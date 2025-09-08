Kiedy aktualizacja do One UI 8? Są dokładne daty

Ładowanie...

Pierwsze smartfony Samsung Galaxy korzystają już z nakładki One UI 8 - są to np. składane Galaxy Z Flip 7 oraz Galaxy Z Fold 7. Lwia część wcześniej wydanych urządzeń jednak wciąż oferuje co najwyżej One UI 7 z Androidem 15. Samsung już wcześniej zapowiedział, że aktualizacja jest blisko, wyznaczając wrzesień na miesiąc wydania. Teraz już jednak wiemy, kiedy to nastąpi.

Pierwsze aktualizacje do One UI 8 są już za rogiem. Czekanie dobiega końca

Pierwsi użytkownicy smartfonów z serii Galaxy S25 mogli skorzystać z testowej wersji One UI 8 już pod koniec maja 2025 r. Nie każdy jednak chce instalować niestabilne wydanie beta na swoje główne urządzenie. Po nieco ponad trzech miesiącach czekania i testowania Samsung najwyraźniej jest gotowy, aby udostępnić oprogramowanie dla wszystkich korzystających.

W sieci pojawił się nieoficjalny harmonogram udostępnienia aktualizacji One UI 8 i Androida 16 dla poszczególnych smartfonów Galaxy. Uaktualnienia będą wydawane fazami względem określonych serii smartfonów i tabletów:

18 września - Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge;

25 września - Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, A56, A36;

1 października - Galaxy Tab S10+ oraz S10 Ultra;

2 października - Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S21 FE, Z Fold 6, Z Flip 6, A26, A17 5G, A16 5G;

6 października - S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold 4, Z Flip 4, A55;

9 października - Tab S10 FE, S10 FE+;

13 października - Galaxy A54 5G, Z Flip 5, Z Fold 5;

16 października - Galaxy A25, A23, Tab Active 5;

20 października - Galaxy M34 5G;

23 października - Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S8, S8+, S8 Ultra, S6 Lite, Xcover 7, Xcover 6 Pro;

27 października - Galaxy M33 5G, M15 5G;

30 października - Galaxy A35, A34 A33.

Lista obejmuje zatem lwią część nowoczesnych smartfonów i tabletów Samsunga. W pierwszej kolejności na uaktualnienie mogą liczyć posiadacze najnowszych i najdroższych modeli, takich jak tegoroczne Galaxy S25 oraz zeszłoroczne Galaxy S24. Potem aktualizację będą otrzymywać modele z niższych serii takich jak Galaxy A oraz Galaxy M.

Harmonogram podany przez użytkownika Alfaturk zawiera jednak kilka nieścisłości. Po pierwsze zakłada, że starsze składne Galaxy Z Fold 4 i Flip 4 otrzymają aktualizację tydzień szybciej niż nowsze Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5. Poza tym na liście znajdują się także modele takie jak Galaxy A52s, które nawet nie otrzymały uaktualnienia do One UI 7 z Androidem 15, a więc tym bardziej nie mogą liczyć na nowszą wersję One UI 8.

Spis jednak wygląda na bardzo prawdopodobny. Samsung zazwyczaj wprowadza następne fazy aktualizacji dla kolejnych, starszych modeli każdego tygodnia. Nie mamy jednak pewności, czy harmonogram sprawdzi się dla użytkowników z Europy. Informator w poście na serwisie X podkreślił, że to daty "dla kilku regionów, np. Azji". Dlatego osobiście założyłbym, że uaktualnienia mogą być wydawane dzień wcześniej lub dzień później.

Za nieco ponad 1,5 tygodnia pierwsi posiadacze smartfonów z serii Galaxy S25 otrzymają nowe funkcje dostępne w nakładce systemowej One UI 8 bazującej na Androidzie 16. Dodam, że Google już wcześniej jako pierwszy producent zaktualizował swoje smartfony do najnowszego systemu operacyjnego oznaczonego liczbą 16.

Obrazek główny: TY Lim / Shutterstock.com

08.09.2025

