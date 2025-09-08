Chcą usprawnić PSZOK-i. Polskie miasto wprowadzi specjalne kody

Ładowanie...

Gliwiczanom z Gliwicką Kartą Mieszkańca będzie łatwiej – zapowiada miasto. Kod QR stanie się "wygodną przepustką do punktu zbiórki odpadów przy ul. Rybnickiej".

Zmiana jest rewolucyjna – mówią w Gliwicach

Od 1 stycznia 2026 roku tylko na podstawie kodów punkt PSZOK będzie przyjmował przywiezione przez mieszkańców odpady. Jak wyjaśnia miasto, kod PSZOK będzie prostym w użyciu numerem przypisanym do nieruchomości, który potwierdzi prawo do korzystania z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Rybnickiej 199B przez osoby składające i opłacające deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gliwice chcą w ten sposób usprawnić i uporządkować sposób oddawania odpadów, chronić mieszkańców przed sytuacjami, w których nieuprawnione osoby pozbywają się śmieci "na czyjś rachunek", a także poprawić kontrolę i ewidencję całego systemu – tłumaczą władze miasta.

Od października do końca roku trwać będzie okres przejściowy. Po 31 grudnia oświadczenia stracą ważność i bez kodu nie uda się zostawić w punkcie PSZOK nawet jednego worka - przestrzegają władze Gliwic.

Kod PSZOK zostanie wydany w formie plastikowej karty lub elektronicznego pliku przesyłanego przez ePUAP lub eDoręczenia, w ciągu maksymalnie 14 dni. Usługa jest bezpłatna. Wygodniej będą mieli jednak właściciele Gliwickiej Karty Mieszkańca. Wówczas jej numer może zostać zintegrowany z systemem PSZOK i służyć jako kod QR uprawniający do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wtedy wystarczy tylko pokazać na wjeździe Gliwicką Kartę Mieszkańca lub otworzyć aplikację GKM na komórce – zapowiada miasto.

fot. PZO / UM w Gliwicach

Śmietniki na kody

W niektórych polskich miastach testowane są inteligentne śmietniki, które pozwalają zostawić śmieci w kontenerach przypisanych do konkretnych bloków czy domów. Na takie rozwiązania zwróciła uwagę sejmowa komisja petycji zwracając się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów. Podobny system miałby obowiązywać w całym kraju.

Te nowoczesne śmietniki charakteryzować się będą wyposażeniem w system ważący i czytnik kodów QR, co umożliwi rejestrację masy i rodzaju odpadów przekazanych przez gospodarstwa domowe danego budynku mieszkalnego. Automatyczne klapy zagwarantują bezdotykową obsługę pojemników. Swoją funkcjonalnością czy wysokością jest ono dostosowane do osób starszych czy niepełnosprawnych. Ponadto dostęp do indywidualnego konta z bieżącą informacją o generowanych odpadach będzie stanowił motywację lokatorów do segregacji - napisano w petycji.

Jak wytłumaczono, obecnie dużym problemem jest fakt, że wiele spółdzielni mieszkaniowych ma ogólnodostępne wiaty śmietnikowe, więc każdy może podrzucić odpady. W efekcie mieszkańcy płacą za nieswoje śmieci.

Niezbędnym rozwiązaniem, aby uszczelnić system gospodarowania odpadami jest zmuszenie właścicieli nieruchomości (spółdzielni czy wspólnot) do obowiązku zamknięcia wiat śmietnikowych, np. na klucz lub poprzez instalację czipów, aby ochronić mieszkańców przed podrzucaniem, nieposegregowanych odpadów komunalnych – przekonują autorzy petycji.

- Nawet gdy ktoś segreguje, jest obarczany winą, a nawet karą za niesegregowanie śmieci za kogoś innego. Teraz się to zmieni i każdy będzie odpowiedzialny wyłącznie za swoje worki. – wyliczał zalety systemu Karol Woźniczka, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach, która zdecydowała się na montaż inteligentnych kontenerów.

Bez specjalnego kodu nie oddamy nie tylko śmieci pod domem, ale też w PSZOK-u? Kto wie, może pomysł z Gliwic rozprzestrzeni się na całą Polskę. Szczególnie, jeśli mieszkańcy będą chwalić rozwiązanie.

Zdjęcie główne: Tupungato / Shutterstock.com



Adam Bednarek 08.09.2025 11:18

