/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Tak wygląda Samsung Galaxy S26. Ma coś wspólnego iPhone'em 17

Gdy zobaczyłem zdjęcia nadchodzącego Samsunga Galaxy S26, miałem ochotę krzyczeć. Co oni zrobili z pięknym urządzeniem? Czy w 2026 r. naprawdę musimy naśladować Apple'a? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi.

Paweł Grabowski
samsung galaxy s26 wyglad
REKLAMA

Za kilka dni zadebiutuje iPhone 17, który zmieni całkowicie język stylistyczny amerykańskiego producenta. Śmiejemy się z jego wyglądu od kilku tygodni, ale jednocześnie trochę go chcemy, bo pod względem sprzętowym urządzenia z serii Pro zapowiadają się znakomicie. W naszych narzekaniach na wygląd iPhone trochę uszczypliwie sugerowaliśmy, że tak będą wyglądać wszystkie chińskie telefony, ale rzeczywistość okazała się brutalna - nawet Samsung doszedł do wniosku, że upodobni się do największego rywala.

REKLAMA

Nowy Samsung Galaxy S26 wygląda jak iPhone 17. Co poszło nie tak?

Cenię koreańskiego producenta za trzymanie się własnego designu i konsekwencję w tym zakresie. Bez trudu dało się odróźnić telefony tego producenta od innych urządzeń. Tymczasem pewien wiarygodny informator zamieścił w sieci zdjęcia makiet nadchodzących smartfonów. Te makiety wykorzystywane są do projektowania linii produkcyjnej oraz są wysyłane producentom etui, pokrowców i folii ochronnych, żeby już na premierę nowych urządzeń mieli przygotowaną pełną ofertę akcesoriów. Informator jest wiarygodny, bo już kilkukrotnie trafnie przewidział wygląd nowych Samsungów. Tak wyglądają makiety:

Design Samsunga Galaxy S26 Ultra oraz podstawowego modelu w gruncie rzeczy nie uległ radykalnej zmianie i to mnie cieszy. Natomiast w środku widzicie Samsunga Galaxy S26 Edge, który wygląda, jakby został stworzony w siedzibie głównej Apple. Serio, gdyby umieścić go wśród nadchodzących iPhone'ów 17, to pomyślelibyście, że to ich zagubiony brat.

Nie rozumiem tej decyzji Samsunga i nie da się jej obronić. Koreański producent ma własny styl, a tymczasem zapatrzył się zbyt mocno w Apple. Robił tak już kiedyś, ale wtedy podbijał rynek. Dzisiaj już nic nie musi, bo razem z Apple nim rządzą. Z drugiej strony to może kwestia nadchodzącej mody, o której jeszcze nie wiecie, że sami padniecie jej ofiarą. Jest jeszcze trzecia opcja - po prawej stronie wyspy, w miejscu gdzie nie ma obiektywów, znajdują się grubsze komponenty, których nie da się zmieścić. Spekuluje się, że nadchodzący model ma mieć zaledwie 5,5 mm grubości. Wielka wyspa ma być sposobem na osiągnięcie tego celu. Czy to prawda? Dowiemy się wkrótce.

REKLAMA

Więcej o Samsungu przeczytasz w:

REKLAMA
Paweł Grabowski
05.09.2025 19:10
Tagi: SamsungSmartfony
Najnowsze
17:20
Polskie czołgi będą miały niewidzialne tarcze. Zniszczą w locie każdy pocisk
Aktualizacja: 2025-09-05T17:20:13+02:00
17:19
W sklepach zabraknie gotówki przez zwracane puszki i butelki? Eksperci komentują
Aktualizacja: 2025-09-05T17:19:13+02:00
16:25
Perplexity zaskakuje. Roczna subskrypcja Pro za darmo
Aktualizacja: 2025-09-05T16:25:46+02:00
15:32
Mieli zabłysnąć na rynku przeglądarek. Właśnie sprzedali całą firmę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:32:46+02:00
15:27
Lotnisko ma problem z masztem. Piloci muszą uważać
Aktualizacja: 2025-09-05T15:27:23+02:00
13:20
Thomson powraca na tron. I słucha, czego chcą Europejczycy
Aktualizacja: 2025-09-05T13:20:35+02:00
12:16
Połączą metro z… autobusem. Tego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-05T12:16:51+02:00
11:33
Uwaga, szykuje się niezwykły pokaz na niebie. Ja już pakuję koc
Aktualizacja: 2025-09-05T11:33:07+02:00
10:59
Tak wygląda iPhone 17 Pro Max i iPhone 17 Air. Weźcie miskę
Aktualizacja: 2025-09-05T10:59:40+02:00
10:31
Chcą zniszczyć wyjątkową wieżę. Ej, przecież mogłaby być świetną atrakcją
Aktualizacja: 2025-09-05T10:31:55+02:00
10:07
Tłumacz Google idzie w odstawkę. Z nową opcją będzie szybciej i sprytniej
Aktualizacja: 2025-09-05T10:07:25+02:00
9:54
Meta znów się pomyliła. Mark Zuckerberg ma dość i pozywa koncern
Aktualizacja: 2025-09-05T09:54:44+02:00
8:24
To smartfon, ale ma ekran jak papier. Mogę gapić się godzinami
Aktualizacja: 2025-09-05T08:24:45+02:00
8:11
Ten projektor to kostka Rubika za 3500 zł. Chcę go w domu
Aktualizacja: 2025-09-05T08:11:42+02:00
6:51
Zrobili nietypowy teleskop i pytają: "Obcy, jesteście tam?"
Aktualizacja: 2025-09-05T06:51:00+02:00
6:41
Wnętrze Ziemi jest inne, niż myśleliśmy. Odkryto fascynujący sekret
Aktualizacja: 2025-09-05T06:41:00+02:00
6:31
Wiemy, które roboty sprzątające rządzą u was w domu. I co kupicie za rok
Aktualizacja: 2025-09-05T06:31:00+02:00
6:21
Produkują komary, żeby zastąpić szczepionki. Serio, fabryka już działa
Aktualizacja: 2025-09-05T06:21:00+02:00
6:11
Przerobili na sztukę roboty sprzątające. No nie powiem. Intrygujące
Aktualizacja: 2025-09-05T06:11:00+02:00
21:56
Polski wynalazek zmieni grę wywiadów. Bond byłby zachwycony
Aktualizacja: 2025-09-04T21:56:10+02:00
21:13
Samsung Micro RGB kusi jak mało który ekran. Tanio nie jest, ale co za obraz
Aktualizacja: 2025-09-04T21:13:14+02:00
20:01
Polska gotowa na wojska USA. Padła jasna deklaracja
Aktualizacja: 2025-09-04T20:01:34+02:00
19:41
Mają rozmach. Mikrotablet i wielki telewizor na jednej premierze
Aktualizacja: 2025-09-04T19:41:43+02:00
19:22
Z tym kuzynem odkurzacza zapomnisz o koszeniu. Somsiad pozazdrości
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:54+02:00
18:49
Samsung ma cztery pomysły na smart dom. Mogę się skusić
Aktualizacja: 2025-09-04T18:49:42+02:00
18:03
Sony wskrzesza RGB LED. Kolory aż wypalają oczy
Aktualizacja: 2025-09-04T18:03:02+02:00
17:23
Polska kupiła bomby dla F-35. Małe, ale robią wielkie spustoszenie
Aktualizacja: 2025-09-04T17:23:19+02:00
16:39
Philips Hue właśnie zmienił twoje światła w czujniki. Będziesz chciał kupić tę czarną skrzynkę
Aktualizacja: 2025-09-04T16:39:27+02:00
16:21
Dla tej pralki wyciąłbym w drzwiach dziurkę. Jak dla psiaka z amerykańskiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-04T16:21:06+02:00
15:50
Aplikacja, która ułatwiała podróżowanie komunikacją miejską, właśnie wbiła jej nóż w plecy
Aktualizacja: 2025-09-04T15:50:07+02:00
15:29
Myśliwce huknęły nad Polską. Mieszkańcy byli pewni najgorszego
Aktualizacja: 2025-09-04T15:29:38+02:00
14:45
Roborock F25 Ultra odkurzy i umyje całe mieszkanie. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-09-04T14:45:31+02:00
13:29
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest tak cienki, że pokroisz nim chleb
Aktualizacja: 2025-09-04T13:29:11+02:00
13:12
Wiemy, kiedy F-35 przylecą do Polski. Producent chce mieć u nas "gniazdo"
Aktualizacja: 2025-09-04T13:12:08+02:00
12:58
Nowość na polskich dworcach. Zawsze zobaczymy aktualny rozkład
Aktualizacja: 2025-09-04T12:58:11+02:00
12:39
Tańszy Samsung Galaxy S25 FE pod lupą. Na czym oszczędza producent?
Aktualizacja: 2025-09-04T12:39:31+02:00
12:28
Świetna nowość w klawiaturze Androida. O ile masz niezły smartfon
Aktualizacja: 2025-09-04T12:28:44+02:00
12:14
Gotówka przestanie się opłacać. Banki odbijają sobie na nas odsetki
Aktualizacja: 2025-09-04T12:14:08+02:00
12:04
Roborock Qrevo Curv 2 Pro wjedzie wszędzie, wciągnie wszystko i sam się umyje
Aktualizacja: 2025-09-04T12:04:17+02:00
11:33
Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis
Aktualizacja: 2025-09-04T11:33:35+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA