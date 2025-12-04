REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Gdzie szukać informacji w razie kryzysu? Jesteśmy kompletnie niegotowi

Teoretycznie powinniśmy być przygotowani na wszelkie nadzwyczajne zdarzenia, ale podstawowa wiedza niestety ciągle kuleje.

Adam Bednarek
niebezpieczenstwo
REKLAMA

Żyjemy w naprawdę niepewnych czasach. Nie da się porównywać naszej sytuacji z tym, co dzieje się w Ukrainie, ale i nasza rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Gdyby ktoś np. na początku 2020 r. próbował wieszczyć, że czeka nas pandemia, potem wojna za wschodnią granicą, nikt by w to nie uwierzył. Szaleńcem nazwany byłby z kolei ten, kto sądziłby, że do Polski przylatywać będą drony i wysadzane będą tory. Na szczęście to nic w porównaniu do ataków na Ukrainę, ale nie da się powiedzieć, że nic się nie dzieje. "W 2025 r. wojna nie jest abstrakcją, lecz realnym, dotykającym nas zjawiskiem. I że musimy być gotowi na to, że podobne zdarzenia mogą się powtarzać" – pisał Bogdan Stech.

REKLAMA

Tylko czy jesteśmy? Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie platformy ClickMeeting wynika, że jedynie 37 proc. Polaków wie, gdzie szukać oficjalnych, wiarygodnych informacji rządowych w sytuacji kryzysu (np. cyberataku, katastrofy czy konfliktu zbrojnego). Niewiele większy odsetek (43 proc.) nie ma pewności, a aż 21 proc. nie wie, dokąd skierować się po godne zaufania komunikaty w takiej sytuacji.

Więcej na Spider's Web:

- Umiejętność odróżniania treści wiarygodnych od fałszywych oraz weryfikacji źródeł informacji to dziś fundament bezpieczeństwa – zarówno dla każdego z nas, jak i całych organizacji. W tym obszarze edukacja online jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi, ponieważ daje możliwość szybkiego dotarcia do szerokiego grona odbiorców - komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting.

Zadanie jest dodatkowo trudne, bo tropy myli, podsuwając przy tym błędne wnioski, sztuczna inteligencja. Z jednej strony mamy świadomość zagrożenia. Aż 73 proc. respondentów jest zdania, że powszechna dostępność sztucznej inteligencji zwiększa ryzyko dezinformacji i cyberzagrożeń.

- Cieszy fakt, że tylko niewielki odsetek badanych ufa sztucznej inteligencji bezgranicznie. Jednak warto pamiętać, że bezpieczeństwo nie kończy się na ostrożnym korzystaniu z narzędzi AI. Równie istotne jest zwracanie uwagi np. na pochodzenie oprogramowania i usług online, z których korzystamy na co dzień – dodaje Martyna Grzegorczyk.

Z badania wynika również, że tylko 30 proc. Polaków zawsze sprawdza źródła informacji w internecie przed ich udostępnieniem lub skomentowaniem. Dla niemal 40 proc. głównym źródłem informacji są media społecznościowe.

Władze miast zdają sobie sprawę, że treści, na które natknąć można się w sieci, nie zawsze będą wiarygodne. Wielu zależy na sianiu dezinformacji, podważaniu zaufania i wywoływaniu chaosu. W Poznaniu padł pomysł, aby w pojazdach komunikacji miejskiej puszczane były informacje z Radia Poznań. Celem miałoby być wyrobienie nawyku korzystania "z pewnego źródła informacji".

Dojdą do tego rządowe aplikacje

W planach jest m.in. aplikacja pozwalająca wyszukać schron. Dostaniemy również narzędzie, za pomocą której będzie można zgłaszać podejrzane zdarzenia.

REKLAMA

- Będzie pomocna w każdej sytuacji. Będziemy mogli wykorzystać działania cyberwojska, by szybko i skutecznie raportować i pokazywać. To jest też budowa silnego społeczeństwa, które widzi zagrożenie, informuje. Ma rozwagę, ale nie ma strachu. Bo strach to jest główny cel naszych adwersarzy – zapowiadał Władysław Kosiniak-Kamysz.

