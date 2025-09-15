Alert RCB czy nowa aplikacja o dronach? Rząd ma dylemat, ja też

Ładowanie...

Taki pomysł rozważa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, analizując ukraiński system, który od początku wojny informuje obywateli o nalotach czy obecności dronów. Wiceszef resortu Czesław Mroczek zapowiada: będziemy się uczyć od sąsiadów i szukać najlepszych narzędzi do alarmowania ludności.

Nie wszyscy rozumieją ostrzeżenia

W ostatni weekend mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alert RCB o potencjalnym zagrożeniu z powietrza. Mimo to wiele osób nie wiedziało, jak zareagować. Wiceszef MSWiA przyznał, że społeczeństwo wciąż nie jest gotowe na tego typu komunikaty. Właśnie dlatego resort rozpoczyna kampanię edukacyjną i rozważa stworzenie skuteczniejszych narzędzi.

Ukraina stworzyła aplikację, która w czasie rzeczywistym ostrzega przed atakami z powietrza. System działa sprawnie, jest popularny i budzi zaufanie obywateli. W Polsce działają obecnie Regionalne Systemy Ostrzegania, ale są one mało skuteczne. Właśnie dlatego MSWiA chce dokładnie przeanalizować ukraińskie rozwiązania i sprawdzić, czy podobny system sprawdzi się u nas.

Być może powstanie dedykowana aplikacja

Z wypowiedzi przedstawicieli MSWiA wynika, że w resorcie trwa przegląd obowiązujących procedur oraz analizowane są możliwości ich usprawnienia. Pod uwagę brane są nowe technologie, w tym aplikacje dedykowane konkretnie zagrożeniom powietrznym. W grę wchodzi także zakup sprzętu umożliwiającego wcześniejsze wykrywanie dronów i samolotów mogących naruszyć polską przestrzeń powietrzną.

Jak czytamy na łamach InfoSecurity24, resort planuje nie tylko wyjazd na Ukrainę, ale też konsultacje z samorządami i służbami. Celem jest stworzenie systemu, który nie tylko ostrzeże ludzi, ale też im jasno powie, co robić i kiedy.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Jutharat Jaroenwong / Shutterstock

Marcin Kusz 15.09.2025 18:13

