/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis

Samsung pokazał właśnie Galaxy Tab S25 FE, a także nowe słuchawki i tablety. Wraz z nimi poznaliśmy cennik urządzeń, który może niektórych zaskoczyć.

Malwina Kuśmierek
Cena Galaxy S25 FE i Tab S11 w Polsce
REKLAMA

Nadeszła długo wyczekiwana przez fanów Samsunga chwila, czyli premiera ostatniego członka rodziny Galaxy S25: Samsunga Galaxy S25 FE. Oprócz S25 FE, na trwających targach IFA w Berlinie debiutują także Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S10 Lite oraz Galaxy Buds3 FE. Wraz z pokazem koreański gigant ujawnił także ceny wszystkich urządzeń. Te mogą niektórych zaskoczyć.

REKLAMA

Samsung oficjalnie pokazuje Galaxy S25 FE, Buds3 FE i nowe tablety w Polsce. Tak prezentują się ceny:

REKLAMA

Ceny Samsunga Galaxy S25 FE w Polsce

Smartfon Samsung Galaxy S25 FE dostępny będzie w trzech wariantach - każdy z tą samą ilością pamięci RAM (8 GB), ale różną ilością pamięci wewnętrznej: od 128 do 512 GB. Ich ceny, niezależnie od koloru, prezentują się następująco:

  • Galaxy S25 FE 128 GB - 3199 zł
  • Galaxy S25 FE 256 GB - 3449 zł
  • Galaxy S25 FE 512 GB - 3999 zł

Porównując premierowe ceny S25 FE z premierowymi podstawowego S25 widać wyraźną obniżkę ceny - ceny Galaxy S25 zaczynały się od 3999 zł za wariant 128 GB. Jednak nadal S25 FE nie jest tani, póki co nawet w najtańszym wariancie będąc droższym od swojego głównego konkurenta - iPhone 16e - o 200 zł. To jednak można załatwić poprzez zastosowanie garści promocji przygotowanych przez Samsunga.

Ceny tabletów Samsung Galaxy Tab S11 w Polsce

W przypadku tabletów Galaxy Tab S11 ceny wyglądają podobnie co w przypadku serii S10. Cena tabletów jest zmienna w zależności od wielkości pamięci wewnętrznej oraz zastosowania (lub braku) modułu 5G. Ponadto modele Galaxy Tab S11 w wariancie 1 TB posiadają 16 GB RAM - wszystkie pozostałe Galaxy Tab S11 mają jej zaledwie 12 GB.

  • Galaxy Tab S11 128 GB (WiFi) - 3799 zł
  • Galaxy Tab S11 128 GB (WiFi + 5G) - 4399 zł
  • Galaxy Tab S11 256 GB (WiFi) - 4099 zł
  • Galaxy Tab S11 256 GB (WiFi + 5G) - 4699 zł
  • Galaxy Tab S11 512 GB (WiFi) - 4499 zł
  • Galaxy Tab S11 512 GB (WiFi + 5G) - 5099 zł
  • Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB (WiFi) - 5699 zł
  • Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB (WiFi + 5G) - 6299 zł
  • Galaxy Tab S11 Ultra 512 GB (WiFi) - 6299 zł
  • Galaxy Tab S11 Ultra 512 GB (WiFi + 5G) - 6899 zł
  • Galaxy Tab S11 Ultra 1 TB (WiFi) - 7499 zł
  • Galaxy Tab S11 Ultra 1 TB (WiFi + 5G) - 8099 zł

Ceny tabletów Samsung Galaxy Tab S10 Lite w Polsce

Jeżeli czekałeś na Galaxy Tab S10 Lite to mam dobrą wiadomość - w premierowej cenie tablety S10 Lite są znacznie tańsze niż ich poprzednicy. Wariant 128 GB z pamięci wewnętrznej posiada 6 GB RAM, a 256 GB 8 GB RAM

  • Galaxy Tab S10 Lite 128 GB (WiFi) - 1699 zł
  • Galaxy Tab S10 Lite 128 GB (WiFi + 5G) - 1999 zł
  • Galaxy Tab S10 Lite 128 GB (WiFi) - 1999 zł
  • Galaxy Tab S10 Lite 256 GB (WiFi + 5G) - 2299zł

Cena słuchawek Galaxy Buds3 FE w Polsce

Słuchawki Galaxy Buds3 FE w Polsce zostały wycenione na 629 zł.

