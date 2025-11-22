Pilica+ już w służbie. Wzmacniamy pierwszą linię obrony nieba

Ładowanie...

21 listopada w Bytomiu, na terenie 34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, odbyła się uroczystość przekazania pierwszego seryjnego zestawu Pilica+. To wydarzenie symbolizuje wejście programu w fazę regularnych dostaw nowoczesnych zestawów przeciwlotniczych dla Sił Zbrojnych RP. Poprzednie dwa egzemplarze miały charakter testowo-modernizacyjny. Teraz do rąk wojska trafił system w pełnej, docelowej konfiguracji.

Zgodnie z planem, do końca 2029 r. Wojsko Polskie ma otrzymać 16 takich zestawów. Kolejny zestaw ma zostać dostarczony jeszcze w 2025 r.

Wielowarstwowa tarcza staje się rzeczywistością

Pilica+ to element rozwijanej przez Polskę wielowarstwowej tarczy przeciwlotniczej, która obejmuje systemy bardzo krótkiego (Pilica), krótkiego (Narew) i średniego zasięgu (Wisła). Nowy zestaw służyć ma do neutralizacji celów powietrznych poruszających się na małych i bardzo małych wysokościach, takich jak drony, śmigłowce, samoloty szturmowe czy pociski manewrujące.

Zestaw Pilica+ stanowi zintegrowane połączenie polskich radarów, systemów dowodzenia i jednostek ogniowych z zagranicznymi rakietami CAMM oraz wyrzutniami iLauncher pochodzącymi z Wielkiej Brytanii. Całość integruje nowej generacji automatyczny system dowodzenia ZENIT-MP+, radar mobilny BYSTRA i zestawy artyleryjsko-rakietowe PSR-A Pilica z armatami kal. 23 mm oraz pociskami Piorun.

Polski przemysł w roli głównej

Za dostawy systemów odpowiada konsorcjum PGZ-Pilica+, w którego skład wchodzi dziewięć spółek z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, m.in. Zakłady Mechaniczne Tarnów, PIT-RADWAR, JELCZ, MESKO, PCO i Wojskowe Zakłady Elektroniczne. Liderem projektu jest PGZ. Prezes grupy, Adam Leszkiewicz, podkreśla, że terminowa realizacja dostaw to dowód sprawności krajowego przemysłu zbrojeniowego i jego zdolności do realizacji złożonych programów w skali NATO.

Pilica+ to nie tylko zestawy bojowe, ale także infrastruktura szkoleniowa, pojazdy wsparcia, amunicyjne i transportowe, systemy łączności oraz pełne wsparcie logistyczne – od części zamiennych po serwisowanie. Dzięki temu Wojsko Polskie zyskuje kompleksowy system obrony powietrznej, gotowy do działania w każdych warunkach.

Jak pokazały doświadczenia z frontu wojny w Ukrainie, skuteczna obrona powietrzna jest kluczowa w powstrzymywaniu zmasowanych ataków z użyciem dronów i rakiet. Polska potrzebuje zdolności nie tylko do odstraszania, ale i bezpośredniej obrony infrastruktury oraz ludności cywilnej. Program Pilica+ powstał właśnie po to, by te potrzeby zaspokoić. Wprowadzenie do służby pierwszego seryjnego zestawu Pilica+ to ważny krok w kierunku zapewnienia Polsce nowoczesnej, wielowarstwowej tarczy przeciwlotniczej.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: MON

Marcin Kusz 22.11.2025 16:20

