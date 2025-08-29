/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej

Jeśli zastanawiałeś się nad wymianą smartfona, właśnie teraz nadarza się na to idealna okazja. Najnowsza seria Galaxy S25 pojawiła się w ofercie Plusa w znacznie atrakcyjniejszych cenach, a klienci mogą wybierać spośród kilku wariantów pamięci i konfiguracji dopasowanych do własnych potrzeb.

Marcin Kusz
Promocja Plusa na Samsunga Galaxy S25. Niższe ceny i 600 zł zwrotu
REKLAMA

Plus wystartował właśnie z promocją na najnowszą serię Samsung Galaxy S25, w której ceny spadły nawet o 1400 zł. Największa obniżka dotyczy modelu Galaxy S25 Ultra, dostępnego teraz w wersji 12/512 GB za 5499 zł zamiast 6899 zł oraz w wariancie 12/256 GB za 4999 zł zamiast 6399 zł. Sporo można też zyskać przy zakupie Galaxy S25+, którego ceny obniżono o 1000 zł. Najtańszy w ofercie jest Galaxy S25 12/128 GB, dostępny już od 3299 zł (wcześniej 3999 zł).

Co więcej, przy wyborze Galaxy S25 Edge można liczyć na podwójną korzyść – obniżkę ceny o 600 zł oraz dodatkowy zwrot gotówki w wysokości 600 zł, który można odebrać prosto z bankomatu Euronet po rejestracji zakupu.

REKLAMA

Seria Galaxy to naprawdę ciekawe urządzenia

Choć wszystkie modele z serii Galaxy S25 łączy topowa wydajność i nowoczesny design, szczególną uwagę warto zwrócić na podstawowe warianty – Galaxy S25 i Galaxy S25+. Pierwszy to kompaktowy flagowiec, którego obudowa mierzy 146,9 × 70,5 × 7,2 mm przy wadze 162 g. Smartfon wyposażono w 6,2-calowy panel Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340 × 1080 pikseli (FHD+). Jest to zatem propozycja dla tych, którzy cenią wygodę i poręczność, ale nie chcą rezygnować z jakości obrazu.

Z kolei Galaxy S25+ to jego nieco większy brat. Jego wymiary to 158,4 × 75,8 × 7,3 mm, a waga 190 g. Na froncie znalazł się 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 3120 × 1440 pikseli (QHD+). W praktyce oznacza to znacznie wyraźniejszy i bardziej szczegółowy obraz.

Całą serię dopełniają modele Galaxy S25 Ultra oraz S25 Edge, oferujące jeszcze bardziej rozbudowane możliwości fotograficzne i topowe konfiguracje pamięci. Dzięki temu każdy znajdzie tu wariant dopasowany do swoich potrzeb, od kompaktowego smartfona po rozbudowanego multimedialnego giganta.

Więcej o serii Galaxy S25 przeczytasz tutaj:

Technologia, która wyprzedza oczekiwania

Cała rodzina Galaxy S25 pracuje na najnowszym procesorze Snapdragon 8 Elite, który gwarantuje najwyższą wydajność w grach, aplikacjach i w codziennym użytkowaniu. Smartfony wspierają także funkcje Galaxy AI, które usprawniają obsługę i dają dostęp do inteligentnych narzędzi, m.in. tłumaczeń w czasie rzeczywistym czy zaawansowanej edycji zdjęć. Do tego dochodzi szybkie 5G, pojemne baterie i zestawy aparatów zdolne zastąpić profesjonalny sprzęt fotograficzny.

Jak skorzystać z promocji Plusa?

Promocja obowiązuje do 30 września 2025 r. Aby otrzymać dodatkowy zwrot gotówki przy zakupie Galaxy S25 Edge należy wysłać zgłoszenie SMS do 15 października 2025 r. Po pozytywnej weryfikacji klient otrzyma PIN, który pozwoli wypłacić 600 zł z bankomatu Euronet. Więcej szczegółów o proponowanej przez Plusa promocji poznasz tutaj.

Szczegółowa rozpiska promocyjnych cen smartfonów z serii Galaxy S25 w Plusie:

  • Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB – 5499 zł – 549 zł na start – 12 rat po 412,48 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6899 zł);
  • Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB – 4999 zł – 499 zł na start – 12 rat po 375 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6399 zł);
  • Samsung Galaxy S25+ 5G 12/512GB – 4499 zł – 449 zł na start – 12 rat po 337,5 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5499 zł);
  • Samsung Galaxy S25+ 5G 12/256GB – 3999 zł – 399 zł na start – 12 rat po 300 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4999 zł);
  • Samsung Galaxy S25 5G 12/256GB – 3499 zł – 349 zł na start – 12 rat po 262,49 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4199 zł);
  • Samsung Galaxy S25 5G 12/128GB – 3299 zł – 349 zł na start – 12 rat po 245,83 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3999 zł).
  • Samsung Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB – 5299 zł – 549 zł na start – 12 rat po 395,83 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5899 zł); 
  • Samsung Galaxy S25 Edge 5G 12/256GB – 4799 zł – 499 zł na start – 12 rat po 358,33 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5399 zł).
REKLAMA

Więcej o operatorze przeczytasz tutaj:

