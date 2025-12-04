Procesory też z podwyżkami cen. Mam tego dość

Ładowanie...

Rynek sprzętu komputerowego w ostatnich tygodniach zmienił się nie do poznania. Głównym powodem są rosnące ceny pamięci operacyjnej i dysków SSD. Według obecnych informacji taki stan rzeczy ma potrwać przez kolejne lata i wpłynie na ceny innych urządzeń. Dlaczego akurat procesory też mają podrożeć?

Podwyżki cen procesorów AMD. Chodzi o coś innego

Z raportu OC3D, bazującego na źródłach branżowych, wynika, że AMD poinformowało swoich partnerów o nadchodzących podwyżkach cen produktów. Pierwsze zmiany na niektórych rynkach miały już wejść w życie na początku grudnia. Zmiana ma dotyczyć głównie najnowszych układów z serii Ryzen 9000.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że nie jest spowodowana sytuacją na rynku pamięci. Według doniesień ma być to raczej powrót do normy po obniżkach obowiązujących w listopadzie. Wcześniej, podczas Black Fridayi Black Weeks, mogliśmy korzystać z licznych promocji.

Obniżki objęły także procesory AMD - na przykład Ryzen 5 9600X był wtedy wyraźnie tańszy niż obecnie. Jeszcze więcej można było zaoszczędzić na droższych modelach, takich jak Ryzen 7 9800X3D. Wygląda jednak na to, że tylko listopad był wyjątkowo korzystny dla kupujących.

Warto pamiętać, że na początku wzrosty cen mogą nie być od razu widoczne. Dużą rolę odgrywają dystrybutorzy, którzy muszą wdrożyć zmiany, a to wymaga czasu. Po uzupełnieniu zapasów ceny mogą szybko wzrosnąć. Raport nie podaje dokładnych wartości, ale w przypadku procesorów nawet 10-procentowa podwyżka jest zauważalna.

Nie oczekiwałbym tak ogromnych wzrostów, jak w przypadku pamięci operacyjnej. Tam ceny potrafiły wzrosnąć trzykrotnie - zestaw 32 GB DDR5-6000 jeszcze niedawno kosztował poniżej 400 zł, dziś wydatek sięga 1300–1400 zł.

Niebawem kupno komputera będzie zabawą dla najbogatszych

Zestawy komputerowe o solidnej specyfikacji, które jeszcze niedawno kosztowały ok. 4000 zł, dziś kosztują przeszło 5000 zł. Głównym winowajcą jest wzrastająca pamięć operacyjna i SSD. Z obecnych informacji jednak wynika, że sytuacja wpłynie też na karty graficzne.

Jeśli nowy raport okaże się prawdą i procesory też podrożeją, zakup komputera stanie się nie lada wyzwaniem albo bardzo kosztowną inwestycją. Czas na taniego PC powoli się kończy. Spodziewamy się też, że laptopy w następnym roku też będą droższe. Sytuacja na rynku pamięci ma się tylko pogarszać z czasem. Eksperci mówią, że potrwa co najmniej do końca 2026 r.

Albert Żurek 04.12.2025 20:37

