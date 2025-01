Samsung Galaxy S25 Ultra kontra iPhone 16 Pro. Pojedynek gigantów - który robi lepsze zdjęcia?

Mam wrażenie, że na niektórych odcinkach wzoru mamy do czynienia z dosyć sporą swobodą interpretacyjną algorytmów Samsunga odpowiadających za cyfrowe odtwarzanie kształtu, barwy i powierzchni. Jeśli takie wyginanie rzeczywistości to dla was nie problem, cyfrowy zoom w Galaxy S25 Ultra to prawdziwa petarda. Wykonanie porównania dla zdjęć x100 okazało się kompletnie poza zasięgiem mojego iPhone’a 16 Pro.