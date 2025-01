Sprawdziłem najważniejszą nowość Samsunga Galaxy S25. Co potrafi ulepszone Galaxy AI?

Now Brief, chociaż sam w sobie niezbyt rewolucyjny, to kolejny przykład multimodalności Samsunga. Koreański producent jest w tym roku silnie skoncentrowany na łączeniu rozmaitych aplikacji w jedno źródło, współpracujące ze sztuczną inteligencją. Czy użytkownicy będą regularnie korzystać z Now Brief? Czas pokaże. Wszystko zależy od tego. ile treści i jak trafnie będzie wyświetlanych na ekranie planu dnia.