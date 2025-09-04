/
Tańszy Samsung Galaxy S25 FE pod lupą. Na czym oszczędza producent?

Nowy Samsung Galaxy S25 FE właśnie zadebiutował i od razu wywołał spór - czy warto go kupić, na czym oszczędza Samsung i dlaczego mielibyście go wybrać zamiast Samsunga Galaxy S25? Już wszystko tłumaczę.

Paweł Grabowski
Samsung Galaxy S25 FE roznice
Seria Fan Edition była jednym z najlepszych pomysłów Samsunga na stworzenie urządzeń, które były w stanie podgryzać flagowce. Mówi się nawet, że sprzedawały się tak dobrze, że kanibalizowały przez chwilę swoich droższych braci. Dość powiedzieć, że mój znajomy do dzisiaj używa Galaxy S20 FE i jeżeli miałby się przesiąść to tylko na spadkobiercę tej linii. Sprawdźmy to za niego.

Samsung Galaxy S25 FE - w czym jest gorszy do Galaxy S25?

Nie miejcie złudzeń - to będzie realny wybór użytkowników i największy dylemat przed kliknięciem opcji: kup teraz. Pierwsze co rzuca się w oczy to procesor. Samsung Galaxy S25 ma flagowego Snapdragona 8 Elite, a Galaxy S25 FE Exynosa 2400. Do tego Samsung Galaxy S25 ma 12 GB RAM, a wersja FE 8 GB. Co to oznacza? Samsung Galaxy S25 jest wydajniejszy i lepiej sprawdzi się podczas pracy pod obciążeniem. Nie mam co do tego żadnych złudzeń i wątpliwości. Będzie po prostu szybszy w skomplikowanych operacjach, w tym również tych korzystających z AI, którymi oba smartfony są napakowane. Nie zrozumcie mnie źle - Galaxy S25 FE to nadal piekielnie wydajny telefon i dla 90 proc. użytkowników będzie wystarczający, ale trzeba mieć świadomość, że za niewielką dopłatą (około 300 zł) możecie mieć znacznie wydajniejsze urządzenie.

Główne aparaty oraz aparaty ultraszerokokątne są bez zmian, więc mówimy o modułach 50 Mpix dla głównej jednostki oraz 12 Mpix dla obiektywu ultraszerokokątnego. Kamery do selfie w obu urządzeniach mają 12 Mpix. Konstrukcje różnią się teleobiektywami - Samsung Galaxy S25 ma aparat tele 10 Mpic, a Galaxy S25 FE ma 8 Mpix. Różnica nie jest powalająca, ale jest.

Samsung Galaxy S25 FE - w czym jest lepszy od Samsunga Galaxy S25?

Pierwsze co rzuca się w oczy to bateria, a raczej jej pojemność. Galaxy S25 FE ma pojemność 4900 mAh i obsługuje ładowanie z mocą do 45 W. Tymczasem Samsung Galaxy S25 ma baterię o pojemności 4000 mAh, a moc ładowania to śmiesznie niskie 25 W. Drugą największą różnicą na korzyść wersji FE jest znacznie większy ekran - mowa o 6,7-calowym ekranie Dynamic AMOLED 2X z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Podstawowy Galaxy S25 oferuje 6,2 cala, ale za to jest jaśniejszy - 2600 nitów vs 1900 nitów. Samsung Galaxy S25 FE będzie odrobinę dłużej działał na jednym ładowaniu.

A może powinieneś Paweł porównać Samsunga Galaxy S25 FE z Galaxy S25+?

Tak, wtedy różnice nie byłyby tak spektakularne, bo ograniczyłyby się do procesora i do RAM (12 GB w wersji z plusem), ale dopłata do tego to 1800 zł, więc to żadni konkurenci. Tak naprawdę Samsung Galaxy S25 FE jest urządzeniem, które wybiorą klienci, dla których Samsung Galaxy S25 oferuje zbyt mały ekran, a dopłata do większego jest nieakceptowalna. Czy Samsung Galaxy S25 FE będzie sukcesem sprzedażowym? Trudno o tym wyrokować, bo wszystko zależy od promocji i dodatków, ale o tym opowiemy wam w innym artykule.

04.09.2025 12:39
