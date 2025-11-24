REKLAMA
Black Friday: najlepsze promocje na produkty Apple. Sprawdzamy

Podczas tegorocznego Black Week, jeszcze przed Black Friday, można zaoszczędzić na sprzęcie Apple'a. Cały czas pojawiają się świetne promocje na różne produkty giganta z Cupertino - wybraliśmy najlepsze. 

Albert Żurek
Apple, w przeciwieństwie do większości producentów elektroniki, nie musi stosować agresywnej wyprzedaży. Oficjalny sklep firmy niemal w ogóle nie oferuje przecen, ale obecny Black Friday stanowi wyjątek. Okazji cenowych warto jednak szukać przede wszystkim w innych, popularnych sklepach z elektroniką.

Wyprzedaż w oficjalnym sklepie Apple (28.11 - 1.12) z kartami upominkowymi

W oficjalnej promocji Apple nie chodzi o niższe ceny sprzętu. Ceny sugerowane przez producenta pozostają takie same. Do wybranych urządzeń Apple dołącza karty podarunkowe Apple Gift Card, które można wykorzystać na kolejne zakupy w ich sklepie. Wysokość karty zależy od produktu i może wynosić:

  • iPhone 16 lub iPhone 16e - nawet 300 zł;
  • iPad Air, iPad A16, iPad mini - nawet 400 zł;
  • Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro (M4 Pro, M4 Max) lub iMac - do 1000 zł;
  • Apple Watch 11 lub Watch SE 3 - 200 zł;
  • AirPods Pro 3, AirPods 4 lub AirPods Max - nawet 300 zł;
  • Apple TV 4K - 100 zł;
  • Apple Beats (Studio Pro, Powerbeats Pro 2, Solo 4, Studio Buds+, Pill) - nawet 200 zł;
  • Apple Pencil Pro, Magic Keyboard Folio iPad A16, Magic Keyboard iPad Air - 100 zł.

Warto jednak podkreślić, że przy danych produktach zaznacza słowo "nawet". Oznacza to, że nie należy spodziewać się 1000 zł rabatu na np. Maca mini za 2999 zł - takie karty są przewidziane wyłącznie dla najdroższych wersji, jak MacBook M4 Max. Tylko zegarki Watch 11 oraz Apple TV mają gwarantowaną wartość karty odpowiednio 200 zł i 100 zł.

28 listopada przekonamy się, na które modele warto polować – prywatnie poleciłbym zegarki Apple Watch 11, które rzadko trafiają do wyprzedaży.

iPhone 17 Pro za ok. 5250 zł na Allegro (ok. 450 zł taniej)

Na Allegro regularnie pojawiają się promocje na iPhone’a 17 Pro, dzięki którym smartfon kosztuje ok. 5250 zł. Zwykle cena wynosi 5799 zł, więc zysk to ok. 450 zł. W listopadzie zauważyłem już pięć takich okazji – warto być czujnym.

To najnowszy, prawie topowy iPhone w tegorocznej ofercie. Tylko wersja Pro Max oferuje coś więcej dzięki większym rozmiarom, ale model 17 Pro korzysta z tego samego procesora A19 Pro, ma 12 GB RAM, 256 GB pamięci, potrójny aparat 48 Mpix (główny, szerokokątny i tele 4x), nowy aparat selfie 18 Mpix oraz świeży design z aluminiową obudową.

iPhone 17 Pro
Nie opłaca się kupować tego modelu w standardowej cenie 5799 zł. Za ok. 5250 zł jest znacznie bardziej opłacalny.

MacBook Air M4 16/512 GB - 4999 zł

W niższej cenie znajdziemy też najbardziej opłacalny komputer Apple'a - czyli MacBooka Air. Mowa o wersji 13,6 z procesorem M4 w konfiguracji 16 GB RAM i 512 GB przestrzeni na dane. Urządzenie jest dostępne w cenie 4999 zł (200 zł taniej). Dodam, że w oficjalnym sklepie Apple sprzęt w tej konfiguracji kosztuje 5999 zł - za 4999 zł kupimy wariant 16/256 GB.

macbook air 2025 apple m4 4 ekran

Jeśli chcecie kupić laptopa na lata, polecam dopłacić kilkaset złotych względem wariantu 256 GB. MacBook Air sprzętem do gier raczej nie jest, a do pracy i programów 512 GB powinno wystarczyć większości użytkowników.

MacBook Air M4 16/512 GB
Laptop wyposażono w 13,6-calowy ekran IPS 60 Hz, procesor M4 nadaje się nawet do półprofesjonalnej pracy (np. z grafiką czy wideo), a na dodatek mamy do czynienia z wyjątkowo cienkim i lekkim urządzeniem. Do podłączenia zewnętrznego monitora będzie konieczna przejściówka z USB-C na HDMI.

Apple Watch 10 42 mm - 1399 zł

W promocji pojawił się też zeszłoroczny zegarek Apple Watch 10 w wersji 42 mm w czarnym kolorze z WiFi. Cena: 1399 zł zamiast 1599 zł to bardzo dobra oferta. Dlaczego warto? Starszy model nie odstaje możliwościami od tegorocznego, który kosztuje już 1899 zł.

Apple Watch 10 42 mm - 1399 zł
To mniejszy wariant 42 mm, więc może nie pasować na większe nadgarstki. Polecam go szczególnie osobom z drobniejszymi rękami. Sam korzystam na co dzień i nie widzę potrzeby wymiany na nowszą generację. W komplecie znajdziemy gumowy pasek w rozmiarze S/M; nic nie stoi na przeszkodzie, by później zamówić inny.

Więcej o sprzęcie Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

24.11.2025 13:53
