ESA tnie koszty i czas. Europejski sprint na Księżyc właśnie się rozpoczął

W ramach programu Terrae Novae ESA chce rozwijać obecność Europy poza orbitą okołoziemską, wykorzystując do tego roboty jako zwiadowców i instrumenty badawcze. W 2025 r. agencja otworzyła specjalny nabór na koncepcje misji, których realizacja miałaby ruszyć jeszcze przed końcem dekady. Warunki były jasne: koszt do 50 mln euro i czas realizacji – maksymalnie 4,5 roku od zatwierdzenia do startu.

Małe satelity, duże ambicje

Strategia zakłada realizację kompaktowych misji o jasno określonych celach naukowych. Choć nie są to spektakularne przedsięwzięcia na miarę załogowych lądowań, to i tak mają ogromną wartość. Pozwalają bowiem testować technologie, mapować powierzchnię Księżyca w wysokiej rozdzielczości i badać warunki panujące na jego orbicie.

Takie misje są o wiele bardziej elastyczne. Wszystko dzięki niskim kosztom i szybkiemu cyklowi rozwoju. W razie potrzeby mogą zostać szybko dostosowane do zmieniających się priorytetów naukowych lub wykorzystane jako wsparcie dla większych projektów – np. w zakresie wyboru lądowisk, badania promieniowania czy poszukiwania zasobów naturalnych.

Czego szuka ESA na Księżycu?

Zgłoszone misje mają różnorodne cele: od mapowania kraterów z użyciem lidarów, przez badania promieniowania, po systemy pozycjonowania oparte na fizyce relatywistycznej. Część z nich ma się skupić na detekcji wody i związków lotnych, które mogą znajdować się w zacienionych obszarach biegunów. Inne, jak misja MAGPIE, mają wylądować na powierzchni Księżyca i dostarczyć danych geologicznych w czasie rzeczywistym.

Wśród projektów znajdują się m.in. SER3NE – sonda badająca strukturę gruntu i obecność neutronów, MOONRAKER – system tworzący szczegółową mapę powierzchni przy użyciu lidarów, oraz LUREPOS – projekt eksperymentalnego systemu pozycjonowania na orbicie księżycowej. ESA wskazuje również, że takie projekty jak LUMI, LunPAN i Mani mogą pomóc w wyznaczeniu miejsc przyszłych lądowań i ocenie ryzyka środowiskowego.

Misje naukowe, ale i komercyjne

Choć celem misji jest zdobywanie wiedzy o Księżycu i środowisku poza Ziemią, ESA nie ukrywa, że projekty mają też duże znaczenie gospodarcze. Regularne zlecenia na małe misje mogą wzmocnić europejski sektor kosmiczny, który dotąd ustępował Stanom Zjednoczonym czy prywatnym gigantom z sektora New Space.

Z czasem firmy, które dziś rozwijają platformy dla małych misji badawczych, będą mogły świadczyć usługi komercyjne – od przewozu ładunków po lokalne badania geologiczne. ESA widzi w tym szansę na budowę trwałej obecności Europy w przestrzeni kosmicznej nie tylko dzięki agencji publicznej, ale też z udziałem rynku.

To nowy etap europejskiego wyścigu

Europejska Agencja Kosmiczna nie ukrywa, że chce wyraźniej zaznaczyć swoją obecność w międzynarodowym wyścigu księżycowym. Dotąd ESA była głównie partnerem wspierającym większe agencje, jak NASA. Teraz chce sama nadawać kierunek i rytm misjom.

Zrealizowanie nawet kilku z wybranych projektów przed końcem dekady pokaże, że Europa potrafi działać szybko, efektywnie i w sposób strategiczny. A jeśli część z tych misji przyniesie przełomowe odkrycia – jak np. potwierdzenie obecności wody na powierzchni Księżyca – otworzy to drogę do większych inwestycji i znacznie ambitniejszych przedsięwzięć.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Marcin Kusz 24.11.2025 06:15

