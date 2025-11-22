REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Microsoft mówi, że ma sposób na nudną pracę. Oby ci jej nie zabrał

W większości prac, nawet tych najfajniejszych, zdarzają się minusy. Tępe, nudne, powtarzalne zadania, które może i nie wymagają wysiłku intelektualnego, ale zajmują czas. Microsoft chce z tym skończyć.

Maciej Gajewski
Project Opal Microsoft
REKLAMA

Biuro, administracja, korporacyjne procedury - dla wielu osób to synonim monotonii. Godziny spędzone na klikaniu w formularze, przenoszeniu dokumentów między folderami, odhaczaniu kolejnych punktów checklisty. To codzienność, która potrafi zabić kreatywność i sprawić, że praca staje się mechaniczna. Microsoft twierdzi, że ma na to lekarstwo. Firma zaprezentowała Project Opal - nową inicjatywę w ramach ekosystemu Microsoft 365 Copilot.

Czytaj też:

REKLAMA

Koniec z nudą, początek z inteligencją

Microsoft opisuje Opal jako asystenta AI, który wykonuje zadania w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku, pozostając pod twoim nadzorem. Jak to wygląda w praktyce? Wyobraź sobie, że zamiast samodzielnie klikać w dziesiątki aplikacji po prostu opisujesz, co chcesz osiągnąć. Onboarduj nowego pracownika, dodaj go do systemów, wyślij dostęp do SharePointa i poproś o podpisanie NDA - wpisujesz polecenie, a Opal robi resztę. Ty w tym czasie możesz skupić się na pracy, która faktycznie wymaga Twojej kreatywności i decyzyjności. 

Sercem Project Opal jest Windows 365 for Agents - nowa warstwa technologiczna, którą Microsoft uruchomił równolegle z projektem. To wirtualny komputer w chmurze, na którym Opal faktycznie pracuje. Gdy wydajesz polecenie system uruchamia Cloud PC w twojej domenie, z dostępem do twoich aplikacji i danych. Kluczowe jest to, że Opal nie ma dostępu do niczego poza tym, na co mu pozwolisz. 

Workflow jest prosty: 

  • wchodzisz do sekcji Frontier w Microsoft 365 Copilot, 
  • tworzysz nowe zadanie, 
  • opisujesz, co chcesz zrobić, 
  • Opal analizuje instrukcję, generuje plan i zaczyna działać. 

Możesz obserwować każdy krok - od kliknięcia po wpisany tekst. Jeśli coś pójdzie nie tak to przejmujesz kontrolę.

Praktyczne zastosowania?

Microsoft Project Opal

Microsoft pokazał już kilka scenariuszy, w których Opal sprawdza się znakomicie: 

  • Onboarding pracowników: HR nie musi już godzinami tworzyć kont i przydzielać uprawnień. Wystarczy polecenie Onboarduj Jan Kowalskiego, a Opal zajmuje się całą procedurą.
  • Audyty compliance: zamiast ręcznego zbierania dokumentacji Opal automatyzuje proces, robi zrzuty ekranu, aktualizuje raporty i przygotowuje materiały dla audytora. 
  • Obsługa incydentów IT: system potrafi analizować zgłoszenia, przypisywać zadania, zamykać duplikaty i aktualizować statusy szybciej niż człowiek. 

To dopiero początek. W przyszłości Opal będzie mógł: 

  • przygotowywać raporty finansowe z wielu źródeł, 
  • automatycznie odpowiadać na e-maile i przekierowywać ważne sprawy, 
  • obsługiwać helpdesk, tworząc podstawowe porady, 
  • zarządzać procesem rekrutacji, wstępnie oceniając kandydatów, 
  • aktualizować bazy danych sprzedażowych na podstawie notatek ze spotkań. 
REKLAMA

Dla pracowników oznacza to mniej monotonii. Dla firm - większą efektywność. Cyfrowa transformacja nie musi oznaczać tylko nowych narzędzi. Jeśli Opal spełni obietnice to w teorii biuro stanie się miejscem, w którym znów można poczuć satysfakcję. Pozostaje czekać i się przekonać jak to będzie z praktyką.

REKLAMA
Maciej Gajewski
22.11.2025 07:44
Tagi: MicrosoftMicrosoft 365Pakiety biuroweSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
7:33
Algorytmy szukają życia w skałach. Doskonale im to wychodzi
Aktualizacja: 2025-11-22T07:33:00+01:00
7:22
Teleskop NASA leci ku Ziemi. Będą go łapać w locie
Aktualizacja: 2025-11-22T07:22:00+01:00
7:11
W górach potrzeba fabryk śniegu. Sytuacja jest dramatyczna
Aktualizacja: 2025-11-22T07:11:00+01:00
7:00
Wyjmij iPada ze śmietnika. Znowu będzie działał (prawie) tak, jak trzeba
Aktualizacja: 2025-11-22T07:00:00+01:00
21:52
Oszukali słuchawki Apple'a. Teraz Android jest jak iPhone
Aktualizacja: 2025-11-21T21:52:12+01:00
21:27
Przez Jamboree TV kupiłem kamerę Nintendo. Niestety, niepotrzebnie
Aktualizacja: 2025-11-21T21:27:13+01:00
20:47
Samsung będzie ci patrzył na ekran. Powie, co masz robić
Aktualizacja: 2025-11-21T20:47:41+01:00
18:58
Neuralink ma groźnego rywala. Ten implant ma przywracać ludzki głos
Aktualizacja: 2025-11-21T18:58:21+01:00
18:01
Apple sprzedaje kawałek gumy. Zapłacisz 400 zł?
Aktualizacja: 2025-11-21T18:01:03+01:00
16:56
Arktyka grzeje się aż po samo dno. Tragiczne wiadomości
Aktualizacja: 2025-11-21T16:56:09+01:00
16:35
Rząd bierze się za ochronę Polaków w sieci. Jest nowa ustawa
Aktualizacja: 2025-11-21T16:35:19+01:00
16:15
Bałtyk pod specjalną ochroną. Dostajemy nowe narzędzia
Aktualizacja: 2025-11-21T16:15:26+01:00
16:12
Android Auto z ogromnym ulepszeniem. Sprawdź u siebie
Aktualizacja: 2025-11-21T16:12:50+01:00
15:18
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-21T15:18:34+01:00
15:05
Atrapa bomby na torach. Policja: "To prowokacja"
Aktualizacja: 2025-11-21T15:05:19+01:00
14:36
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartwatche i smartbandy
Aktualizacja: 2025-11-21T14:36:22+01:00
13:17
Duo idealne na Szlaku: Jak Wybrać E-MTB, który Pasuje do Was obojga?
Aktualizacja: 2025-11-21T13:17:56+01:00
12:52
Czatbot Muska robi z niego mistrza picia moczu. Absurd poza skalą
Aktualizacja: 2025-11-21T12:52:41+01:00
12:01
Spotify z funkcją, która wkurzy konkurencję. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-11-21T12:01:43+01:00
11:37
Przetrwały 9 miesięcy w kosmicznej pustce. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-11-21T11:37:39+01:00
11:02
Android z nową przeglądarką. Pobrałem bez wahania
Aktualizacja: 2025-11-21T11:02:04+01:00
10:20
Od komety 3I/ATLAS coś się odłączyło. "Statek-matka mógł wypuścić sondy"
Aktualizacja: 2025-11-21T10:20:06+01:00
9:01
Motorola edge 70: 6.67 cala, 5.99 mm i gadżety za ponad tysiaka
Aktualizacja: 2025-11-21T09:01:04+01:00
8:51
Airbnb idzie na rękę Polakom. Wreszcie zapłacimy "po naszemu"
Aktualizacja: 2025-11-21T08:51:49+01:00
8:09
Android wjeżdża w ekosystem Apple'a. Ajfoniarze tracą argument
Aktualizacja: 2025-11-21T08:09:29+01:00
6:45
Na krańcu naszego układu odkryliśmy lodowe światy. To sekret Neptuna
Aktualizacja: 2025-11-21T06:45:00+01:00
6:34
Armia USA dostanie elektrownie jądrowe. Na ciężarówkach
Aktualizacja: 2025-11-21T06:34:00+01:00
6:23
Pijesz fluorowaną wodę i spada ci IQ. W końcu zbadali wielki mit
Aktualizacja: 2025-11-21T06:23:00+01:00
6:12
Złapali kosmiczny korkociąg – jedno z najrzadszych zjawisk Wszechświata
Aktualizacja: 2025-11-21T06:12:00+01:00
6:01
Polska kupuje łodzie podwodne. Włosi zaskoczyli, dają coś ekstra
Aktualizacja: 2025-11-21T06:01:00+01:00
20:29
Polska już nie tania, za to bez planu. Zachód pokazuje nas palcem
Aktualizacja: 2025-11-20T20:29:02+01:00
19:28
Drogi RAM oznacza drogie telefony. Dostanie się biedniejszym
Aktualizacja: 2025-11-20T19:28:53+01:00
19:13
Uber ma nowego pracownika. Ma sześć kół i wygryzie kurierów
Aktualizacja: 2025-11-20T19:13:02+01:00
18:29
PKP zawiesza istotną usługę. Przez zagrożenie terroryzmem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:29:04+01:00
18:12
Historyczny start Falcona 9. Polska przejmuje kosmos, na serio
Aktualizacja: 2025-11-20T18:12:22+01:00
17:38
Tworzymy Wojskowe Schengen. Armie Europy nie będą spętane biurokracją
Aktualizacja: 2025-11-20T17:38:09+01:00
17:22
Laptopy ARM wreszcie nadają się do gier. Koniec wykluczenia
Aktualizacja: 2025-11-20T17:22:25+01:00
17:06
Nvidia naprawia Windowsa. Gry zaczęły mulić ale jest już ratunek
Aktualizacja: 2025-11-20T17:06:02+01:00
16:32
Chrome z nową, bardzo przydatną funkcją. Zrobiło się pionowo
Aktualizacja: 2025-11-20T16:32:46+01:00
16:17
InPost wydłuża czas odbioru paczek. Sprawdź swój paczkomat
Aktualizacja: 2025-11-20T16:17:44+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA