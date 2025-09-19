Powstaje nowa rządowa aplikacja. Wskaże najbliższy schron

Ładowanie...

Teoretycznie mapa schronów już jest, ale sama rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zdaje sobie sprawę, że aplikacja jest lepszym wyborem. Taki system byłby "bardziej kompatybilny, sprawniejszy i przede wszystkim bardziej wygodny dla mieszkańców" - przyznaje Karolina Gałecka.

Co wiadomo o aplikacji? Prace są ponoć na zaawansowanym etapie, a jej twórcy czerpią z doświadczeń ukraińskich. Mimo postępów nie wszystkie szczegóły dopięte są na ostatni guzik. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czy informowani mają być mieszkańcy danego regionu, czy będzie to informacja ogólnopolska.

Co ze schronami?

Jak informowaliśmy na łamach Spider's Web, rządowy program na najbliższe lata zakłada m.in. dostosowanie obiektów zbiorowej ochrony do współczesnych zagrożeń, adaptację budynków pod te cele oraz tworzenie budowli ochronnych. Na ten cel samorządy otrzymują blisko 5 mld zł z rządowego programu OLiOC (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej).

Do 12 września 2025 r. wykonano już prawie 4 tys. kontroli, a ponad połowa z nich zakończyła się wydaniem oficjalnych opinii. Państwowa Straż Pożarna potwierdziła, że ponad 1000 obiektów może pełnić funkcje ochronne zgodnie z nowymi przepisami.

Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, przekonywał na antenie TVN 24, że za sprawą właśnie tych skontrolowanych schronów "mamy już zasób w całej Polsce, który po prostu służy ochronie ludności".

Często te obiekty wymagają programu naprawczego, który będzie realizowany w najbliższych tygodniach i miesiącach, bo samorządy otrzymały pieniądze na ten cel, więc mamy już zasób na tę chwilę, on nie jest doskonały, nie spełnia jeszcze wszystkich norm, które określone są w tym rozporządzeniu, ale już służy ochronie – zapewniał.

Sprawdzane są już istniejące schrony, ale ważne jest też, żeby powstawały nowe. Łatwiej będzie wybudować miejsce schronienia przy własnym domu. Chodzi jednak przede wszystkim o to, aby jak najwięcej osób mogło w razie zagrożenia móc liczyć na bezpieczną przestrzeń. W Łodzi duży, centralny schron o "odpowiednim standardzie" ma powstać w samym centrum miasta.

- Aktualne schrony w Łodzi mają już swoje lata, dlatego taka inwestycja dla ludności cywilnej jest bardzo potrzebna – powiedział łódzkiej "Wyborczej" Bartosz Domaszewicz, przewodniczący rady miejskiej.

Według nieoficjalnych informacji serwisu, do potrzeb schronu ma być przystosowany drążony pod miastem tunel kolejowy.

Ostatnio w Warszawie mieszkańcy zwrócili uwagę, że miejsca, które wyznaczone są w aplikacji rządowej jako Miejsca Doraźnego Schronienia, w praktyce są niedostępne dla warszawiaków. "Mieszkaniec chcący udać się do pobliskiego Miejsca Doraźnego Schronienia odbije się od zabitej płytą lub zamkniętej na łańcuch bramy" – alarmowano na facebookowym profilu Rady Osiedla Grochów Północny.

Adam Bednarek 19.09.2025 10:15