Promocje i cashbacki na premierę Galaxy S25 i nowych tabletów Galaxy Tab

Jak zwykle na premierę nowych urządzeń Samsung przygotował garść promocji, które skutecznie zbijają cenę urządzeń i dają okazję na wyposażenie się w kolejne w niższej cenie.

Pierwsi klienci, którzy od 4 września do 28 września br. zdecydują się na zakup Galaxy S25 FE, mogą otrzymać w prezencie smartwatch Galaxy Watch7 40mm w kolorze zielonym po zarejestrowaniu się w aplikacji Samsung Members. Dodatkowo, użytkownicy mogą skorzystać z Programu Odkup, umożliwiającego odsprzedaż starego urządzenia.

Dla osób wybierających tablety Galaxy Tab S11 lub Galaxy Tab S11 Ultra przygotowano atrakcyjne bonusy premierowe. Pierwsi klienci mogą otrzymać klawiaturę Samsung Etui Book Cover Keyboard Slim, a po wyczerpaniu zapasów - słuchawki Galaxy Buds3 Pro, po zarejestrowaniu się w aplikacji Samsung Members. Dodatkowo, Program Odkup umożliwia odzyskanie do 2300 zł przy odsprzedaży starego urządzenia.

Zakup Galaxy Tab S10 Lite również wiąże się z dodatkowymi korzyściami. Kupujący mogą skorzystać z promocji Cashback i otrzymać zwrot 300 zł na konto po dokonaniu zakupu na stronie samsung.com lub u wybranych partnerów.

Z kolei osoby zainteresowane najnowszymi słuchawkami Galaxy Buds3 FE do 28 września mogą skorzystać ze specjalnej oferty premierowej. Kupujący mogą otrzymać zwrot 200 zł na konto w ramach promocji Cashback, a dodatkowo, decydując się na zakup Buds3 FE w zestawie z Galaxy S25 FE, mogą uzyskać dodatkowy rabat 200 zł.

REKLAMA

Promocje obowiązują przy zakupie na stronie samsung.com oraz u wybranych partnerów, a szczegóły dostępne są na - odpowiednio - premieras25fe.samsung.pl, tabletpremiera.samsung.pl oraz premierabudsfe.samsung.pl.

Zdjęcie główne: Framesira / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
04.09.2025 11:33
Tagi: SamsungSłuchawki bezprzewodoweSmartfonyTablety
Najnowsze
11:33
Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis
Aktualizacja: 2025-09-04T11:33:35+02:00
10:14
Kto korzysta z Apple Vision Pro? Wiadro na głowę ma więcej fanów niż zakładałam
Aktualizacja: 2025-09-04T10:14:28+02:00
9:59
Mam dość elektrycznych hulajnóg. Dzisiaj na ścieżce wygrywa silniejszy
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:37+02:00
9:16
ChatGPT oddaje za darmo świetną funkcję premium. W końcu porządek
Aktualizacja: 2025-09-04T09:16:43+02:00
8:35
Siri odzyska godność, ale nie dzięki Apple. Tim Cook został w tyle
Aktualizacja: 2025-09-04T08:35:42+02:00
6:45
Koniec kupowania amunicji za granicą. Polsko-koreańska spółka to przełom
Aktualizacja: 2025-09-04T06:45:00+02:00
6:34
Autonomiczne roje dronów już latają za naszą granicą. To nowy etap walki
Aktualizacja: 2025-09-04T06:34:00+02:00
6:23
Relikty technologii chowały się w polskim akademiku. Dopadł je postęp
Aktualizacja: 2025-09-04T06:23:00+02:00
6:12
Tak wygląda polski robo-pies. Poda apteczkę i wysadzi czołg
Aktualizacja: 2025-09-04T06:12:00+02:00
6:01
W końcu wiemy, co gotuje satelity na orbicie. To kosmiczna iskra
Aktualizacja: 2025-09-04T06:01:00+02:00
20:38
Mamy sztuczną inteligencję w domu. Tak karty GeForce RTX 50 zmieniły oblicze PC
Aktualizacja: 2025-09-03T20:38:34+02:00
20:23
Stany uczciły polskiego pilota. F-16 lecą nad prezydentami Polski i USA
Aktualizacja: 2025-09-03T20:23:45+02:00
20:04
Posiadacze Pixeli mają powód do radości. Wjeżdża świetna aktualizacja
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:46+02:00
19:35
Instagram trafił na iPada. Wystarczyło tylko poczekać 15 lat
Aktualizacja: 2025-09-03T19:35:26+02:00
18:00
Wilanów dostał miejsce ostatniego pożegnania zwierząt. Fanaberia dla psieci?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:00:27+02:00
17:03
Pociąg w Polsce jedzie dłużej, bo pasażerowie mają się wyspać. Słodkich snów
Aktualizacja: 2025-09-03T17:03:06+02:00
16:49
Garmin Fenix 8 Pro wyprzedza Apple. Ma też to, na co wszyscy czekali
Aktualizacja: 2025-09-03T16:49:50+02:00
16:02
Recenzja Cronos: The New Dawn. PRL był przerażający
Aktualizacja: 2025-09-03T16:02:30+02:00
15:33
Allegro odpala program dla graczy. Po prostu grasz i zgarniasz rabaty
Aktualizacja: 2025-09-03T15:33:02+02:00
14:27
Będzie nowy model PlayStation 5. Wkurzy graczy, bo to odpowiedź na rosnące ceny
Aktualizacja: 2025-09-03T14:27:08+02:00
14:03
Google sprawi, że twoje notatki przemówią. I cię skrytykują
Aktualizacja: 2025-09-03T14:03:47+02:00
13:08
Karabin z okopów wraca do Polski. Armia bierze kolejne tysiące
Aktualizacja: 2025-09-03T13:08:25+02:00
12:14
Zapadł wyrok w sprawie Google'a. Sędzia powiedział "nu nu nu" i zabrał lizaka
Aktualizacja: 2025-09-03T12:14:03+02:00
11:19
Susza zabiera atrakcje turystyczne. Sielski widok już jest rzewnym wspomnieniem
Aktualizacja: 2025-09-03T11:19:52+02:00
10:41
Nowy polski superpocisk. Ta broń jest nam potrzebna na już
Aktualizacja: 2025-09-03T10:41:33+02:00
10:13
Instagram z funkcją rodem z YouTube'a. Zmarnujesz czas dwa razy szybciej
Aktualizacja: 2025-09-03T10:13:35+02:00
9:37
Polskie lotnisko zniosło irytujący limit. W końcu mogę latać jak człowiek
Aktualizacja: 2025-09-03T09:37:19+02:00
9:00
Urząd gani za otwarte przesyłki. Po co o tym od razu głośno rozpowiadać - pyta Poczta Polska
Aktualizacja: 2025-09-03T09:00:27+02:00
8:38
Elon Musk przedstawia nowy plan Tesli. Ludzie, co za dyrdymały
Aktualizacja: 2025-09-03T08:38:44+02:00
6:45
Polska wynalazła unikalne radary. Widzą wroga masztami sieci komórkowej
Aktualizacja: 2025-09-03T06:45:00+02:00
6:34
Oko Odyna ma czuwać nad Europą. Na Polskę będzie jednak ślepe
Aktualizacja: 2025-09-03T06:34:00+02:00
6:23
Znalazłem dobry monitor 144 Hz do gier za pół tysiąca. Gdzie haczyk?
Aktualizacja: 2025-09-03T06:23:00+02:00
6:12
Naukowcy poddają się i chcą, aby za biopaliwo odpowiadało AI
Aktualizacja: 2025-09-03T06:12:00+02:00
6:01
Francuzi do Polaków: uzbroimy was. W tle kroi się niezła umowa
Aktualizacja: 2025-09-03T06:01:00+02:00
20:46
Call of Duty będzie filmem. Robią go weterani kina akcji, ale mam obawy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:46:54+02:00
19:48
Odpalamy system Pilica+. Obce drony już u nas nie polatają
Aktualizacja: 2025-09-02T19:48:59+02:00
18:49
Obliczyli ceny iPhone'a 17. Przyjemne, nie pójdziemy z torbami
Aktualizacja: 2025-09-02T18:49:43+02:00
18:39
Gotowy PC do gier MSI w cenie składaka. Lubię takich wywrotowców
Aktualizacja: 2025-09-02T18:39:33+02:00
18:17
Proboszcz chce żyć ekologicznie, jak papież napisał. I nie zdejmuje paneli
Aktualizacja: 2025-09-02T18:17:21+02:00
17:30
Mamy kontrolę rodzicielską dla dzieci. A gdzie kontrola dla rodziców?
Aktualizacja: 2025-09-02T17:30:47+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA