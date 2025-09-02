/
Samsung daje 6 lat wsparcia za 600 zł. Ten Galaxy może namieszać

Poznaliśmy właśnie szczegóły dotyczące niezapowiedzianego jeszcze oficjalnie Samsunga Galaxy F17. Sprzęt ma oferować wsparcie aż przez 6 lat i bardzo ciekawą specyfikację techniczną.

Marcin Kusz
Samsung chce zmienić segment budżetowy. Galaxy F17 zaskakuje
Urządzenie początkowo ma się pojawić na rynku indyjskim, jednak jego specyfikacja jasno pokazuje, że Samsung celuje znacznie wyżej niż zwykle w tym segmencie cenowym. Na pokładzie znajdziemy m.in. ekran Super AMOLED, aparat z OIS i aż 6-letnie wsparcie aktualizacyjne.

Specyfikacja godna droższych urządzeń

Galaxy F17 5G zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Zapowiada to bardzo płynne i nasycone doświadczenia wizualnie. Producent zastosuje tu także szkło Gorilla Glass Victus oraz zadba o normę odporności IP54. Całość zamknięto w wyjątkowo smukłej obudowie o grubości zaledwie 7,5 mm.

Główny aparat o rozdzielczości 50 MP zostanie wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (OIS), co powinno znacząco poprawić jakość zdjęć nocnych i wideo. Zestaw uzupełnią 5-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny oraz 2-megapikselowy moduł makro, a do selfie posłuży przedni aparat 13 MP.

Sercem urządzenia będzie procesor Exynos 1330 wyprodukowany w energooszczędnym procesie technologicznym 6 nm. Będzie wspierany przez 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej (w zależności od wybranej wersji). Na pliki dostaniemy 128 GB pamięci wbudowanej. Za zasilenie całości ma odpowiadać pojemna bateria 5000 mAh, która obsłuży szybkie ładowanie 25 W.

Aż 6 lat aktualizacji. W tym segmencie to wcale nie jest norma

Największym zaskoczeniem jest zapowiedź aż 6. lat wsparcia aktualizacyjnego – zarówno w postaci systemu operacyjnego, jak i łatek bezpieczeństwa. W tym segmencie tak długie aktualizacje nie są normą. Galaxy F17 5G ma działać pod kontrolą Androida 15 z One UI 7. Źródło podaje, że urządzenie będzie kosztować w przeliczeniu odpowiednio 600 zł za wersję 4 GB i 670 zł za wariant z 6 GB pamięci RAM.

Na ten moment nie wiadomo, czy urządzenie oficjalnie trafi na rynek europejski, jednak popularność serii Galaxy F może skłonić producenta do szerszej dystrybucji. Jeśli tak rzeczywiście tak się stanie, to będziemy musieli się liczyć z nieco wyższymi cenami. Nawet jeśli będą wahać się w granicach 1000-1200 zł, to urządzenie nadal może być ciekawą propozycją dla osób szukających czegoś więcej za mniej.

*Grafika wprowadzająca przedstawia model Galaxy F16. Źródło: Samsung

02.09.2025 12:00
