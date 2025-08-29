Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej

Ładowanie...

Plus wystartował właśnie z promocją na najnowszą serię Samsung Galaxy S25, w której ceny spadły nawet o 1400 zł. Największa obniżka dotyczy modelu Galaxy S25 Ultra, dostępnego teraz w wersji 12/512 GB za 5499 zł zamiast 6899 zł oraz w wariancie 12/256 GB za 4999 zł zamiast 6399 zł. Sporo można też zyskać przy zakupie Galaxy S25+, którego ceny obniżono o 1000 zł. Najtańszy w ofercie jest Galaxy S25 12/128 GB, dostępny już od 3299 zł (wcześniej 3999 zł).

Co więcej, przy wyborze Galaxy S25 Edge można liczyć na podwójną korzyść – obniżkę ceny o 600 zł oraz dodatkowy zwrot gotówki w wysokości 600 zł, który można odebrać prosto z bankomatu Euronet po rejestracji zakupu.

Seria Galaxy to naprawdę ciekawe urządzenia

Choć wszystkie modele z serii Galaxy S25 łączy topowa wydajność i nowoczesny design, szczególną uwagę warto zwrócić na podstawowe warianty – Galaxy S25 i Galaxy S25+. Pierwszy to kompaktowy flagowiec, którego obudowa mierzy 146,9 × 70,5 × 7,2 mm przy wadze 162 g. Smartfon wyposażono w 6,2-calowy panel Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340 × 1080 pikseli (FHD+). Jest to zatem propozycja dla tych, którzy cenią wygodę i poręczność, ale nie chcą rezygnować z jakości obrazu.

Z kolei Galaxy S25+ to jego nieco większy brat. Jego wymiary to 158,4 × 75,8 × 7,3 mm, a waga 190 g. Na froncie znalazł się 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 3120 × 1440 pikseli (QHD+). W praktyce oznacza to znacznie wyraźniejszy i bardziej szczegółowy obraz.

Całą serię dopełniają modele Galaxy S25 Ultra oraz S25 Edge, oferujące jeszcze bardziej rozbudowane możliwości fotograficzne i topowe konfiguracje pamięci. Dzięki temu każdy znajdzie tu wariant dopasowany do swoich potrzeb, od kompaktowego smartfona po rozbudowanego multimedialnego giganta.

Technologia, która wyprzedza oczekiwania

Cała rodzina Galaxy S25 pracuje na najnowszym procesorze Snapdragon 8 Elite, który gwarantuje najwyższą wydajność w grach, aplikacjach i w codziennym użytkowaniu. Smartfony wspierają także funkcje Galaxy AI, które usprawniają obsługę i dają dostęp do inteligentnych narzędzi, m.in. tłumaczeń w czasie rzeczywistym czy zaawansowanej edycji zdjęć. Do tego dochodzi szybkie 5G, pojemne baterie i zestawy aparatów zdolne zastąpić profesjonalny sprzęt fotograficzny.

Jak skorzystać z promocji Plusa?

Promocja obowiązuje do 30 września 2025 r. Aby otrzymać dodatkowy zwrot gotówki przy zakupie Galaxy S25 Edge należy wysłać zgłoszenie SMS do 15 października 2025 r. Po pozytywnej weryfikacji klient otrzyma PIN, który pozwoli wypłacić 600 zł z bankomatu Euronet. Więcej szczegółów o proponowanej przez Plusa promocji poznasz tutaj.

Szczegółowa rozpiska promocyjnych cen smartfonów z serii Galaxy S25 w Plusie:

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB – 5499 zł – 549 zł na start – 12 rat po 412,48 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6899 zł);

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB – 4999 zł – 499 zł na start – 12 rat po 375 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6399 zł);

Samsung Galaxy S25+ 5G 12/512GB – 4499 zł – 449 zł na start – 12 rat po 337,5 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5499 zł);

Samsung Galaxy S25+ 5G 12/256GB – 3999 zł – 399 zł na start – 12 rat po 300 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4999 zł);

Samsung Galaxy S25 5G 12/256GB – 3499 zł – 349 zł na start – 12 rat po 262,49 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4199 zł);

Samsung Galaxy S25 5G 12/128GB – 3299 zł – 349 zł na start – 12 rat po 245,83 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3999 zł).

Samsung Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB – 5299 zł – 549 zł na start – 12 rat po 395,83 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5899 zł);

Samsung Galaxy S25 Edge 5G 12/256GB – 4799 zł – 499 zł na start – 12 rat po 358,33 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5399 zł).

Marcin Kusz 29.08.2025 12:48

