Nowy kolor pojemników na śmieci. Bez doktoratu tego nie zrozumiesz

Gliwice reagują na zmiany, które weszły w życie na początku 2025 r. Oddawanie ubrań do PSZOK-ów wywołało mnóstwo kontrowersji, więc władze chcą, żeby mieszkańcy nie musieli się denerwować i fatygować do punktów. Niepotrzebne ciuchy zostaną odebrane spod domów, o ile zostaną tylko zapakowane w odpowiednie worki i kontenery.

Miasto ogłasza fioletową rewolucję

Od nowego roku gliwiczanie skorzystają z prostszego sposobu pozbywania się zużytej odzieży – informują władze. Kluczowym elementem tego systemu będą fioletowe worki na odpady tekstylne i fioletowe pojemniki. Jak przyznają włodarze, ich wprowadzenie to odpowiedź na sygnały mieszkańców, a "jednocześnie próba uporządkowania chaosu, jaki często pojawia się przy zapełnionych kontenerach firm zbierających zużytą odzież". Na ten problem od dłuższego czasu zwracają uwagę organizacje charytatywne – przez śmieci wyrzucane do kontenerów ich działalność jest znacząco utrudniona.

- Zależy nam, żeby zmiany, które wprowadzamy, były nie tylko zgodne z przepisami, ale przede wszystkim sensowne i wygodne dla mieszkańców. Stąd poszerzenie palety odbieranych w mieście odpadów o odzież nienadającą się już do użytku i odpady tekstylne. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, które działa blisko ludzi, nie jest skomplikowane i – jestem przekonana – będzie odbierane jako duże ułatwienie – mówi Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic.

fot. gliwice.eu

W przypadku domów jednorodzinnych ich mieszkańcy dostaną fioletowe worki, które będą odbierane raz w miesiącu w systemie "worek za worek". Osoby żyjące w zabudowie wielorodzinnej będą wrzucać odzież do ustawionych fioletowych pojemników. Te będą odbierane co dwa tygodnie.

Fioletowe worki wprowadzone zostały również w Kielcach.

- Harmonogram odbioru trafi bezpośrednio do mieszkańców oraz zostanie opublikowany na stronie kielce.eu. Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców i prośby ze strony zarządców spółdzielni i wspólnot. Chcemy przygotować system, który będzie wygodny oraz bezpieczny – podkreślała zastępczyni prezydentki Aneta Boroń.

Podobna idea realizowana jest w Ustroniu, choć tam postawiono na pomarańczowe worki. Co region, to kolorystyczny obyczaj. A to nie koniec kolorowego zawrotu głowy, bo na ulicach coraz popularniejszym widokiem są czerwone kontenery.

"Ich charakterystyczny kolor sygnalizuje, że są one przeznaczone dla specyficznych rodzajów odpadów, których nie wolno wrzucać do innych kontenerów, których niewłaściwa utylizacja może zagrażać zdrowiu ludzkiemu lub środowisku" – wyjaśniał portal forsal.pl, dodając, że liczba pojemników będzie rosnąć.

Zdjęcie główne: gliwice.eu

Adam Bednarek 27.10.2025 13:51

