Samsung odpala aktualizację One UI 8. Posiadacze Galaxy mają święto

Samsung rozpoczął wdrażanie aktualizacji One UI 8 z Androidem 16 na pierwsze smartfony. Jeśli masz nowszy telefon Galaxy zalecamy sprawdzić ustawienia. Kto pierwszy dostanie uaktualnienie?

Albert Żurek
Samsung Galaxy S25 One UI 8
Nakładka systemowa One UI 8 dotychczas była dostępna na dwóch smartfonach: Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 od wyciągnięcia z pudełka. Teraz Samsung aktualizuje starsze smartfony. System w pierwszej kolejności pojawi się smartfonach z serii Galaxy S25.

Samsung oficjalnie potwierdza. Startuje z aktualizacją do One UI 8 

Koreański producent potwierdził, iż rozpoczął proces wdrażania nakładki One UI 8 bazującej na systemie operacyjnym Android 16 na pierwsze urządzenia. Najbardziej wyróżnieni mogą się poczuć posiadacze serii Samsung Galaxy S25 (S25, S25+, S25 Ultra i S25 Edge), którzy otrzymają aktualizację w pierwszej kolejności.

Samsung twierdzi, iż w późniejszym terminie, gdy uaktualnienie serii S25 zostanie ukończone, kolejne modele otrzymają aktualizację. Firma wymienia kilka modeli:

  • Galaxy S24 / S24+/ S24 Ultra,
  • Galaxy S24 FE,
  • Galaxy Z Fold 6,
  • Galaxy Z Flip 6.

Jednocześnie mamy potwierdzenie, że One UI 8 z Androidem 16 trafi na inne smartfony z różnych serii jeszcze w tym roku. Dotyczy to m.in.:

  • Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra;
  • Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra;
  • Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4;
  • Galaxy S21 FE;
  • Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G, A16 (4G/5G), A06;
  • Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G, A15 5G;
  • Galaxy A54 5G, A34 5G;
  • Galaxy A73 5G, A53 5G, A33 5G.

Oprócz smartfonów Samsung ma w planach aktualizację tabletów z serii Tab S10, S9 i S8 (w tym wersje Lite i FE). Wcześniej w tym miesiącu do sieci wyciekł terminarz dokładnych dat aktualizacji smartfonów Samsunga. Bazując na wcześniejszych informacjach spodziewamy się, że oprogramowanie będzie dostępne pobrania na pierwszych urządzeniach już ok. środy 17 lub czwartku 18 września 2025 r. Polecamy codziennie sprawdzać ustawienia i zakładkę aktualizacji.

Co nowego w One UI 8? To nie rewolucja, ale ewolucja

One UI 8 nie wprowadza rewolucji. Jest to pomniejsza aktualizacja poprawiająca różne kwestie. W nowościach mamy:

  • ulepszona funkcja Now Bar z integracją Live Updates (czyli komunikatach o statusie przyjazdu taksówki Ubera lub dostawy jedzenia w Uber Eats);
  • nowy interfejs obsługi zewnętrznego wyświetlacza Samsung Dex;
  • przeprojektowany wygląd przeglądarki Samsung Internet;
  • lepszy tryb podzielonego ekranu;
  • odświeżona aplikacja Przypomnienia;
  • ulepszona funkcja udostępniania plików Quick Share.

Nie oczekujcie zatem większych zmian wizualnych i rewolucyjnych funkcji. Te zostały zastosowane w poprzedniej wersji One UI 7 z Androidem 15. Mimo wszystko warto będzie pobrać aktualizację. Zawsze to kilka nowości, które sprawiają, że korzystanie ze smartfonu może być przyjemniejsze i łatwiejsze. 

15.09.2025 16:47
