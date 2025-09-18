#B69AFF
Przełomowa decyzja w sprawie budowy schronów. Dotyczy milionów Polaków

Na wybudowanie schronu w Polsce nie będzie potrzebne pozwolenie budowlane. To założenie projektu nowelizacji Prawa budowlanego, który przyjęła Rada Ministrów.

Bogdan Stech
Schrony w Polsce bez pozwolenia na budowę. Rewolucja w prawie budowlanym
Wojna za naszą wschodnią granicą, a do tego coraz częściej szalejące anomalie pogodowe sprawiły, że Polacy na nowo odkryli coś, co do tej pory znaliśmy raczej z podręczników do historii: schrony.

Nic dziwnego, że w obliczu rosnącej niepewności, coraz więcej osób chce wziąć sprawy we własne ręce i zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Rząd postanowił im to ułatwić, wprowadzając rewolucyjne zmiany w Prawie budowlanym.

Kwestie związane z budową przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m2 służących ochronie mieszkańców budynków jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych dotychczas nie były uregulowane.

Rada Ministrów przyjęła projekt, który ma to zmienić. Celem nowelizacji jest uproszczenie procesu inwestycyjnego dla prywatnych inwestorów, a schrony to jeden z kluczowych punktów tej zmiany.

Uregulowanie tych spraw jest szczególnie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności w kontekście dalszego rozwoju konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Schrony tak, ale z limitem

Nowelizacja nie oznacza pełnej dowolności. W przepisach zapisano jasne ograniczenie: powierzchnia użytkowa przydomowego schronu nie może przekroczyć 35 mkw. To oznacza, że w praktyce będzie to przestrzeń wystarczająca dla kilkuosobowej rodziny, z możliwością przechowywania zapasów żywności, wody i podstawowego wyposażenia.

Ważne jest również to, że schron nie może ingerować w konstrukcję budynku mieszkalnego ani naruszać jego ścian zewnętrznych. Ma być samodzielnym obiektem, który można umieścić w ogrodzie lub na działce.

Co dokładnie można będzie wybudować?

Oczywiście nowe przepisy regulują dokładnie, co będzie można wybudować bez pozwolenia. Projekt dotyczy przydomowych schronów oraz przydomowych ukryć doraźnych. Co kryje się pod tymi terminami?

Przez przydomowy schron należy rozumieć wolno stojącą budowlę ochronną o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, o powierzchni użytkowej do 35 m2, wyposażoną w urządzenia filtrowentylacyjne, przeznaczoną do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami założonych zagrożeń militarnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych i skażeń, znajdującą się pod ziemią lub częściowo zagłębioną w gruncie.

Z kolei przez przydomowe ukrycie doraźne należy rozumieć wolno stojącą budowlę ochronną o konstrukcji niehermetycznej, o powierzchni użytkowej do 35 m2, przeznaczoną do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami założonych zagrożeń militarnych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, znajdującą się pod ziemią lub częściowo zagłębioną w gruncie.

Oba te obiekty będzie można teraz stawiać bez pozwolenia na budowę.

Ile kosztuje prywatny schron?

Choć przepisy ułatwiają formalności, nie zmieniają jednej rzeczy – kosztów. Ceny budowy przydomowych schronów zaczynają się od około 110 tys. zł. To najprostsze konstrukcje, zapewniające podstawową ochronę. Im bardziej rozbudowane wyposażenie, tym rachunek szybciej rośnie. Za solidny obiekt z filtrowaniem powietrza, systemem zasilania awaryjnego i miejscem na dłuższy pobyt trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu kilkuset tysięcy złotych, a nawet ponad mln zł.

Mimo wysokiej ceny zainteresowanie tematem rośnie. Firmy zajmujące się tego typu budową notują coraz więcej zapytań. Dla wielu osób taki schron staje się inwestycją podobną do fotowoltaiki czy pompy ciepła. Nie jest tanio, ale daje poczucie bezpieczeństwa na lata.

Bogdan Stech
18.09.2025 11:01