REKLAMA
Adam Bednarek
04.12.2025 15:38
Tagi: AplikacjeCyberbezpieczeństwoDezinformacja
Najnowsze
15:24
Laptopy na prezent świąteczny w promocjach. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-12-04T15:24:58+01:00
15:17
Praktyczne prezenty do domu. Te sprzęty nigdy nie zawodzą
Aktualizacja: 2025-12-04T15:17:00+01:00
13:45
Legenda komputerów zwija interes. "Już się nie opłaca"
Aktualizacja: 2025-12-04T13:45:32+01:00
13:15
Pierwsze Borsuki trafiły do polskich żołnierzy. Historyczny moment
Aktualizacja: 2025-12-04T13:15:52+01:00
12:52
Nowoczesna Mobilność Premium: Zapomnij o korkach i zmęczeniu. Poznaj Liv Allure E+
Aktualizacja: 2025-12-04T12:52:01+01:00
12:39
Powiększyli strefę ciszy w pociągu. Pasażerowie zdziwieni
Aktualizacja: 2025-12-04T12:39:49+01:00
11:40
Mamy to. Tekst Rafała Pikuły ze Spider's Web+ nominowany do nagrody Grand Press 2025
Aktualizacja: 2025-12-04T11:40:56+01:00
11:11
Teleportowali informacje za pomocą światła. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-12-04T11:11:25+01:00
10:28
Revolut obroni przed złodziejami. Chcę to w moim banku
Aktualizacja: 2025-12-04T10:28:54+01:00
9:45
Cofnął Apple'a do epoki Windowsa Visty i odszedł do konkurencji. Może to i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-04T09:45:36+01:00
9:00
Google zajrzał do zbiorowej świadomości Polaków. Cudowny chaos
Aktualizacja: 2025-12-04T09:00:00+01:00
8:21
White Rabbit - sieć synchronizacji czasu z dokładnością do nanosekundy
Aktualizacja: 2025-12-04T08:21:52+01:00
8:11
Apple ulepsza za darmo AirPodsy w Polsce. Funkcja, której brakowało
Aktualizacja: 2025-12-04T08:11:45+01:00
7:25
Samolot krążył przez 2 godziny. Oszczędźcie wstydu i zamknijcie Balice
Aktualizacja: 2025-12-04T07:25:17+01:00
7:00
Steam zamieni telefony w konsole. Pomysł jest genialny
Aktualizacja: 2025-12-04T07:00:00+01:00
6:14
Legendarne wozy opancerzone trafią do Polski. Amerykanie już ich nie chcą
Aktualizacja: 2025-12-04T06:14:00+01:00
6:11
Ktoś w Tatrach zwinął potrzebny sprzęt. "Pomyślał, że to elektrośmieci"
Aktualizacja: 2025-12-04T06:11:00+01:00
6:07
Brazylijski pokaz siły na Okęciu. Embraer chce zostać królem polskiego nieba
Aktualizacja: 2025-12-04T06:07:00+01:00
6:06
Czołgi nie będą czekać na mosty. Tak NATO przygotowuje się do wojny
Aktualizacja: 2025-12-04T06:06:00+01:00
6:00
Będą lać ścieki do chronionej laguny. Miliarder nie ma skrupułów
Aktualizacja: 2025-12-04T06:00:00+01:00
21:38
Mortal Kombat 1 wbija do Game Passa. Zaskakująco mocna oferta
Aktualizacja: 2025-12-03T21:38:35+01:00
21:08
Telefon podsumuje twoje wiadomości. Pytanie, czy tego chcesz
Aktualizacja: 2025-12-03T21:08:50+01:00
20:27
Składany telefon z gigantyczną baterią. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-12-03T20:27:50+01:00
20:01
Zaskakująco mało Polaków płaci za szybki internet. UKE podał dokładne liczby
Aktualizacja: 2025-12-03T20:01:40+01:00
19:43
Trzęsienie ziemi na rynku telefonów. A było tak pięknie
Aktualizacja: 2025-12-03T19:43:37+01:00
19:03
Jest dobry powód, żeby płacić telefonem. Dwa razy więcej żappsów
Aktualizacja: 2025-12-03T19:03:02+01:00
18:39
Operatorzy dają prezenty na święta. Łap swój
Aktualizacja: 2025-12-03T18:39:49+01:00
18:09
Idą podwyżki kart graficznych. Robi się beznadziejnie
Aktualizacja: 2025-12-03T18:09:38+01:00
17:33
Narzekałeś na clickbaity w mediach? Jeszcze zatęsknisz
Aktualizacja: 2025-12-03T17:33:59+01:00
16:36
RAF krąży wokół Kaliningradu. Trwa ważna misja
Aktualizacja: 2025-12-03T16:36:07+01:00
15:59
Spotify wyzywa we Wrapped od starych dusz. Zrobiło się przykro
Aktualizacja: 2025-12-03T15:59:28+01:00
15:53
Gra schudła o 85 proc. To nie magia, ale i tak się ucieszysz
Aktualizacja: 2025-12-03T15:53:58+01:00
15:37
Allegro odpala gwarancję dostawy przed mikołajkami. Szukaj oznaczenia
Aktualizacja: 2025-12-03T15:37:06+01:00
14:44
Afera szpiegowska u Elona Muska. Rosyjski kosmonauta złapany za rękę
Aktualizacja: 2025-12-03T14:44:51+01:00
14:27
Spotify Wrapped 2025 już tu jest. Tak sprawdzisz swoje podsumowanie
Aktualizacja: 2025-12-03T14:27:58+01:00
14:01
3 minuty i po bólu. Mniej stresu przy stłuczce
Aktualizacja: 2025-12-03T14:01:00+01:00
13:43
Idealne prezenty dla nastolatka na Święta. Pomysły na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-12-03T13:43:59+01:00
13:03
Moja ulubiona funkcja w Samsungu łapie oszustów. Czekałam na to
Aktualizacja: 2025-12-03T13:03:21+01:00
12:35
Trafione prezenty dla mamy i taty na Święta. Co naprawdę się przyda
Aktualizacja: 2025-12-03T12:35:51+01:00
12:01
LEGO składa puchar FIFA. Kibice dostają prezent marzeń
Aktualizacja: 2025-12-03T12:01:48+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA