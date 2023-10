Nowe tablety i słuchawki Samsunga już w Polsce. A do tego świetny gratis w promocji

Do Polski trafiły także słuchawki Samsung Galaxy Buds FE. To mają być tańsza propozycja z ekosystemu koreańskiego producenta, zapewniająca solidne możliwości. Bazują na Bluetooth 5.2, oferują technologię aktywnej redukcji hałasu (ANC). Mają grać do 30 godzin z etui ładującym bez ANC, z ANC do 21 godzin (6 godzin na jednym ładowaniu słuchawek).