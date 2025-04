Leć aktualizować swojego Samsunga. One UI 7 z Androidem 15 właśnie trafiło do Europy

Oprócz garści nowych funkcji Galaxy AI, One UI 7 przynosi ze sobą kilka ważnych zmian. Interfejs nakładki może pochwalić się nowym, odważniejszym wyglądem opartym na zaokrąglonych ikonach, bańkach z informacjami i widgetach. Aktualizacja wprowadza również uproszczony ekran główny, nowe widżety i zmiany na ekranie blokady - w tym możliwość dodania do niego nowych widgetów. Najważniejszą nowością nakładki jest Now Bar, funkcja powiadomień podobna do Dynamicznej Wyspy w iPhone, która wyświetla w czasie rzeczywistym aktywność z różnych aplikacji takich jak Tłumacz, Muzyka, Dyktafon czy Stoper. Dużym zmianom uległ także obszar powiadomień, który oprócz zmian wizualnych, doczekał się również dedykowanego i intuicyjnego podzielenia pomiędzy obszar szybkich ustawień i obszar powiadomień - układ dotychczas możliwy do osiągnięcia jedynie z użyciem modułów aplikacji Good Lock