REKLAMA
Marcin Kusz
29.08.2025 12:48
Tagi: AndroidPluspromocjeSamsung
Najnowsze
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
8:29
Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów
Aktualizacja: 2025-08-29T08:29:13+02:00
8:16
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Aktualizacja: 2025-08-29T08:16:29+02:00
7:00
Kosmiczny pył i kryształy uchwycone na zdjęciu. Mgławica Motyla jest zachwycająca
Aktualizacja: 2025-08-29T07:00:00+02:00
6:41
Spytałem telewizor o propozycje seriali i plan na urlop. Odpowiedział z sensem
Aktualizacja: 2025-08-29T06:41:00+02:00
6:31
Cząstki widma na celowniku. Rusza największy eksperyment świata
Aktualizacja: 2025-08-29T06:31:00+02:00
6:21
Zamienili rośliny w lampki nocne. Chcę taką
Aktualizacja: 2025-08-29T06:21:00+02:00
6:20
Porzucam PKP IC dla tego pociągu. Bilety z Warszawy do Krakowa za 9 zł
Aktualizacja: 2025-08-29T06:20:57+02:00
6:11
Dają ubraniom drugie życie. Pokazali, jak powinno wyglądać oddawanie ciuchów
Aktualizacja: 2025-08-29T06:11:00+02:00
21:37
Wsadzili całą nowoczesną technologię do jednego chipa. Takiego połączenia jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-08-28T21:37:38+02:00
21:16
Chcą nauczyć dzieci "zdrowego korzystania ze smartfonów". Na początek: totalny zakaz
Aktualizacja: 2025-08-28T21:16:39+02:00
20:55
GTA VI będzie miało rywala o podobnym budżecie. I chyba na niego bardziej czekam
Aktualizacja: 2025-08-28T20:55:52+02:00
20:11
F-16 rozbił się w Radomiu. To miał być pokaz siły, skończyło się tragedią - wstrząsające nagranie
Aktualizacja: 2025-08-28T20:11:52+02:00
19:57
Tak dobrego soku nie kupisz w sklepie. Tym sprzętem zrobisz go bez trudu
Aktualizacja: 2025-08-28T19:57:01+02:00
19:53
Microsoft wreszcie robi to, o co prosili gracze. I nie chodzi tylko o zmianę cennika
Aktualizacja: 2025-08-28T19:53:50+02:00
19:08
Darmowe Destiny: Rising już jest. Topi telefony, ale wygląda absurdalnie dobrze
Aktualizacja: 2025-08-28T19:08:34+02:00
18:46
Zuckerberg przepalił na nich miliony. Nie minął miesiąc, a już uciekli
Aktualizacja: 2025-08-28T18:46:55+02:00
17:55
PlayStation i Nintendo mają nowego rywala. To... Porsche
Aktualizacja: 2025-08-28T17:55:41+02:00
17:24
Pokopalniane dziury zmienią w atrakcję dla turystów. Ma być raj za 32 mln zł
Aktualizacja: 2025-08-28T17:24:31+02:00
16:54
Polskie satelity szykują się do lotu. Wiemy, kiedy wreszcie polecą
Aktualizacja: 2025-08-28T16:54:53+02:00
16:23
Za sprawą tej sztuczki Microsoftu nie będziesz płacić za YouTube Premium
Aktualizacja: 2025-08-28T16:23:24+02:00
15:41
Polska wydaje na obronę najwięcej w NATO. Czy to wystarczy, by spać spokojnie?
Aktualizacja: 2025-08-28T15:41:45+02:00
14:43
Orlen odpala atom w Polsce. W Europie jeszcze nie było takiej elektrowni
Aktualizacja: 2025-08-28T14:43:21+02:00
13:10
Co to jest VPN i do czego służy? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-28T13:10:02+02:00
12:32
Idą do bankomatu i zapominają zabrać banknotów. Fala dziwnych incydentów
Aktualizacja: 2025-08-28T12:32:00+02:00
12:07
Pokazali wnętrza nowych Airbusów dla LOT. Tak będziemy latać po Europie
Aktualizacja: 2025-08-28T12:07:18+02:00
10:58
Zarobią więcej, jeśli złapią cię z dużym bagażem. Ryanair urządza polowania na pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-28T10:58:56+02:00
10:40
Rząd chce przygotować Polaków na najgorsze. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"
Aktualizacja: 2025-08-28T10:40:45+02:00
9:28
Polskie lotnisko zniesie limity. Skończy się nerwowe przelewanie
Aktualizacja: 2025-08-28T09:28:43+02:00
8:50
Rodzina się powiększyła. Doskonały odkurzacz Dreame H15 Pro doczekał się rodzeństwa
Aktualizacja: 2025-08-28T08:50:41+02:00
8:44
Niczego się nie nauczyli. Wrzucili zdjęcia profesjonalistów i udają, że są ze smartfona
Aktualizacja: 2025-08-28T08:44:16+02:00
7:57
Największy wyciek Samsunga w historii. Polskie ceny i specyfikacje Galaxy Tab S11 i S11 Ultra
Aktualizacja: 2025-08-28T07:57:17+02:00
7:00
Możesz przetestować przyszłość telewizji. Wystarczy się zapisać
Aktualizacja: 2025-08-28T07:00:00+02:00
6:17
Tak, tak, po trzykroć tak! Dzięki Battlefield, ulepszyłeś Call of Duty
Aktualizacja: 2025-08-28T06:17:00+02:00
6:15
Pracownicy wywieźli na taczkach wiceprezesa. Szokujące sceny w siedzibie Microsoftu
Aktualizacja: 2025-08-28T06:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA