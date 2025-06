Podejmowanie decyzji nie jest łatwe. Plus w nowej ofercie ułatwia zadanie

John Tierney i Roy F. Baumeister w książce „Siła woli. Odkryjmy na nowo to, co w człowieku najpotężniejsze” przekonywali, że nasze zdolności dotyczące podejmowania decyzji są ograniczone. Porównali silną wolę do paska życia w grze. Kiedy sterowana przez gracza postać otrzymuje ciosy, stan się kurczy. Podobny efekt w prawdziwym życiu mają decyzje – dowolny wybór uszczupla energię pozwalającą decydować. A gdy pasek dojdzie do zera wybieramy coś, czego nie powinniśmy i na co na „świeżo” najprawdopodobniej byśmy się nie zdecydowali.