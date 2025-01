Test Samsunga Galaxy S25 w grach. Jest moc, ale brakuje mi jednej funkcji

Zacząłbym od ostatniego, to jest wspomagacza liczby klatek. Mam wrażenie, że ta funkcja w zasadzie nie działa. DIablo Immortal, Infinite Nikki, World of Tanks Blitz czy Endless Zone Zero – nie zauważyłem, aby wartość fps odczuwalnie wzrosła po aktywacji tego ustawienia. Wydmuszka? Wiele na to skazuje, przynajmniej na razie.