One UI 8.5 znacząco ulepszy Samsungi. Zdziwiłem się, ile nowości

Obecnie telefony Samsunga działają pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką systemową One UI 8.0. Ta nie wprowadziła jednak wielkich zmian względem poprzedniej dużej wersji One UI 7.0 z Androidem 15. One UI 8.5 nie przyniesie nowego wydania systemu Google’a, ale za to zaoferuje mnóstwo innych przydatnych opcji.

Aktualizacja One UI 8.5 będzie ogromna. Całe mnóstwo sporych zmian

Zaufany informator Tarun Vats opublikował w serwisie X całą listę zmian, która zostanie wprowadzono do One UI 8.5 w testowym wydaniu. Wcześniej do sieci trafiały doniesienia, z których dowiadywaliśmy się o nowych rozwiązaniach, ale teraz mamy podane na tacy praktycznie wszystko. Wśród nowości znajdziemy m.in.:

generowanie obrazów Photo Assist bez zapisywanie każdej iteracji zdjęcia - narzędzie wyświetli historię wygenerowanych zdjęć;

dostęp do plików z innych telefonów, tabletów i komputerów Samsung w jednym miejscu - znajdziemy je w aplikacji Moje pliki w telefonie. Można uzyskać dostęp do plików z telefonu na innym urządzeniu - np. telewizorze;

przeprojektowany ekran ustawień baterii, który ma wyraźniej pokazywać zużycie baterii, pozostały czas działania czy dziennego zużycia w ciągu tygodnia;

ulepszony tryb oszczędzenia energii - dostępny będzie tryb standardowy i maksymalny, który wyłączy wszystkie zbędne funkcje w celu wydłużenia czasu pracy;

ulepszony panel szybkiego sterowania - można go konfigurować praktycznie dowolnie - zmieniać kolejność, dodawać nowe opcje, usuwać i wiele innych;

Jedną z najważniejszych nowości One UI 8.5 będzie większa personalizacja szybkiego panelu wysuwanego z górnej krawędzi ekranu. Wcześniej praktycznie nie mogliśmy nic tam zmienić. Po aktualizacji będzie można dostosować tę część interfejsu pod siebie. Co jeszcze zmieni się w nowej wersji? Możemy liczyć na:

częściowe nagrywanie ekranu - nie trzeba nagrywać całego, tylko jego wycinek;

podpowiedzi liczb i wzorów skopiowanych do schowka w kalkulatorze;

zapamiętanie rozmiarów i pozycji okien aplikacji w trybie DeX;

alarm wyświetla tło z aktualnymi warunkami pogodowymi;a;

czasowe wyłączanie funkcji automatycznego blokowania ekranu;

funkcja Quick Share z udostępnieniem plików tylko do innych urządzeń Google lub Samsung.

Oprócz tego dostaniemy kilka innych mniejszych nowości - ulepszony widżet pogodowy, większą personalizację zegara na ekranie blokady, automatyczne dostosowanie ekranu blokady do wybranego zdjęcia czy informacja dot. ilości pyłków w powietrzu w aplikacji Pogoda. W aplikacji Samsung Health będziemy mogli liczyć na cotygodniowe raporty z dodatkową informacją o lekach, a funkcję medytacji można uruchomić z poziomu zegarka.

One UI 8.5 ma też zawierać nowości w ramach Bixby, Auracast oraz sztucznej inteligencji w zakresie generowania zdjęć. Pamiętajmy, że to lista nowości dla systemu w wydaniu beta. W praktyce rozwiązań może być jeszcze więcej. Opis dobrze również może dotyczyć tańszego telefonu z serii A, które nie obejmuje większości funkcji Galaxy AI. Finalna aktualizacja powinna pojawić się w lutym lub marcu po premierze serii Galaxy S26.

Albert Żurek 04.12.2025 18:01

