Samsung daje 6 lat wsparcia za 600 zł. Ten Galaxy może namieszać

Urządzenie początkowo ma się pojawić na rynku indyjskim, jednak jego specyfikacja jasno pokazuje, że Samsung celuje znacznie wyżej niż zwykle w tym segmencie cenowym. Na pokładzie znajdziemy m.in. ekran Super AMOLED, aparat z OIS i aż 6-letnie wsparcie aktualizacyjne.

Specyfikacja godna droższych urządzeń

Galaxy F17 5G zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Zapowiada to bardzo płynne i nasycone doświadczenia wizualnie. Producent zastosuje tu także szkło Gorilla Glass Victus oraz zadba o normę odporności IP54. Całość zamknięto w wyjątkowo smukłej obudowie o grubości zaledwie 7,5 mm.

Główny aparat o rozdzielczości 50 MP zostanie wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (OIS), co powinno znacząco poprawić jakość zdjęć nocnych i wideo. Zestaw uzupełnią 5-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny oraz 2-megapikselowy moduł makro, a do selfie posłuży przedni aparat 13 MP.

Sercem urządzenia będzie procesor Exynos 1330 wyprodukowany w energooszczędnym procesie technologicznym 6 nm. Będzie wspierany przez 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej (w zależności od wybranej wersji). Na pliki dostaniemy 128 GB pamięci wbudowanej. Za zasilenie całości ma odpowiadać pojemna bateria 5000 mAh, która obsłuży szybkie ładowanie 25 W.

Aż 6 lat aktualizacji. W tym segmencie to wcale nie jest norma

Największym zaskoczeniem jest zapowiedź aż 6. lat wsparcia aktualizacyjnego – zarówno w postaci systemu operacyjnego, jak i łatek bezpieczeństwa. W tym segmencie tak długie aktualizacje nie są normą. Galaxy F17 5G ma działać pod kontrolą Androida 15 z One UI 7. Źródło podaje, że urządzenie będzie kosztować w przeliczeniu odpowiednio 600 zł za wersję 4 GB i 670 zł za wariant z 6 GB pamięci RAM.

Na ten moment nie wiadomo, czy urządzenie oficjalnie trafi na rynek europejski, jednak popularność serii Galaxy F może skłonić producenta do szerszej dystrybucji. Jeśli tak rzeczywiście tak się stanie, to będziemy musieli się liczyć z nieco wyższymi cenami. Nawet jeśli będą wahać się w granicach 1000-1200 zł, to urządzenie nadal może być ciekawą propozycją dla osób szukających czegoś więcej za mniej.

*Grafika wprowadzająca przedstawia model Galaxy F16. Źródło: Samsung

Marcin Kusz 02.09.2025 12:00

