dzięki mocnemu, czystemu dźwiękowi z potężnym basem. Dwudrożny system audio zapewnia lepszą klarowność i głośność niż większość głośników w podobnej cenie. Dzięki klasie wodoodporności IP67 i 12 godzinom pracy możesz zabrać go praktycznie wszędzie, od kuchennego blatu po weekendowe wypady. W aktualnej promocji to świetny wybór dla osób, które chcą poprawić brzmienie swoich spotkań - w tej cenie szkoda byłoby go sobie odmówić.
Kamera IP Imou Cruiser Dual 5MP + 5MP IPC-S7XP-10M0WED za 279 zł (taniej o 26,19 proc.)
Imou Cruiser Dual to niezwykle popularna wśród Allegrowiczów kamera z dwoma obiektywami 5 MP, znana ze świetnego stosunku jakości do ceny. Obracany obiektyw z funkcją śledzenia, wykrywanie ludzi i pojazdów oraz błyskawiczne powiadomienia sprawiają, że monitoring domu z Imou Cruiser staje się naprawdę skuteczny. Jakość obrazu jest bardzo dobra zarówno w dzień, jak i w nocy, choć zoom optyczny pozostawia trochę do życzenia - mimo to w tej cenie trudno o bardziej kompletny zestaw. Obecna promocja czyni z niej idealną propozycję dla osób, które chcą poprawić bezpieczeństwo domu bez rozbijania skarbonki.
Zestaw LEGO Icons 10313 Bukiet z polnych kwiatów za 149,90 zł (taniej o 20,69 proc.)
Bukiet z klocków LEGO to współczesna alternatywa dla klasycznych kwiatów, która nie więdnie, nie stanowi zagrożenia dla dzieci i zwierząt i świetnie sprawdzi się jako prezent. Zestaw oferuje aż 16 regulowanych łodyg, pozwalając tworzyć własne kompozycje i bawić się florystyczną kreatywnością. To również piękna dekoracja do domu, zwłaszcza że część elementów wykonano z tworzyw pochodzenia roślinnego. W promocji na Black Weeks zestaw staje się doskonałym pomysłem na świąteczny upominek - oryginalnym i trwałym, a przede wszystkim przystępnym cenowo.
Gra PlayStation 5 Kingdom Come: Deliverance II PL - pudełkowa za 109,99 zł (taniej o 64,52 proc.)
Kingdom Come: Deliverance II to wymagająca gra RPG, która zachwyci fanów średniowiecza i realistycznych historii. Kontynuacja jest bardziej widowiskowa, bogatsza i lepiej opowiedziana niż pierwsza część, dzięki czemu nawet osoby, które kiedyś się od niej odbiły, mogą dać serii drugą szansę. Gra oferuje piętnastowieczny świat pełen intryg, surowej walki i konsekwencji wynikających z decyzji gracza. Dzięki limitowanej czasowo okazji na Allegro to świetny moment, by sięgnąć po jedną z najbardziej unikatowych produkcji ostatnich lat. Albo sprezentować ją twojemu bliskiemu fanowi gier i historii.
