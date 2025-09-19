#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Powstaje nowa rządowa aplikacja. Wskaże najbliższy schron

MSWiA szykuje aplikację, która pokaże najbliższe miejsca pozwalające schronić się w razie zagrożenia.

Adam Bednarek
schrony
REKLAMA

Teoretycznie mapa schronów już jest, ale sama rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zdaje sobie sprawę, że aplikacja jest lepszym wyborem. Taki system byłby "bardziej kompatybilny, sprawniejszy i przede wszystkim bardziej wygodny dla mieszkańców" - przyznaje Karolina Gałecka.

Co wiadomo o aplikacji? Prace są ponoć na zaawansowanym etapie, a jej twórcy czerpią z doświadczeń ukraińskich. Mimo postępów nie wszystkie szczegóły dopięte są na ostatni guzik. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czy informowani mają być mieszkańcy danego regionu, czy będzie to informacja ogólnopolska.

REKLAMA

Co ze schronami?

Jak informowaliśmy na łamach Spider's Web, rządowy program na najbliższe lata zakłada m.in. dostosowanie obiektów zbiorowej ochrony do współczesnych zagrożeń, adaptację budynków pod te cele oraz tworzenie budowli ochronnych. Na ten cel samorządy otrzymują blisko 5 mld zł z rządowego programu OLiOC (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej).

Do 12 września 2025 r. wykonano już prawie 4 tys. kontroli, a ponad połowa z nich zakończyła się wydaniem oficjalnych opinii. Państwowa Straż Pożarna potwierdziła, że ponad 1000 obiektów może pełnić funkcje ochronne zgodnie z nowymi przepisami.

Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, przekonywał na antenie TVN 24, że za sprawą właśnie tych skontrolowanych schronów "mamy już zasób w całej Polsce, który po prostu służy ochronie ludności".

Często te obiekty wymagają programu naprawczego, który będzie realizowany w najbliższych tygodniach i miesiącach, bo samorządy otrzymały pieniądze na ten cel, więc mamy już zasób na tę chwilę, on nie jest doskonały, nie spełnia jeszcze wszystkich norm, które określone są w tym rozporządzeniu, ale już służy ochronie – zapewniał.

Sprawdzane są już istniejące schrony, ale ważne jest też, żeby powstawały nowe. Łatwiej będzie wybudować miejsce schronienia przy własnym domu. Chodzi jednak przede wszystkim o to, aby jak najwięcej osób mogło w razie zagrożenia móc liczyć na bezpieczną przestrzeń. W Łodzi duży, centralny schron o "odpowiednim standardzie" ma powstać w samym centrum miasta.

- Aktualne schrony w Łodzi mają już swoje lata, dlatego taka inwestycja dla ludności cywilnej jest bardzo potrzebna – powiedział łódzkiej "Wyborczej" Bartosz Domaszewicz, przewodniczący rady miejskiej.  

Według nieoficjalnych informacji serwisu, do potrzeb schronu ma być przystosowany drążony pod miastem tunel kolejowy.

Ostatnio w Warszawie mieszkańcy zwrócili uwagę, że miejsca, które wyznaczone są w aplikacji rządowej jako Miejsca Doraźnego Schronienia, w praktyce są niedostępne dla warszawiaków. "Mieszkaniec chcący udać się do pobliskiego Miejsca Doraźnego Schronienia odbije się od zabitej płytą lub zamkniętej na łańcuch bramy" – alarmowano na facebookowym profilu Rady Osiedla Grochów Północny.

REKLAMA

Zobacz także:

REKLAMA
Adam Bednarek
19.09.2025 10:15
Tagi: schrony
Najnowsze
10:15
Powstaje nowa rządowa aplikacja. Wskaże najbliższy schron
Aktualizacja: 2025-09-19T10:15:14+02:00
10:03
Bezprzewodowe słuchawki z ANC dla każdego. Co potrafią dwa nowe zestawy w ofercie Huawei?
Aktualizacja: 2025-09-19T10:03:12+02:00
8:49
Nie zgadniecie, co Apple wsadził do swojego powerbanku. Przecieram oczy
Aktualizacja: 2025-09-19T08:49:57+02:00
8:24
Dreame wjeżdża z nową technologią. Aqua10 Ultra Roller roluje konkurencję
Aktualizacja: 2025-09-19T08:24:33+02:00
7:23
Samsung pokazał nowy tani telefon. Będzie hitem u operatorów
Aktualizacja: 2025-09-19T07:23:10+02:00
6:51
Gdzie schronić się w razie alarmu? Rusza wielki przegląd schronów w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-19T06:51:00+02:00
6:41
Chiński model wstrząsnął giełdą i światem nauki. Sekret DeepSeek ujawniony
Aktualizacja: 2025-09-19T06:41:00+02:00
6:31
Ktoś próbuje kopiować Muska. A, to Rosja... z własnym Starlinkiem
Aktualizacja: 2025-09-19T06:31:00+02:00
6:21
Silnik mniejszy od ludzkiego włosa. Napędza go światło
Aktualizacja: 2025-09-19T06:21:00+02:00
6:11
Uwarzyli kosmiczny superalkohol. Rosjanie już ustawiają się w kolejce
Aktualizacja: 2025-09-19T06:11:00+02:00
21:17
iPhone’y 17, 17 Pro i Air dostały nowe akcesoria od Apple’a. Sprawdziłem je wszystkie
Aktualizacja: 2025-09-18T21:17:04+02:00
20:42
Podchodzisz do lodówki, a tam reklama. Witamy w kuchni z przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-18T20:42:54+02:00
20:04
Nareszcie przeglądarka, gdzie mogę mieć wszystko po swojemu. "Pełna personalizacja"
Aktualizacja: 2025-09-18T20:04:51+02:00
19:28
Microsoft kłania się graczom. Koniec płaczu nad utraconymi save'ami
Aktualizacja: 2025-09-18T19:28:08+02:00
18:49
Szef InPostu straszy końcem platform zakupowych. Allegro mówi: spokojnie
Aktualizacja: 2025-09-18T18:49:02+02:00
18:29
500 zł za powerbanka do iPhone’a to fura pieniędzy. Sprawdziłem, czy warto tyle wydawać
Aktualizacja: 2025-09-18T18:29:07+02:00
17:44
Czy to czas sprzedawać akcje Nvidii? Niespodziewany ban z Chin
Aktualizacja: 2025-09-18T17:44:10+02:00
16:45
Microsoft rezygnuje z idei "wszystko w jednym". Teraz więcej ikonek
Aktualizacja: 2025-09-18T16:45:02+02:00
16:01
Polska broń dalekiego zasięgu: Lanca. Wreszcie zasięg, którego nam brakowało
Aktualizacja: 2025-09-18T16:01:31+02:00
15:18
Czesi zaczynają walkę z PKP Intercity o portfele. I nasze plecy
Aktualizacja: 2025-09-18T15:18:07+02:00
14:31
Nothing Ear (3) za 800 kontra AirPods Pro 2 za 1000 zł. Droższe - lepsze?
Aktualizacja: 2025-09-18T14:31:19+02:00
13:43
mObywatel Junior już dostępny. Wielka nowość w rządowej aplikacji
Aktualizacja: 2025-09-18T13:43:25+02:00
13:16
Jakie akcesoria kupić do konsoli lub peceta? Widzieliśmy nowe cacka od Turtle Beach
Aktualizacja: 2025-09-18T13:16:08+02:00
12:48
Polacy mówią, dlaczego chcą dobrego systemu kaucyjnego. Nie chodzi o kasę
Aktualizacja: 2025-09-18T12:48:50+02:00
12:12
Co ma Maclaren wspólnego ze słuchawkami? Otóż Bowers & Wilkins dostarczają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-18T12:12:52+02:00
11:01
Przełomowa decyzja w sprawie budowy schronów. Dotyczy milionów Polaków
Aktualizacja: 2025-09-18T11:01:23+02:00
10:12
Okręty podwodne dla Polski: jest ważna zapowiedź rządu
Aktualizacja: 2025-09-18T10:12:53+02:00
9:01
Aktualizacja One UI 8 już w Polsce. Pędź do ustawień swojego Samsunga
Aktualizacja: 2025-09-18T09:01:00+02:00
8:00
Pojedziesz Pendolino do Zakopanego za grosze. Wjechała potężna promocja na start
Aktualizacja: 2025-09-18T08:00:04+02:00
7:00
Zrobili normalne okulary z ekranem. Wreszcie pozbędziesz się telefonu
Aktualizacja: 2025-09-18T07:00:36+02:00
6:20
Poduszki powietrzne dla samolotów. Ten projekt jest wspaniały (i szalony)
Aktualizacja: 2025-09-18T06:20:00+02:00
6:13
Odkryli gdzie ucieka energia trzęsień ziemi. Przełomowe badanie
Aktualizacja: 2025-09-18T06:13:00+02:00
6:11
Znaleźli szybszy sposób na mnożenie. Trzeba było czekać 50 lat
Aktualizacja: 2025-09-18T06:11:00+02:00
6:07
Mieszkańcy polskiego miasta mają dość. Tak chcą uciszyć ryk nielegalnych wydechów
Aktualizacja: 2025-09-18T06:07:00+02:00
6:00
Nowe zdjęcie słynnej czarnej dziury. Ale potwór
Aktualizacja: 2025-09-18T06:00:00+02:00
21:08
Niepokojące sygnały z głębi naszej planety. Coś się dzieje z jądrem Ziemi
Aktualizacja: 2025-09-17T21:08:35+02:00
19:42
Ważna premiera na rynku telefonów. Będziesz mieć większy wybór
Aktualizacja: 2025-09-17T19:42:42+02:00
18:54
Ciemna materia złapana na gorącym uczynku. Myśleli, że to błąd danych
Aktualizacja: 2025-09-17T18:54:19+02:00
18:14
Garmin Bounce 2 to nowy zegarek dla dzieci. Nie musisz kupować telefonu, by być w kontakcie
Aktualizacja: 2025-09-17T18:14:37+02:00
17:38
Nowy sposób płacenia w Żabce. Jak za telefon
Aktualizacja: 2025-09-17T17:38:16+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA