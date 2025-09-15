REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Ministerstwo wyjaśnia, jak działają alerty i syreny. Lepiej to przeczytaj

"Nad naszym bezpieczeństwem codziennie czuwają tysiące funkcjonariuszy służb, żołnierzy oraz pracowników różnych instytucji państwa" – przypomina Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Adam Bednarek
alarm
REKLAMA

W ostatnich dniach mogliśmy przekonać się, że wojna wcale nie toczy się gdzieś daleko i nie mamy z nią nic wspólnego. Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną i wleciały w głąb kraju, w sobotę Port Lotniczy Lublin został czasowo zamknięty z powodu nieplanowanej aktywności wojskowej nad wschodnią granicą Polski.

Niepokojąco mógł brzmieć również Alert RCB, który w sobotę otrzymali mieszkańcy kilku powiatów. Informował o "zagrożeniu atakiem z powietrza". W Świdniku i Chełmie zawyły też syreny ostrzegawcze. Ludzie nie wiedzieli jednak, jak na nie reagować. "I tak naprawdę nie wiemy, co zrobić. To jest chwila paniki" – mówił jeden z mieszkańców Świdnika w rozmowie z reporterem TVN 24.

REKLAMA

I tutaj duże zaskoczenie, bo wielu mieszkańców nie wiedziało, co się dzieje, co oznaczały te syreny. Wiele osób myślało, że są to testy. Na szczęście po kilku minutach pojawił się także SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy, mając do mnie kontakt, zaczęli dzwonić, pytać co się dzieje. Starałem się wyjaśnić, uspokajać sytuację – przyznawał Marcin Magier, radny Świdnika.

Do sytuacji odniósł się również Marcin Dmowski, prezydent miasta. Zadeklarował, że konieczna jest "duża praca edukacyjna", tak aby każdy wiedział, jak reagować na tego typu sygnały.

Po wczorajszym niespokojnym popołudniu kilka informacji. Przede wszystkim nie ulegajmy trendowi podważania decyzji sztabów kryzysowych, bardzo ważne byśmy czytali oficjalne komunikaty i się do nich stosowali. Włączanie syren alarmowych wynika z konkretnych poleceń jakie otrzymuję jako burmistrz, nie ma tu miejsca na dyskusje, jeśli wojsko, sztaby kryzysowe te wojewódzkie i powiatowe wydają takie polecenie - my musimy je wykonać. Przed nami też duża praca edukacyjna, w szkołach i wśród mieszkańców. Co oznaczają syreny, jak te ostrzeżenia są odwoływane. Co należy i jak należy się zachować w przypadku takiego alarmu. Tak jak pisałem kilka dni temu, otrzymaliśmy duże środki rządowe na zakupy, ale również na politykę informacyjną. Krok po kroku te zadania będziemy realizować.

Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm, na swoim twitterowym profilu podkreślił, że w takich sytuacjach "zawsze powinniśmy zachować spokój, przestrzegać procedur i realizować przyjęte wytyczne". Zauważył jednak, że do podobnych zdarzeń może dochodzić częściej, więc trzeba przygotować na to mieszkańców. Stąd zapowiedź natychmiastowego wdrożenia powszechnych szkoleń dla ludności cywilnej.  

Ministerstwo wyjaśnia szczegóły alertów i syren

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w komunikacie przypomniało o sposobach ostrzegania, które pozwalają jak najszybciej dotrzeć do obywateli z informacją o niebezpieczeństwie i tym, jak się zachować. Mowa tu o Regionalnym Systemie Ostrzegania, mediach, radiu i telewizji oraz Alercie RCB.

Apelujemy o stosowanie się do informacji i zaleceń zawartych w wiadomości SMS. Pozwala to uniknąć zagrożenia lub zminimalizować jego skutki. Naszym wspólnym społecznym zadaniem jest minimalizować szkody wywołane np. klęskami żywiołowymi. Dzięki takim alertom jest to zdecydowanie bardziej możliwe. To także ułatwia pracę służb i może uratować czyjeś zdrowie lub życie – dodaje resort.

Ministerstwo przypomniało również o zasadach dotyczących sygnałów alarmowych przy wykorzystaniu syren. W przypadku ogłoszenia alarmu dla ludności cywilnej sygnał dźwiękowy to modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty. Pojawia się również zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Ogłaszam alarm". Odwołanie to z kolei ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty oraz trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Odwołuję alarm". W przypadku alarmu ćwiczebnego/treningowego emitowany jest ciągły dźwięk syreny przez 1 minutę.

"W przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych - pamiętaj, aby zachować spokój, stosuj się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmuj odpowiednie działania ochronne. Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami" – zaapelował resort.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA
Adam Bednarek
15.09.2025 09:00
Tagi: alert rcb
Najnowsze
9:01
Linie lotnicze wolą, żebyś tego nie wiedział. Możesz dostać nawet 600 euro za opóźniony lot
Aktualizacja: 2025-09-15T09:01:32+02:00
9:00
Ministerstwo wyjaśnia, jak działają alerty i syreny. Lepiej to przeczytaj
Aktualizacja: 2025-09-15T09:00:40+02:00
8:22
Mieszkam w miejscu, gdzie czuć wojnę. Opowiem wam o moim strachu
Aktualizacja: 2025-09-15T08:22:51+02:00
7:10
Nie zdążyłeś kupić iPhone'a 17, a oni pokażą zaraz coś nowego. Aż 10 nowych produktów
Aktualizacja: 2025-09-15T07:10:06+02:00
7:00
Magda Gessler wyrzuca iPhone’a jak talerze. Weźmie Samsunga
Aktualizacja: 2025-09-15T07:00:00+02:00
6:45
Jaką kamerę samochodową wybrać w 2025 r.? Sprawdź nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-09-15T06:45:00+02:00
6:30
AirPods Pro 3 są świetne. Ale... nie wymienię swoich AirPods Pro 2
Aktualizacja: 2025-09-15T06:30:00+02:00
6:15
Slow tech to potrzeba, czy pozerstwo? Chyba trochę jedno i drugie
Aktualizacja: 2025-09-15T06:15:00+02:00
18:41
To jedno z ostatnich miłych miejsc w internecie. Nie spodziewałem się tam takich historii
Aktualizacja: 2025-09-14T18:41:43+02:00
17:33
Nowy wpis na paragonie. Ministerstwo wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-09-14T17:33:06+02:00
16:46
Samolot lądował w Krakowie i wypadł z pasa. Pasażerowie ewakuowani
Aktualizacja: 2025-09-14T16:46:41+02:00
16:30
Uwaga, ogromne ćwiczenia polskich służb. Będzie słychać strzały i wybuchy
Aktualizacja: 2025-09-14T16:30:00+02:00
16:15
Potężna dostawa czołgów dla polskiej armii. Okręt był wyładowany po brzegi
Aktualizacja: 2025-09-14T16:15:00+02:00
16:00
Historyczny moment. Pierwszy polski pilot zakończył kurs instruktorski na F-35
Aktualizacja: 2025-09-14T16:00:00+02:00
7:51
Tramwaje w Polsce suną po trawie. Żegnamy beton
Aktualizacja: 2025-09-14T07:51:00+02:00
7:41
iPhone 17 Pro nie ma sensu. Lepiej weź iPhone 17 Pro Max - już tłumaczę dlaczego
Aktualizacja: 2025-09-14T07:41:00+02:00
7:31
Garmin Edge 1050 10 miesięcy później. Dla tej jednej rzeczy warto
Aktualizacja: 2025-09-14T07:31:00+02:00
7:21
Poznań przekombinował z biletami. Mieszkańcy wkurzeni ma maksa
Aktualizacja: 2025-09-14T07:21:00+02:00
7:11
Garmin Fenix 8 10 miesięcy później. Znalazłem jedną rysę
Aktualizacja: 2025-09-14T07:11:00+02:00
7:01
Google uważa, że internet kwitnie. Przed sądem mówi inaczej
Aktualizacja: 2025-09-14T07:01:00+02:00
17:15
Uwaga, Lotnisko w Lublinie zamknięte. Polskie myśliwce w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-13T17:15:43+02:00
16:50
Czy Polska ma szanse z Big Techem? Podatek cyfrowy da nam odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-13T16:50:00+02:00
16:40
Klimatyzm czy dorzucamy do pieca? Polskie ministerstwa chyba nie mogą się zdecydować
Aktualizacja: 2025-09-13T16:40:00+02:00
16:30
Podoba ci się automatyczny dubbing na YouTube? Idą jeszcze dalej
Aktualizacja: 2025-09-13T16:30:00+02:00
16:20
Brytyjską prawicę zastąpił ChatGPT. Może czas na polską?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:20:00+02:00
16:10
Smartfon wezwał na pomoc pogotowie i straż pożarną. Twój też tak potrafi
Aktualizacja: 2025-09-13T16:10:00+02:00
16:00
Nepal obalił swój rząd. Czas anarchii? Nie, Discorda
Aktualizacja: 2025-09-13T16:00:00+02:00
12:20
iPhone 17 to symbol statusu? Kiedyś to działało, ale dziś już chyba nie
Aktualizacja: 2025-09-13T12:20:56+02:00
7:45
Odkryto nowego towarzysza Ziemi. Ukrywał się w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-13T07:45:00+02:00
7:30
Technologia z CERN-u trafi do przychodni. Diagnostyka molekularna na wyciągnięcie ręki
Aktualizacja: 2025-09-13T07:30:00+02:00
7:15
Warszawa miała rosnąć, a hamuje. Koniec marzeń o gigancie
Aktualizacja: 2025-09-13T07:15:00+02:00
7:00
Chcą chłodzić Arktykę aerozolem? Naukowcy biją na alarm
Aktualizacja: 2025-09-13T07:00:00+02:00
6:45
Światło zamiast prądu. Nowy chip AI wywraca stolik
Aktualizacja: 2025-09-13T06:45:00+02:00
6:30
Mars był kiedyś jak Ziemia? Nowe odkrycie zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-09-13T06:30:00+02:00
21:57
Przeglądarka wykryje, że ktoś wchodzi do domu. I ukryje wszystko na ekranie
Aktualizacja: 2025-09-12T21:57:51+02:00
21:04
iPhone 17 już w ofertach operatorów. Tyle zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-12T21:04:55+02:00
19:15
Rozbłyski słoneczne biją rekordy. 60 mln stopni na horyzoncie
Aktualizacja: 2025-09-12T19:15:50+02:00
18:31
Polscy mężczyźni umierają szybciej niż kobiety. Dane są niepokojące
Aktualizacja: 2025-09-12T18:31:54+02:00
17:42
Awaria w Play. Nie działa internet w telefonie i połączenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:42:27+02:00
17:29
Budowali ten zegar przez 20 lat. Nic nie może się z nim równać
Aktualizacja: 2025-09-12T17:29:48+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA