REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Nie segregujesz śmieci, zapłacisz więcej. Rząd daje samorządom zielone światło

Rząd szykuje rewolucję w systemie opłat za śmieci. Samorządy będą mogły różnicować stawki w zależności od tego, ile odpadów produkujemy i jak je segregujemy. To koniec taryfy ulgowej dla tych, którzy lekceważą zasady.

Marcin Kusz
Rząd uderza w leniwych. Kto nie segreguje, ten płaci
REKLAMA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który może całkowicie zmienić sposób naliczania opłat za śmieci. Najważniejszą zmianą jest to, że gminy zyskają prawo do uzależnienia wysokości opłat od ilości odpadów i jakości ich segregacji. Im więcej śmieci i gorsza selekcja, tym wyższy rachunek.

Nie będzie jednak ogólnokrajowego cennika ani sztywnych widełek. Każda gmina samodzielnie zdecyduje o wysokości i strukturze opłat, dostosowując je do lokalnych realiów – od rozproszenia zabudowy po koszty transportu i dostęp do instalacji. To rozwiązanie ma zwiększyć sprawiedliwość systemu i zmobilizować mieszkańców do lepszego sortowania odpadów.

REKLAMA

Kompostownik? Będziesz mógł zapłacić mniej

Nowe przepisy przewidują też ulgi za kompostowanie bioodpadów. Co istotne, będą one dostępne nie tylko dla właścicieli domów jednorodzinnych, lecz także dla mieszkańców bloków czy innych budynków wielomieszkaniowych. Jeśli wspólnota lub spółdzielnia zorganizuje kompostownik, a mieszkańcy wyrażą na to zgodę i będą z niego prawidłowo korzystać, gmina będzie mogła obniżyć im opłaty.

Ma to być szansa na zmniejszenie masy bioodpadów trafiających do systemu i jednocześnie konkretna ulga finansowa dla zaangażowanych mieszkańców. Obowiązek nadzoru nad kompostownikiem spoczywać będzie na właścicielu nieruchomości, czyli najczęściej właśnie wspólnocie lub spółdzielni.

System ma być o wiele bardziej elastyczny

Projekt zakłada też rozszerzenie katalogu ulg. Gminy zyskają większą swobodę w udzielaniu zwolnień z opłat, m.in. dla osób starszych, niepełnosprawnych, w trudnej sytuacji życiowej, a także dla drobnych przedsiębiorców działających lokalnie którzy nie generują dużo odpadów. Obecnie ustawa nie przewiduje takich rozwiązań, co często prowadziło do nierównego traktowania i nadmiernego obciążenia najwrażliwszych grup. Nowelizacja ma także ułatwić samorządom tworzenie bardziej sprawiedliwego systemu opłat, w którym liczy się nie tylko liczba domowników, ale też możliwości i potrzeby mieszkańców.

Zmiany obejmą również obowiązki przy sprzedaży nieruchomości. Do tej pory gminy często miały problemy z rozliczaniem opłat w przypadku zmiany właściciela – brak nowej deklaracji powodował naliczanie opłat byłemu właścicielowi, co kończyło się często nawet egzekucją komorniczą. Nowe prawo ma nakładać obowiązek aktualizacji deklaracji przez osobę zbywającą nieruchomość. To ma zapobiec bałaganowi administracyjnemu i zapewnić gminom stabilność dochodów z tytułu gospodarowania odpadami.

Krok w stronę ekologii i zdrowego rozsądku

Projekt nowelizacji to odpowiedź na wieloletnie postulaty samorządów i mieszkańców, którzy domagali się systemu bardziej elastycznego, sprawiedliwego i motywującego. Zmiany mają promować proekologiczne zachowania i ograniczać marnotrawstwo. Jednocześnie dają gminom większą kontrolę nad finansowaniem gospodarki odpadami – bez sztywnych ram narzuconych z góry.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Jeśli projekt wejdzie w życie, to mieszkańcy muszą liczyć się z tym, że za niesegregowane śmieci czy nadmierną produkcję odpadów po prostu zapłacą więcej. To bat i marchewka w jednym – i być może najbardziej sensowny kierunek zmian od lat.

REKLAMA
Marcin Kusz
01.11.2025 16:24
Tagi: rządsamorządysegregacja odpadówśmieci
Najnowsze
16:15
AI nie potrafi się uczyć przez media społecznościowe. "Krótko, głośno i szkodliwie"
Aktualizacja: 2025-11-01T16:15:00+01:00
16:00
Tym razem Berlin. Drony sparaliżowały lotnisko
Aktualizacja: 2025-11-01T16:00:00+01:00
15:45
SpaceX świętuję. W 2025 r. wykonali setkę misji, większość udana
Aktualizacja: 2025-11-01T15:45:00+01:00
15:30
Kometa 3I/ATLAS nagle zapłonęła. Naukowcy w szoku
Aktualizacja: 2025-11-01T15:30:00+01:00
15:15
USA przekaże Ukrainie broń ostateczną. Zapadła decyzja
Aktualizacja: 2025-11-01T15:15:00+01:00
15:00
Będziemy potęgą antydronową. PGZ ma plan
Aktualizacja: 2025-11-01T15:00:00+01:00
7:50
Niewidomi znów czytają. Tak nauka walczy ze ślepotą
Aktualizacja: 2025-11-01T07:50:00+01:00
7:40
Ten dysk potrafi się sam spalić. Mówią, że to zaleta
Aktualizacja: 2025-11-01T07:40:00+01:00
7:30
Chińczycy chwalą się superlotniskowcem. Eksperci: "To ściema"
Aktualizacja: 2025-11-01T07:30:00+01:00
7:20
Bulisz za telewizor 4K i 8K? Zmierzyli granicę ludzkiego oka i to nie ma sensu
Aktualizacja: 2025-11-01T07:20:00+01:00
7:11
Test REDMAGIC 10 Pro - ma wentylator, triggery i gigabaterię. Smartfon czy konsola?
Aktualizacja: 2025-11-01T07:11:00+01:00
7:00
Ikonka 5G na telefonie nie oznacza, że masz 5G. Smartfon cię okłamuje
Aktualizacja: 2025-11-01T07:00:00+01:00
21:32
Bill Gates ostrzega: wpadamy w tę samą bańkę. Finał zaboli
Aktualizacja: 2025-10-31T21:32:31+01:00
21:05
Recenzja Pokemon Legends: Z-A. Ofiara bezsensownego hejtu
Aktualizacja: 2025-10-31T21:05:37+01:00
20:43
Microsoft naprawia granie na PC. Mniej męczarni
Aktualizacja: 2025-10-31T20:43:14+01:00
20:17
Apple obiecuje nową Siri. Wreszcie zacznie myśleć
Aktualizacja: 2025-10-31T20:17:29+01:00
19:43
Apple zrywa z monogamią. iPhone przytuli więcej modeli AI
Aktualizacja: 2025-10-31T19:43:42+01:00
19:08
Kupujesz smartfon, a tam reklamy w systemie. Tego jeszcze nie grali
Aktualizacja: 2025-10-31T19:08:42+01:00
18:31
Kaufland kończy z kolejkami. Koszyk, klik i do domu
Aktualizacja: 2025-10-31T18:31:32+01:00
18:01
Kometa 3I/ATLAS wykonuje dziwne ruchy. Przed nami chwile prawdy
Aktualizacja: 2025-10-31T18:01:18+01:00
17:31
Konkurent Photoshopa totalnie za darmo. Kusi jak diabli
Aktualizacja: 2025-10-31T17:31:42+01:00
17:08
WhatsApp ląduje na zegarkach. Tylko po co?
Aktualizacja: 2025-10-31T17:08:12+01:00
16:36
Kupujesz Samsunga, dostajesz genialny gratis. Warto brać, póki się da
Aktualizacja: 2025-10-31T16:36:31+01:00
16:04
CPK do kosza. "Ta nazwa to kompromitacja"
Aktualizacja: 2025-10-31T16:04:33+01:00
15:32
Kuszą Polskę legendarnym myśliwcem. Do pakietu dorzucają drony
Aktualizacja: 2025-10-31T15:32:01+01:00
15:08
ChatGPT potaniał. Wreszcie ma to sens
Aktualizacja: 2025-10-31T15:08:42+01:00
14:35
Top 6 najlepszych fotograficznych smartfonów aktualnie na rynku. Trudny wybór
Aktualizacja: 2025-10-31T14:35:23+01:00
13:07
Wojna o załogową misję na Księżyc. Lecą wyzwiska, a Chińczycy się cieszą
Aktualizacja: 2025-10-31T13:07:52+01:00
12:47
Nadchodzi iOS 26.1. Pół świata czeka na tę aktualizację
Aktualizacja: 2025-10-31T12:47:42+01:00
12:43
Bezczelny cyberatak na gminy. Podszywają się pod ministerstwo
Aktualizacja: 2025-10-31T12:43:37+01:00
12:10
Rząd musi zdecydować o fajerwerkach. Ostatni taki sylwester?
Aktualizacja: 2025-10-31T12:10:48+01:00
11:27
"Dziś algorytymy rządzą mediami i widzami". Czego dowiedzieliśmy się z konferencji PSPR Day 2025?
Aktualizacja: 2025-10-31T11:27:51+01:00
10:50
Allegro jak ChatGPT. Do aplikacji wjeżdża potężne ułatwienie
Aktualizacja: 2025-10-31T10:50:34+01:00
10:32
Koniec darmochy w Sorze. Chcesz generować więcej filmów, to płać
Aktualizacja: 2025-10-31T10:32:42+01:00
10:10
Biała plama na wiatrakowej mapie Polski. Chcieliby, a nie mogą
Aktualizacja: 2025-10-31T10:10:55+01:00
9:32
Amazon wywala tysiące ludzi. Tłumaczenia dyrektora wbijają w fotel
Aktualizacja: 2025-10-31T09:32:58+01:00
8:50
Dlaczego laptop z GeForce RTX 50 to najlepszy wybór na studia i do szkoły? Już tłumaczę
Aktualizacja: 2025-10-31T08:50:47+01:00
8:28
Pixel jak iPhone. To okropna wiadomość dla fanów marki
Aktualizacja: 2025-10-31T08:28:52+01:00
7:46
Windows 11 powoduje wkurzający błąd. Uważaj na aktualizację
Aktualizacja: 2025-10-31T07:46:08+01:00
7:22
Bałem się kontroli bagażu Ryanaira. W Hiszpanii zobaczyłem inny świat
Aktualizacja: 2025-10-31T07:22:13+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA