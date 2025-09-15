Magda Gessler wyrzuca iPhone’a jak talerze. Weźmie Samsunga

Ładowanie...

Osoby medialne z telewizji i internetu najczęściej korzystają ze smartfonów Apple’a. Czasami zdarzy się, że influcenerzy porzucają sprzęt sygnowany nadgryzionym jabłuszkiem na rzecz różnych kampanii innych marek. Tym razem nie jest inaczej - Samsung oraz Magda Gessler rozpoczęli akcję nazwaną Magda od Galaxy.

Magdy Gessler kończy z iPhonem. Teraz będzie Samsung i Galaxy AI

Magdy Gessler raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Znana restauratorka i prowadząca program Kuchenne Rewolucje jest istotną postacią w świecie polskiego show-biznesu. Jeśli obserwujecie jej postać w mediach społecznościowych, mogliście zauważyć, że jeśli wrzuca zdjęcie ze smartfonem, najczęściej jest to smartfon Apple’a.

Na przykład ta, na której korzysta z iPhone’a 16 Pro w kolorze tytan pustynny z etui MagSafe. Na innej jeszcze trzyma iPhone’a 15 Pro Max lub 14 Pro Max w kolorze białym.

Nie wiem, czy Magda Gessler ma w zwyczaju rzucać swoimi smartfonami, tak jak robiła to z talerzami na wielu odcinkach Kuchennych Rewolucji. Raczej nie, ponieważ telefony oferowane przez Apple’a są najwyżej jakości, w odróżnieniu od potraw przygotowywanych przez kucharzy w restauracjach biorących udział w programie telewizyjnym.

Wiem jednak, że przynajmniej przez jakiś czas nie zobaczymy słynnej restauratorki z iPhonem. Zamiast tego będzie korzystać z Samsunga Galaxy wyposażonego w funkcje sztucznej inteligencji. Na filmie promującym kampanię "Magda od Galaxy" Magda Gessler trzyma w dłoniach najnowszego składanego Galaxy Z Folda 7, choć w reklamie pojawia się też S25 Ultra.

Ikona gastronomii jednak nie skupia się na samym smartfonie, a funkcjach sztucznej inteligencji. Na krótkim wideo możemy zobaczyć kilka popularnych opcji: Circle to Search (zakreśl, aby wyszukać), asystenta AI Google Gemini oraz trybu głosowego Gemini Live. Wszystkie te opcje mają ułatwiać codzienne życie: zakreśl, aby wyszukać pomaga w znalezieniu fotelu, Gemini ukazuje najnowsze trendy, a Gemini Live daje przepis na wykonanie prostego dania z kilku składników.

Rewolucja, ale nie kuchenna już tu jest - i zapoczątkował ją Samsung

Magda Gessler przyłącza się do innej, i to wcale nie kuchenne rewolucji. Chodzi o sztuczną inteligencję w smartfonach, którą Samsung jako jeden z niewielu producentów ma na tak wysokim poziomie. Konkurencyjne smartfony: czy to iPhone’y, czy inne urządzenia działające na Androidzie pod tym względem radzą sobie co najwyżej dobrze, ale do Samsunga im daleko.

Wystarczy spojrzeć na iPhone’a, który w teorii obsługuje Apple Intelligence, ale w praktyce rozwiązanie nie obsługuje j. polskiego. W smartfonach Google Pixel również znajdziemy Google Gemini i Circle to Search, aczkolwiek są to opcje dostępne również na dużo tańszych telefonach konkurencji: Motoroli, Xiaomi, Oppo, Realme i wielu innych. Samsung króluje pod względem funkcji AI - trudno temu zaprzeczyć.

Albert Żurek 15.09.2025 07:00

