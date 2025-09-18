#B69AFF
Aktualizacja One UI 8 już w Polsce. Pędź do ustawień swojego Samsunga

Aktualizacja One UI 8 dotarła już do Polski – najpierw pobiorą ją właściciele serii Samsung Galaxy S25.

Adam Bednarek
aktualizacja
Proces wdrażania nakładki One UI 8 bazującej na systemie operacyjnym Android 16 na pierwsze urządzenia oficjalnie rozpoczął się przed kilkoma dniami, o czym pisaliśmy na Spider's Web. Zgodnie z przewidywaniami aktualizacja jest już dostępna do pobrania w Polsce, co potwierdza Samsung Galaxy 25 Ultra znajdujący się w naszej redakcji.

Samsung deklarował, że najpierw aktualizacja trafi do serii Samsung Galaxy S25 (S25, S25+, S25 Ultra i S25 Edge). W kolejce są następne modele. Producent wymienił m.in. Galaxy S24 / S24+/ S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 6 czy Galaxy Z Flip 6. W tym roku One UI 8 z Androidem 16 trafi też na inne smartfony, m.in.:

  • Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra;
  • Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra;
  • Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4;
  • Galaxy S21 FE;
  • Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G, A16 (4G/5G), A06;
  • Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G, A15 5G;
  • Galaxy A54 5G, A34 5G;
  • Galaxy A73 5G, A53 5G, A33 5G.
Jak zapowiadał na naszych łamach Albert Żurek, One UI 8 nie wprowadza rewolucji. Sam Samsung deklaruje, że aktualizacja przede wszystkim skupia się na "poprawianiu doświadczeń" związanych ze sztuczną inteligencją.  

I tak funkcja Now Brief dostarcza użytkownikom codzienną dawkę spersonalizowanych treści – od informacji o ruchu drogowym, przez ważne przypomnienia, po filmy i muzykę dopasowaną do zainteresowań i posiadanych subskrypcji.

Funkcja AI Results View pozwala śledzić działanie poszczególnych funkcji sztucznej inteligencji w trybie podzielonego ekranu (Split View) lub pływającego okna (Floating View). Dzięki temu użytkownik widzi wyniki pracy AI, a jednocześnie ma pełen dostęp do oryginalnej treści. Z kolei za sprawą opcji Audio Eraser pozwala jednym dotknięciem wyciszyć to, co zbędne, czyli np. szumy wiatru, gwar uliczny i inne zakłócenia w tle, poprawiając w ten sposób dźwięk w aplikacjach. Oprócz tego Samsung oferuje nowy wyświetlacz zegara, który dynamicznie dopasowuje się do tapety użytkownika - font owija się wokół twarzy lub konturów na zdjęciu, dzięki czemu nie zakrywa tego, co najważniejsze.

One UI 8 to jeszcze:

  • ulepszona funkcja Now Bar z integracją Live Updates (czyli komunikatach o statusie przyjazdu taksówki Ubera lub dostawy jedzenia w Uber Eats);
  • nowy interfejs obsługi zewnętrznego wyświetlacza Samsung Dex;
  • przeprojektowany wygląd przeglądarki Samsung Internet;
  • ulepszona funkcja udostępniania plików Quick Share
Nie ma więc wielkiej rewolucji, ale nowość to nowość.

Adam Bednarek
18.09.2025 09:01
