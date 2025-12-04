PKO BP z przydatną nowością. Kasa natychmiast na koncie 

Ładowanie...

Rozwiązanie jest możliwe dzięki wsparciu przelewów natychmiastowych realizowanych w euro. Z opcji może skorzystać każdy klient: zarówno indywidualny, jak i firmowy. To trochę jak z szybkimi przelewami BLIK na telefon, tyle że zza granicy. Obecnie można skorzystać z przelewu tylko w jedną stronę.

REKLAMA

Przelewy natychmiastowe w euro już dostępne w banku PKO BP

PKO Bank Polski poinformował, że w tym miesiącu pojawiła się opcja odbierania natychmiastowych przelewów w euro. Te są realizowane za pomocą systemu Euro Express Elixir od Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Usługa ma być odpowiedzią na rosnące oczekiwania dotyczące błyskawicznych płatności w Europie. Teraz niezależnie od dnia czy godziny pieniądze z zagranicy mogą trafić na konto w sekundach.

Aktualnie jest tylko możliwość odbierania przelewów. Bank PKO twierdzi, że w przyszłym roku zostanie udostępniona opcja wysyłania przelewów w europ przez klientów PKO. Według banku "wdrożenie tej usługi to kolejny krok w kierunku pełnej integracji polskich klientów z europejskim systemem płatności".

Wciąż jednak będzie opcja wysyłania standardowych przelewów międzynarodowych SEPA.

Bank PKO dodał też przydatną nowość do aplikacji IKO

Oprócz obsługi przelewów natychmiastowych PKO BP wprowadził też nowość, która przyda się rodzicom zarządzającym kontem dziecka. W najnowszej wersji 3.177 rodzic może zaakceptować lub odrzucić jednorazowe doładowanie telefonu na kartę zlecone przez dziecko - wcześniej potrzebne było logowanie się do serwisu iPKO.

Doładowanie odbywa się przez aplikację mJunior w zakładce: Więcej > Doładowanie telefonu > Nowe doładowanie. Wystarczy wskazać operatora, numer telefonu i kwotę. Dzięki temu dzieci uczą się samodzielności, a rodzice mają pełną kontrolę nad wydatkami.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 04.12.2025 19:54

Ładowanie...