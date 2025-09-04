Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis

Ładowanie...

Nadeszła długo wyczekiwana przez fanów Samsunga chwila, czyli premiera ostatniego członka rodziny Galaxy S25: Samsunga Galaxy S25 FE. Oprócz S25 FE, na trwających targach IFA w Berlinie debiutują także Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S10 Lite oraz Galaxy Buds3 FE. Wraz z pokazem koreański gigant ujawnił także ceny wszystkich urządzeń. Te mogą niektórych zaskoczyć.

Samsung oficjalnie pokazuje Galaxy S25 FE, Buds3 FE i nowe tablety w Polsce. Tak prezentują się ceny:

Ceny Samsunga Galaxy S25 FE w Polsce

Smartfon Samsung Galaxy S25 FE dostępny będzie w trzech wariantach - każdy z tą samą ilością pamięci RAM (8 GB), ale różną ilością pamięci wewnętrznej: od 128 do 512 GB. Ich ceny, niezależnie od koloru, prezentują się następująco:

Galaxy S25 FE 128 GB - 3199 zł

Galaxy S25 FE 256 GB - 3449 zł

Galaxy S25 FE 512 GB - 3999 zł

Porównując premierowe ceny S25 FE z premierowymi podstawowego S25 widać wyraźną obniżkę ceny - ceny Galaxy S25 zaczynały się od 3999 zł za wariant 128 GB. Jednak nadal S25 FE nie jest tani, póki co nawet w najtańszym wariancie będąc droższym od swojego głównego konkurenta - iPhone 16e - o 200 zł. To jednak można załatwić poprzez zastosowanie garści promocji przygotowanych przez Samsunga.

Ceny tabletów Samsung Galaxy Tab S11 w Polsce

W przypadku tabletów Galaxy Tab S11 ceny wyglądają podobnie co w przypadku serii S10. Cena tabletów jest zmienna w zależności od wielkości pamięci wewnętrznej oraz zastosowania (lub braku) modułu 5G. Ponadto modele Galaxy Tab S11 w wariancie 1 TB posiadają 16 GB RAM - wszystkie pozostałe Galaxy Tab S11 mają jej zaledwie 12 GB.

Galaxy Tab S11 128 GB (WiFi) - 3799 zł

Galaxy Tab S11 128 GB (WiFi + 5G) - 4399 zł

Galaxy Tab S11 256 GB (WiFi) - 4099 zł

Galaxy Tab S11 256 GB (WiFi + 5G) - 4699 zł

Galaxy Tab S11 512 GB (WiFi) - 4499 zł

Galaxy Tab S11 512 GB (WiFi + 5G) - 5099 zł

Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB (WiFi) - 5699 zł

Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB (WiFi + 5G) - 6299 zł

Galaxy Tab S11 Ultra 512 GB (WiFi) - 6299 zł

Galaxy Tab S11 Ultra 512 GB (WiFi + 5G) - 6899 zł

Galaxy Tab S11 Ultra 1 TB (WiFi) - 7499 zł

Galaxy Tab S11 Ultra 1 TB (WiFi + 5G) - 8099 zł

Ceny tabletów Samsung Galaxy Tab S10 Lite w Polsce

Jeżeli czekałeś na Galaxy Tab S10 Lite to mam dobrą wiadomość - w premierowej cenie tablety S10 Lite są znacznie tańsze niż ich poprzednicy. Wariant 128 GB z pamięci wewnętrznej posiada 6 GB RAM, a 256 GB 8 GB RAM

Galaxy Tab S10 Lite 128 GB (WiFi) - 1699 zł

Galaxy Tab S10 Lite 128 GB (WiFi + 5G) - 1999 zł

Galaxy Tab S10 Lite 128 GB (WiFi) - 1999 zł

Galaxy Tab S10 Lite 256 GB (WiFi + 5G) - 2299zł

Cena słuchawek Galaxy Buds3 FE w Polsce

Słuchawki Galaxy Buds3 FE w Polsce zostały wycenione na 629 zł.

Promocje i cashbacki na premierę Galaxy S25 i nowych tabletów Galaxy Tab

Jak zwykle na premierę nowych urządzeń Samsung przygotował garść promocji, które skutecznie zbijają cenę urządzeń i dają okazję na wyposażenie się w kolejne w niższej cenie.

Pierwsi klienci, którzy od 4 września do 28 września br. zdecydują się na zakup Galaxy S25 FE, mogą otrzymać w prezencie smartwatch Galaxy Watch7 40mm w kolorze zielonym po zarejestrowaniu się w aplikacji Samsung Members. Dodatkowo, użytkownicy mogą skorzystać z Programu Odkup, umożliwiającego odsprzedaż starego urządzenia.

Dla osób wybierających tablety Galaxy Tab S11 lub Galaxy Tab S11 Ultra przygotowano atrakcyjne bonusy premierowe. Pierwsi klienci mogą otrzymać klawiaturę Samsung Etui Book Cover Keyboard Slim, a po wyczerpaniu zapasów - słuchawki Galaxy Buds3 Pro, po zarejestrowaniu się w aplikacji Samsung Members. Dodatkowo, Program Odkup umożliwia odzyskanie do 2300 zł przy odsprzedaży starego urządzenia.

Zakup Galaxy Tab S10 Lite również wiąże się z dodatkowymi korzyściami. Kupujący mogą skorzystać z promocji Cashback i otrzymać zwrot 300 zł na konto po dokonaniu zakupu na stronie samsung.com lub u wybranych partnerów.

Z kolei osoby zainteresowane najnowszymi słuchawkami Galaxy Buds3 FE do 28 września mogą skorzystać ze specjalnej oferty premierowej. Kupujący mogą otrzymać zwrot 200 zł na konto w ramach promocji Cashback, a dodatkowo, decydując się na zakup Buds3 FE w zestawie z Galaxy S25 FE, mogą uzyskać dodatkowy rabat 200 zł.

Promocje obowiązują przy zakupie na stronie samsung.com oraz u wybranych partnerów, a szczegóły dostępne są na - odpowiednio - premieras25fe.samsung.pl, tabletpremiera.samsung.pl oraz premierabudsfe.samsung.pl.

Zdjęcie główne: Framesira / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 04.09.2025 11:33

